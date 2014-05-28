Tüketici Kanunu Yenilendi
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlandı. 2014’ün Mayıs ayında kanun uygulanmaya başlayacak. 9 Kısım ve 88 maddeden oluşan kanun tüketici lehine bir dizi avantaj getiriyor.
Tüketici efendi oldu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle İstanbul’da biraraya geldiği toplantıda, 28 Mayıs 2014'te de yürürlüğe girecek olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u anlattı. İlkenin ‘Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir’ olduğunu söylediği konuşmasında tüketici sözleşmeleriyle ilgili ortak hükümlere ilişkin şunları söyledi:
“Tüm tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak.
Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek.
Tüketiciden, yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bir bedel talep edilemeyecek.
Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu olacak.
Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek. Bankaların tüketiciden haksız olarak aldığı ücret ve komisyonların önüne geçilecek.
Kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorunda olacaklar.”
Bakan’ın verdiği bilgiler ışığında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun şu yeni düzenlemeleri de getiriyor:
- Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanunu’nda olduğu gibi bu Kanun’la da temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilecek.
- Katılım bankaları da bu Kanun’un tüm düzenlemeleri yönünden kapsam içinde olacak.
- Konut kredisi çeken tüketicilerin, bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre, ödemek zorunda oldukları yüzde 2'lik erken ödeme tazminatının, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın yüzde 1'ini geçemeyecek.
- Tüketicilerin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu olacak.