Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, büyüme stratejisini açıkladı:

Gelecek dönem büyüme vizyonunu “3D“ olarak belirledi

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, gelecek dönem büyüme vizyonunu “3D “ olarak belirledi: “Dijital yaşam dönüşümü”, “Değer odaklı mükemmel müşteri hizmetleri” ve “Dünyaya açılım ve bölgesel büyüme.”

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, kurumun yeni döneme 3D vizyonu ile girdiğini belirterek, şunları söyledi: “Teknolojik altyapımızı hayatın her alanına dokunan çözümlerle destekleyerek Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefi bölgesel büyüme ve mükemmel hizmet anlayışı ile tamamlayacağız.”

“Türkiye’nin teknolojik altyapısını sağlayan şirket olarak geleceği biz şekillendirmek istiyoruz” diyen Yılmaz, Türk Telekom’un yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin iletişim altyapısını en ileri teknolojilere hazır hale getirdiğini vurguladı: “Şimdi zaman, bu altyapı üzerinden yaşamı dönüştürme zamanı, hayatın her alanında çözümler üreterek dijital şehirler kurma zamanı. Hayatı kolaylaştıracak çözümlerle yaşamımızdaki dijital dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümü desteklemek için hedefimizi sürdürülebilir yatırım ve teknoloji eko-sistemi olarak belirledik.”

İnovasyon ve girişimcilik için uygun teknolojik ortamı sağladıklarını aktaran Yılmaz, teknoloji geliştirmeye odaklanan şirketlere ve girişimcilere açık davette bulundu: “Türk Telekom Grubu teknoloji şirketleri eğitimden sağlığa, enerjiden eğlenceye kadar birçok alanda çözümler geliştiriyor. Bu çözümleri hayatın her alanına yayabilmek için gelin işbirliği yapalım, Türk Telekom’un altyapısından ve uzmanlığından faydalanın, birlikte el ele herkesin hayatına dokunacak çözümler geliştirelim. Geleceği şekillendirecek fikirlere kapımız her zaman açık. Türkiye’nin hem yazılım hem de geliştirme alanında giderek güçlenen bir damarı olduğunu görüyoruz. Türk Telekom işbirliğiyle bölgede söz sahibi olacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Kuluçka mekanizmaları ve partner eko-sistemiyle bu süreci destekleyeceğiz. Türkiye'den dünya çapında teknolojiler geliştirecek şirketlerin çıkması için katalizör görevi üstleneceğiz.”

Türk Telekom’un bölgenin iletişim ve veri köprüsü olduğunu aktaran Tahsin Yılmaz, satınalmalarla bölgede büyüme için fırsat kollayacaklarını kaydetti: “Akıllı büyüme stratejimizle bölgede gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bölgesel bağlantı merkezi olma yönündeki çalışmalarımızı güçlendirecek işbirliklerine ve yatırımlara odaklanacağız. Hem Türkiye’de hem de bölgemizde erişim kolaylığı, hız ve kapasite alanlarında kesintisiz bir gelişim için altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz. Bu çalışmalarla bölgenin yıldızı haline gelen Türkiye’nin, global boyutta öne çıkan bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Temel stratejimiz çerçevesinde doğru alanlarda bize değer katacak fırsatları takip etmeye devam edeceğiz. Yapacağımız işbirlikleriyle Türkiye’nin inovasyon ekonomisine geçişini hızlandırmayı hedefliyoruz.”

Tahsin Yılmaz, dünyaya açılma vizyonları çerçevesinde yakın coğrafyada satın alma fırsatlarını değerlendirdiklerini, bu doğrultuda Türk Telekom Genel Kurulu’nun yönetim kuruluna 300 milyon Avroluk kaynak aktardığını açıkladı, satın almalar konusunda henüz somutlanmış bir proje olmadığını söyledi.

“Türk Telekom her zaman müşteri odaklı ürün ve hizmetler sundu ve müşteriye değer yarattı” diyen Yılmaz, hizmet kalitesini mükemmele ulaştıracak adımlarla tüm hizmet süreçlerini en basit ve en kısa hale getirmeyi amaçladıklarını, güvenilir, yenilikçi, sorumlu ve özverili bir marka konumlarını sürdüreceklerini kaydetti.

2015’te her yer fiber

FATİH Projesi’nde 3.600 adet okulu kapsayan intranet altyapısı ihalesine teklif verdiklerini ve sonucunu beklediklerini anlatan Yılmaz, “Bunu erişimle ilgili kısım takip edecek. Fiber altyapısını tüm okullara götürme konusunda hazırız. Temaslarımız devam ediyor” dedi. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında bakır altyapının sökülerek yerine fiber elementli ağı kurduklarını ve bu dönüşümün 2015 yılının sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Yılmaz, sabit ve mobil operatörler arasındaki ses haberleşmesindeki rekabetin sona erdiğini ve gelecekte rekabetin data alanında olacağını ifade etti.