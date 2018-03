Türk Telekom, KOBİ’lere odaklandı

KOBİ'ye dokunan saha ekibi, KOBİ yapılanmasını tamamlayan Türk Telekom...





Organizasyon yapısını 2003 yılında değiştirerek KOBİ yapılanmasını tamamlayan Türk Telekom, çağrı merkezi, bayi, ofis ve direkt satış kanalları ile KOBİ’lere A’dan Z’ye teknoloji çözümlerini anlatıyor.

Cirosunun yüzde 70’ini kurumsaldan sağlayan ve 1.5 milyon işletmeye hizmet veren Türk Telekom, 500 saha ekibiyle her ay 10 bin KOBİ’yi yerinde ziyaret ediyor.

Halen tüm Türkiye çapında 1.5 milyonu aşkın KOBİ müşterisine hizmet veren Türk Telekom, 2014 ve 2015 yıllarında KOBİ’lere sundukları hizmetlerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Türk Telekom KOBİ Direktörü Esra Şimşek, Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak KOBİ’lere her türlü veri iletişimi ihtiyaçlarını karşılayacakları, uçtan uca ve bütünleşik servisleri sağladıklarını söyledi. Şimşek, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için sabit telefon hizmetinden genişbanta, veri merkezi hizmetlerinden bulut bilişim çözümlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı çözümler sunduklarını aktardı.

Türkiye’deki tüm KOBİ’lerin Türk Telekom’a kayıtlı olduğunu kaydeden Şimşek, KOBİ’ye en yakın teknoloji şirketi olduklarını belirterek, KOBİ’lere ‘Teknoloji Danışmanlığı’ kapsamında sundukları hizmetleri paylaştı: “Türk Telekom yeni dönemde büyüme stratejisini 3D vizyonu çerçevesinde belirledi. 3D vizyonu, dijital yaşam dönüşümü, değer odaklı müşteri hizmetleri ve dünyaya açılım ve bölgesel büyüme hedeflerini içeriyor. “Teknoloji danışmanlığı” kavramı da bu noktada önem kazanıyor. KOBİ’lere, esnafa, sanayicimize, ses, internet, data ve geniş bant, mobil ve yönetilebilir servislerle, hayatı kolaylaştıran teknolojilerimizle ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ’lere hızlı ve verimli iletişim sağlamak, onları katma değerli hizmetlerimizle buluşturmak için kurumsal müşteri yöneticilerimiz aracılığı ile destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.” Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olarak ellerindeki dataya güvenmekle yetinmediklerini dile getiren Şimşek, oluşturdukları yeni satış örgütlenmesiyle KOBİ’nin kapısını çaldıklarını ve ‘müşteriye dokunarak’ avantajları anlattıklarını açıklıyor. Şimşek, “Sahada 500 kişi birebir KOBİ’lerin kapısını çalıyor. Bütün bayilerimiz satış kanallarımız KOBİ’ye dokunuyor. Her ay 500 satış ekibiyle 10 bine yakın müşteri dolaşıyoruz. Türkiye’nin 81 iline odaklanıyoruz. Ayrıca Türk Telekom’un 160 tane ofisi var. Her yerde KOBİ’nin kapısını çalacak ekipleri var. Türk Telekom, operasyon kimliğinin önüne satış kimliğini koydu. Bu noktada değer yaratarak büyümeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.



OSB’lerde büyüme fiberle oluyor

Türk Telekom’un en önemli hedef noktasını OSB’ler oluşturuyor. KOBİ kümelenmesi olarak anılan OSB’lerde 4 yıldan bu yana çalışma yaptıklarını kaydeden Esra Şimşek, şu ana kadar yurdun dört köşesinden 145 OSB ile teknoloji işbirliği anlaşmaları yaptıklarını belirterek, “Bu oran tüm aktif OSB’lerimizin yüzde 80’inden fazlasına karşılık geliyor. Teknoloji işbirliği anlaşmalarımızın kapsamı organize sanayi bölgelerimizin iletişim altyapılarını geliştirerek, sanayicimize en uygun teknolojiyi ve hizmetleri ve katma değerli ürünleri sağlamaktır” diye konuştu.

Şimşek, Türk Telekom olarak müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilere hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunma önceliğiyle çalıştıklarını anlatıyor. Şimşek, şu bilgileri veriyor: “Terzi usulü çalışarak OSB’deki sanayicilerimize altyapı ve katma değerli hizmetlerimizle ayrıcalıklı teknoloji ürünlerinin sunulması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. OSB’ler ile yürüttüğümüz teknoloji işbirliği anlaşmaları kapsamında bölgenin bakır tel döşenmiş altyapısını fiber ile değiştiriyoruz. KOBİ’lerimizin dijital çağın avantajlarını yakalamalarını sağlamak, sürdürülebilir teknolojileri kullanarak onları bir adım öne taşıyabilmek için, yüksek hızlı geniş bant ve ses hizmetleri ile ihtiyaçları olan akıllı sistem çözümlerini sağlamak üzere projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Örneğin, bulut bilişim ve OSB Otomasyon sistemlerinin entegre şekilde çalışacağı bir projemizi hayata geçirmek üzere model bir uygulamanın ön hazırlıklarını yapmaktayız.”

Fiber altyapının neden önemli olduğunu sorduğumuz Esra Şimşek, yüksek hızlı geniş bant şebekelerin gelişmesinin birçok pazarın büyümesini ve istihdamın artmasını sağladığını anlatıyor. Şimşek, şu noktalara değiniyor: “KOBİ’leri sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapı ile destekliyoruz. Uzman kadrolarımızla KOBİ’lere teknoloji danışmanlığı yapıyor, en son teknolojiyi içeren “uçtan uca” çözümlerimiz ve fiber optik altyapı üzerinden sağlıklı, kesintisiz, sürekli ses ve geniş bant hizmeti ile onların iş ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz. Günümüzde ticaret, pazarlama ve reklam faaliyetleri internet ortamına gittikçe daha fazla taşınmaktadır. Bu yapının içinde KOBİ’lerimizin en etkin şekilde var olması da, kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet almaları, fiber altyapı üzerinden yeni teknolojileri kullanmaları ile mümkündür. KOBİ’lerimizin zorlu pazar koşullarında daha güçlü hale gelebilmelerini sağlamak, sanayicimizi, işletmeleri daha ileriye taşımak için en yeni, modern ve güçlü fiber optik teknoloji altyapısı ile hizmet sunuyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye’nin dünyanın çevresini 4 defadan fazla dolaşacak uzunlukta, toplam 171 bin kilometrelik en büyük fiber optik altyapısının avantajlarını ve gücünü KOBİ’lerimize de ulaştırıyor olmaktan gurur duyuyoruz.”



A’dan Z’ye teknoloji bulutla Türk Telekom’da

Türk Telekom’u ağırlıklı telefon şebekesi olarak düşünebilirsiniz. Ancak teknolojinin tüm katmanları Türk Telekom’da hayat buluyor. Bir ofisin ihtiyacı olan; telefon hattından geniş bant internete, yazıcıdan kamerasına, sigortasından bilgisayarına kadar her türlü ihtiyaç marka bağımsız Türk Telekom’dan tek faturalandırma ile karşılanabiliyor. Sözkonusu hizmetlerden yararlanırken de yatırım yapmanız gerekmiyor. Şimşek, KOBİ’lere sesleniyor: “KOBİ’ler, siz sadece Türk Telekom’un değil Türkiye’nin amiral gemisisiniz. İstihdamın yükünü çekenlersiniz. Hiçbir şekilde yatırım yapmayın, Türk Telekom bulutla tüm ihtiyacını çözer. Bulut bilişim teknolojileri, KOBİ’lerimizin yazılım ve donanım maliyetlerini en aza düşüren, müşterimizin altyapı zorlukları yüzünden zaman ve işgücü kaybı yaşamalarının önüne geçen, ek kurulum ve bakım yatırımları gerektirmeden her yerden çalışabilmelerine olanak sağlayan esnek çözümlerdir.”

Şimşek, güvenlik, eğitim, sıcaklık ve nem ölçümü, depolama, e-posta barındırma, sunucu barındırma gibi bulut bilişim tabanlı birçok hizmeti de, BULUTT ürün yelpazesi ile sağladıklarını kaydederek, “BULUTT ürünlerimizi, müşterilerimize sağlayacağı faydalar dolayısıyla çok önemsiyoruz. Bulut bilişimin cazip avantajlarını sunan çözümlerimiz hakkında KOBİ’leri bilgilendirmek üzere Turktelekombulutt.com.tr adresinde bir web sitesini faaliyete geçirdik. Farklı sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçları için en uygun bulut çözümlerimiz hakkında detaylı bilgilere bu site üzerinden kolayca ulaşılabiliyor” diyor.

Türk Telekom, birinci elden müşterilerine ulaşmak adına ‘Kurumsal Müşteri Günleri’ etkinliği düzenliyor. Türkiye genelinde bugüne kadar 30 ilde KOBİ’lerle buluşan Türk Telekom, yıl sonuna kadar 14 ilde daha Kurumsal Müşteri Günleri etkinlikleri düzenleyecek. Bu etkinliklere şu ana kadar yaklaşık olarak 2000 kişi katıldı, yılsonuna kadar yapılacak etkinliklerle bu rakamın 3000’e ulaşması hedefleniyor. Şimşek, ayrıca OSB’ler özelinde, sanayiciler için de “Teknoloji Günleri” başlığı altında bir dizi etkinlik düzenlemeye başladıklarını, duyuruyor.