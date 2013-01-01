Turkcell’in kesintisiz gayretleriyle KOBİ’lerde maliyetler düştü

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 2. büyük Operatörü Turkcell, iletişimin yanısıra sunduğu komple Telekom çözümleriyle KOBİ’lerin maliyetini düşürmeye ağırlık veriyor. Büyük ve orta ölçekli işletmelerde sektör lideri olan Turkcell, 2014 yılında esnaf segmentine özel projeler sunarak hem liderliğini sürdürmek hem de 2013 yılında olduğu gibi çift haneli büyüme rakamlarına imza atmayı hedefliyor.

35 milyonu Türkiye’den olmak üzere toplamda 70 milyon aboneye hizmet veren Avrupa’nın 2. Büyük Operatörü Turkcell, bölgesel güç niteliğiyle çift hanelerde büyümesini 2014 yılında da sürdürmeyi hedefliyor. Tüm şirketlerin işlerini büyüterek dünya ile rekabet edecek düzeydeki teknolojiye ulaşmasını hedefleyen Turkcell, KOBİ’leri kalkınmanın motoruna yerleştiriyor. Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Türkiye’nin büyümesinin KOBİ’nin büyümesi anlamına geldiği görüşünde: “YASED’in yaptığı araştırmaya göre; KOBİ’lerde tüm yatırımların içinde teknolojinin payı yüzde 15 civarında. Türkiye’ye en yakın ülke olan Polonya’da bu oran yüzde 30’u buluyor. Sözkonusu yatırımlar ise ağırlıklı olarak donanıma gidiyor. Gelişmiş ülkelerde ise ağırlıklı servise yatırım yapılıyor. Bu makus talihin kırılması gerekir.”

Kocabaş, Türkiye’nin geçmiş yıllara nazaran bu dönem daha düşük büyüme rakamlarına imza atacağına dikkat çekerek Orta Vadeli Program’ın yüzde 4’lük büyüme öngördüğünü hatırlatıyor ve Büyümemizin ağırlığını da ihracatçı olan işletmelerin sırtlayacağına işaret ediyor. Buradan hareketle rekabet avantajı sağlamak isteyen tüm işletmeleri teknoloji yatırımına çağıran Kocabaş “İçerideki yüksek girdi maliyetlerini ancak teknoloji ile düşürebilirsiniz” diyor.



Ayda 100 bin işletmeye temas ediyor

Türkiye genelinde 520 bin kurumsal işletmeye toplam telekom hizmet veren Turkcell, hem hizmet verdiği işletme sayısını, hem de işletmelerde hizmet niteliğini artırmak için yaklaşık 2 bin çalışanıyla ayda 100 bin, yılda 1.2 milyon işlemeye temas ediyor. KOBİ’ye dokunmanın, onların ihtiyacı olan hizmetleri sunmanın tercih edilirlikte önemli olduğunu belirten Kocabaş şunları söylüyor: “Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak tüm şirketlerin işlerini büyüterek dünya ile rekabet edecek teknolojiye ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için bir yandan hizmet kalitemizi sürdürülebilir kılacak teknoloji yatırımlarına odaklanıyoruz, bir yandan da sahada işletmelerin yanında olacak proje ve programlara yoğunlaşıyoruz. Turkcell sunduğu ürünlerle (Akıllı Araç, Akıllı Bulut, Reaktif Enerji gibi) KOBİ’lerin maliyetlerini azaltarak işlerini büyütme konusunda yardımcı olur.”

Toplam Telekom çözümlerinde rakiplerinden ayrıştıklarının altını çizen Kocabaş şu değerlendirmesini paylaşıyor: “İşletmenin ihtiyacını tek elden çözmek adına çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar tamamen buna dönük. Turkcell olarak büyük ve orta büyüklükte şirketlerde lider konumdayız. Esnaf kesiminde ciddi potansiyel var. Bu nedenle meslek erbaplarına yönelik projeler geliştiriyoruz. Esnafa yaklaşımız da kurumsalla aynı nitelikte. Bu alanda yüzde 10’luk bir büyüme sağlayabiliriz.”



Mobil’de pazar lideri

Mobil dünyada da Pazar lideri olduklarını, ancak sabitte daha gidilecek nokta olduğunu aktaran Kocabaş’ın verdiği bilgiler şöyle: “Turkcell Superonline ile yatırıma ağırlık vererek 32 bin kilometre fibere geldik. Son 3-4 yılda 2 miyar TL yatırım gerçekleştirdik. Sözkonusu yatırımlarla hem seste hem de datada çok daha fazla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşıyoruz. “Mobil internet başta olmak üzere, fiber internet ve Ar-Ge’ye son 6 yılda 9 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2014 yılında da yatırıma ağırlık vereceğiz. Turkcell, olarak 3 G yatırımlarında Türkiye’deki tüm ilçelerde varız. Geçen yıl nüfusu 250’den az olan ilçelere iletişimi götürmek için ihale yapıldı. Altyapı ihalesine bir operatör karsızlık nedeniyle hiç girmedi. Diğer operatörün verdiği teklif ile bizim teklifimiz arasında yüzde 40-50’lik fark vardı. Turkcell olarak yatırımı gerçekleştirmek için bilinçli olarak en düşük teklifi verdik.”

KOBİ’ye ulaşmada Anadolu’nun özellikle önemli olduğunu dile getiren Selen Kocabaş, “Teknoloji şirketi olarak KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştıracak, işlerinde alt yapı maliyeti olmaksızın verim ve tasarruf sağlayacak ürünler sunmaya devam ediyoruz” diyor.



Turkcell ürünleri

‘İş’te Teknoloji Hamlesi’: Turkcell, geçen yıl farklı sektörlerden farklı boyutlardaki şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek başlattığı İş’te Teknoloji Hamlesi ile tüm şirketlerin işlerini büyüterek dünya ile rekabet edecek teknolojiye ulaşmalarını istiyor. Kocabaş, “Anadolu’yu adım adım gezerek, mobil ve sabit iletişim teknolojilerinin şirketlere sağladığı faydayı, teknolojik dönüşümü yaşamak isteyen şirketlerle birebir temasa geçerek anlatıyoruz. Şimdiye kadar 21 ilde 5 binin üzerinde kurumsal müşterimizle birebir buluştuk” bilgisini veriyor. Akıllı Şirket veya Teknoloji Hamlesi kapsamında Turkcell’le her ay 1-2 ilde KOBİ’lerle buluşmayı sürdürmeye hazırlanıyor. Ayrıca ‘Şehir Şehir Fet Et’ kapsamında daha küçük ekipler illerde lansmanlar yaparak Turkcell’in ürünlerini tanıtıyor.

İşini Turkcell’le Kur: İş dünyasına yeni adım atacak iş kurma süreçlerinin başında olan ya da küçük ölçekli çalışan şirketlerin tüm temel iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını tek elden karşılayan Turkcell ile şirketler alt yapı ve pazarlama alanında yatırım yapmadan işlerini kuruyor.

Ücretsiz Sipariş Hattı: Siparişle çalışan küçük işletmeler ve telefonla sıkça aranan tüm meslek grupları, seçecekleri özel numara üzerinden Turkcell’li müşteriler tarafından ücretsiz bir şekilde aranma fırsatına sahip oluyor.



Küçük Ofis Paketi: İnternet ve telefon tek faturada ve sabit avantajlı fiyat garantisiyle sunuluyor.

Akıllı Bulut: KOBİ’nin ihtiyaç duyacağı tüm bulut çözümlerini uçtan uca, zahmetsizce ve en avantajlı şekilde sunan Turkcell ile şirketler tasarruf sağlıyor. Özellikle KOBİ’lerin donanım ve yazılım satın alma, lisans güncelleme, sistem işletiminin yanında bu teknolojileri kullanacak kalifiye personel istihdam etme, sistemlerin sürekliliği ve güvenliğini sağlayarak internette erişim masraflarını yüzde 40’tan başlayan oranda azaltabiliyor. Örneğin, 25 kişilik bir işletme, tüm bu hizmetleri Turkcell AkıllıBulut ile aldığında, altyapıda yüzde 73, yazılımda yüzde 82 ve genel toplamda ortalama yüzde 80 tasarruf elde edebiliyor.

M2M: Kısa adı M2M olan makineler arası iletişimde Turkcell’in teknolojik altyapısıyla tüm şirketlerin dünya ile rekabet ederek verimli ve tasarruflu çalışmalarını sağlayacak çözümler sunuluyor. SİM kart takılarak akıllı hale gelen makineler; tasarrufu artırma, çevreyi pozitif etkileme, fiziki güvenlik, sağlık güvenliği, sahada kontrol ve verimliliği artırma gibi birçok fayda sağlayarak hem KOBİ’lere hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Kullanım alanının genişliği ve iş modellerinde yarattığı değişiklikler nedeniyle M2M, hem bireylerin hem de şirketlerin hayatını ciddi biçimde değiştiriyor. Turkcell M2M uygulamalarıyla yalnızca 2013 yılında ülke ekonomisine sağlanan katkı 1.5 milyar TL’yi aştı. Turkcell Akıllı Araç çözümleri sayesinde ise sadece trafikteki araçların yakıt tüketiminin azalmasıyla 2013’te 1 milyar TL tasarruf sağlanmış oldu. Turkcell, ilk aşamada 5 miyar TL tasarruf hedefliyor. Selen Kocabaş, tüm Türkiye’de 2 milyon Turkcell networkünde ise 1.5 milyon aracın birbiriyle konuşur durumda olduğunu hatırlatıyor. Kocabaş, “3-5 yıllık vadede 150 milyon makine ve aracın birbiriyle konuşacağını varsayıyoruz. Burada kritik olan; farklı sektörlerin düzenleyicilerinin aldığı karardır” diyor.