Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Fon Süpermarketi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) işbirliğinde düzenlenen “TEFAS: Fırsatlar ve Yeni Açılımlar” paneli finans sektörü temsilcilerini biraraya getirdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği işbirliğinde, “TEFAS: Fırsatlar ve Yeni Açılımlar” başlıklı panel Sabancı Center Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Sermaye piyasalarında yeni bir dönem başlatan TEFAS Platformu’nun kapsamlı bir şekilde tartışıldığı panele, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Takasbank Genel Müdürü Murat Ulus’un yanısıra kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler katıldı.

İki oturum olarak gerçekleştirilen panelin “portföy yönetimi” başlıklı ilk bölümünde portföy yönetimi şirketlerinin platformdan beklentisi, Türkiye’de kurulmuş olan yabancı şirketlerin yurtdışı tecrübeleri ve bağımsız finansal danışmanlığın sektör üzerindeki etkisi tartışıldı. “Dağıtım kanallarının platformdan beklentisi” konulu ikinci bölümünde ise platformun dağıtım kanalları için de yeni bir alternatif olduğu belirtildi.



Farklı varlık sınıflarına erişim imkanı

TKYD Başkanı ve TSPB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alp Keler, platform ile beraber açık mimari uygulamasının Türkiye’de de hayata geçtiğini ve fonların dağıtım kanallarının oldukça çeşitlendiğini söyledi. Yatırımcıların artık birçok fon alternatifinden risk ve getiri tercihine göre kolaylıkla seçim yapabileceklerini belirten Keler, TEFAS platformunda yüksek performans gösteren fonlara sahip kurumlarla ürün yelpazesi geniş, yatırımcılara farklı varlık sınıflarına erişim imkanı sağlayan kurumların ön plana çıkacağını belirtti. Keler, “Platform sayesinde sektörde verimlilik ve ihtisaslaşma artacak, aktif dağıtım kanalı anlaşmaları ile beraber sektördeki kurumlar arasında sinerji sağlanacaktır” dedi.

Brezilya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi birçok gelişmekte olan ülkede kurumsal yatırımcıların ülke GSMH’larının en az yüzde 20’leri seviyesinde olduğunu, Türkiye’de bu oranın yüzde 4’ler seviyesinde bulunduğunu ve faizlerin gerilediği bir ortamda Türkiye’nin yüksek potansiyeli olduğunu aktaran Keler, bu gibi yenilikçi platformların sektörün gelişimi için önemli olduğunu kaydetti. Keler, yurtdışı uygulamalarda olduğu gibi, yatırım danışmanlığı iş modellerini doğru kurgulayan kurumların hayata geçmesinin sektöre yeni açılımlar sağlayacağını ifade etti.



İstanbul da bir ‘roadshow’ durağı

“TEFAS ile her fon grubunda daha yüksek getirili fonlar büyüyecek; portföy yöneticileri arasındaki rekabet artacak” diyen TSPB Başkanı İlhami Koç, şunları dile getirdi: “Bu uygulamayla orta vadede 20-25 milyar dolar aralığına sıkışan yatırım fonları sektörünün büyümesini bekliyoruz. Ayrıca dağıtım kanalı her portföy yöneticisine eşit bir şekilde açık olduğunda, büyük yabancı portföy yönetim şirketlerinin ülkemizde faaliyet göstermeye başlamaları şaşırtıcı olmayacaktır. Belki daha da önemlisi, bu büyük portföy yönetim şirketleri ülkemizdeki ofislerini sadece Türkiye için değil, bölge ülkelerindeki faaliyetleri için de bir merkez olarak kullanmaya başlayacaklardır. Bu aşamaya geçebilirsek, bölge ülkeleri kaynaklı menkul kıymet ihraçlarında, İstanbul da bir ‘roadshow’ durağı olacaktır. Zaten, bizim İstanbul Finans Merkezi projesinden anladığımız da esasen budur.”



Fonların borsası: TEFAS

Takasbank Genel Müdürü Murat Ulus, “Dağıtım Platformu ve Fon Bilgilendirme Portalı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özenle planladığı bir dönüşümün en temel noktalarından biri” dedi. Ulus şunları kaydetti: “TEFAS, basitçe ‘fonların borsası’ olarak tanımlanabilir. Platform Bankaların, Aracı Kurumların ve Portföy Yönetim Şirketlerinin fon dağıtım kanallarını merkezi bir sistemde birleştirmek suretiyle ulusal çapta bir açık platforma dönüştürmektedir. Temelde iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki fon payı alım satım işlemlerinin gerçekleştiği işlem platformu, diğeri ise fonlara ilişkin her türlü bilgiye tek noktadan ulaşabileceği bir ‘fon bilgilendirme portalı’dır. Dolayısıyla bir taraftan tüm fonlara erişim imkanları artırılmış olurken diğer taraftan performansa göre yatırım fonu seçimi ile başarılı portföy yöneticilerinin önü açılmış olacaktır. Diğer yandan yine Fon Bilgilendirme Portalı sayesinde, dağıtım ağındaki kısıtlar nedeniyle yatırım fonlarını yeterli ölçüde pazarlayamayan, fon yöneticileri daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşabilecek ve hem fon büyüklüklerinin artırılmasına hem de yeni fonların kurulmasına katkı sağlanacaktır.”



Yatırımcı için önce ‘fonturkey.com.tr’

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, sektörün ülkemizde uzunca bir süredir beklenen büyümeyi gerçekleştiremediğini, yatırım fonlarında uzunca bir aradan sonra ilk defa 2014 yılında reel bir büyüme sağlandığını açıkladı. Ertaş, TEFAS’ın yatırım fonlarına erişim imkanı sağlayan elektronik bir fon süpermarketi olarak tanımladı: “TEFAS, iyi olanın kazanacağı elektronik bir platform. Yeni dönemde TEFAS bizim için kendisinden çok şey beklediğimiz bir yapılanma. Bu platformu tanıtma, büyütme ve düzgün çalıştırma konusunda elimizden geleni esirgemeyeceğiz. TEFAS’ın dünyada yer alan diğer açık uçlu mimari yapılardan temel farkı ve avantajı, özel şartlara tabi olanlar hariç, tüm fonların merkezi tek bir platformda işlem görmesidir. Bu özelliğiyle, dünyaya örnek gösterilebilecek bir sistemdir.” Ertaş, platformun canlı bir yapı ve gelişmeye açık bir mimari olduğunu vurguladı: “TEFAS yatırımcılarımız için büyük bir imkan, yatırım kararı verirken gerekli olan bilgilerin önemli bir kısmını sunan bir yapı. Bizim tasarruf sahiplerimize mesajımız, yatırım kararı vermeden önce ‘fonturkey.com.tr’ adlı siteyi lütfen inceleyin.” Ertaş, paydaşlardan, basından, yatırımcılardan gelecek her önerinin değerlendirileceğini ve yatırımcılara yararlı olacak her önerinin hayata geçirileceğini kaydetti. Bundan sonraki süreçte, TEFAS kullanımının yaygınlaşması için ulusal ve küresel ölçekte tanıtımın önemli olduğunu aktaran Ertaş, hem TEFAS hem de yatırım fonlarını tanıtan bir iletişim ve tanıtım kampanyasının ivedilikle başlatılması gerektiğinin altını çizdi.