Türkiye ihracatına BALO can suyu

Anadolu sanayicisinin ürünlerini en kısa sürede en az maliyetle Avrupa’ya ulaştırma projesi BALO, hedef büyütüyor. Anadolu’dan Avrupa’ya ilk tarifeli blok trenini yola çıkaran BALO’nun 2015 hedefi İskandinav Viking Treni’ne entegrasyon, 2016 hedefi ise İpek ve Baharat Yolu tren seferlerine başlamak.

BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar), Anadolu’da üretilen ürünlerin en kısa sürede en az maliyetle Avrupa’ya ulaştırılması projesi. Sanayicinin rekabet gücünü arttırmayı ve Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik avantajı aynı zamanda lojistik avantaja da dönüştürmeyi amaçlıyor. Proje TOBB’un öncülüğünde yürütülüyor. BALO Projesi, şu 3 aşamadan oluşuyor: 1. Yurtiçinde toplanan ‘konteyner’ların Bandırma Limanı’na ulaşması, 2. Buradan Ro-Ro ile ‘konteyner’ların Tekirdağ Limanı’na getirilmesi 3. Tekirdağ Limanı’ndan kesintisiz trenle Avrupa’ya ulaştırılması. Güçlü bir ortaklık yapısına sahip BALO, TOBB başta olmak üzere 51 Oda, 24 Borsa, 15 OSB, UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ve UMAT’ın (Umumi Mağazalar Türk A.Ş.) ortakları arasında yer aldığı 92 ortaklı bir şirket.



Tarifeli blok tren taşımaları

BALO Başkan Yardımcısı ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, BALO’nun hedefinin Türkiye’de bir ilk olan tarifeli blok tren taşımaları organize ederek, Anadolu’dan Avrupa ve İskandinavya’ya, devamında Pakistan Treni ile bağlantıyı sağlayarak Orta Asya ve Uzak Doğu’ya demiryoluyla yük taşıma faaliyetlerine başlamak olduğunu söylüyor. Çiler, Proje kapsamında, 8 Eylül 2013 tarihinde Anadolu’dan Avrupa’ya ilk tarifeli blok tren olarak yola çıkan BALO Blok Treni’nin, Manisa Gar’dan çıkışından 4 gün sonra Münih’e ulaştığını belirtiyor. Çiler, “Varış zamanı 12 gün olarak belirlenmesine rağmen 4 gün gibi rekor bir süreyle Münih’e ulaşan BALO blok treni, projenin ‘taşıma ücretinin yanısıra zamandan da tasarruf’ sağlayacağını bizlere göstermiştir” diyor.



Münih ve Köln’e haftada iki sefer

Avusturya Demiryolları işbirliğiyle Münih ve Köln’e haftada iki sefer yapacak olan BALO’nun, Anadolu’nun sanayi kentlerine, demiryoluyla büyük avantaj kazandırmayı hedeflediğini aktaran Çiler, şunları dile getiriyor: “Anadolu sanayicisi, ürünlerini ulaşım sorunları ve sistem olmaması nedeniyle demiryolundan Avrupa’ya ulaştıramıyordu. Özellikle nakliye masrafları Anadolu’daki sanayicimizin rekabet gücünü engelliyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olmasına rağmen bu avantajı sadece Batı bölgesindeki illerimiz kullanabiliyor. Balo projesi ile bu sorun çözülmüş olacak. Bu proje ile aynı zamanda çevreye duyarlı, taşımacılıkta yüzde 30 daha fazla yük alan 45 HC (High Cube) konteyner kullanılacak. 2014 yılının başında ise haftalık karşılıklı sefer sayısı 5’e çıkarılacak. Şu an ki 350 konteyner sayısı 875’e ulaşacak. Almanya’ya gidecek bir tır hacmindeki yükün navlun farkı ortalama 125-200 Avro’ya kadar düşecek. Zamanla diğer Avrupa ülkelerine de yük taşımacılığı devam edecektir.

BALO’nun 2015 hedefi ise İskandinav Viking Treni’ne entegrasyonu sağlamak. 2015 yılında yurtiçi demiryolu yük taşımacılığına başlamayı planlayan BALO, 2016 yılında ise konteyner adedini 3 bine çıkararak İpek ve Baharat Yolu tren seferlerine başlayacak. Avrupa’dan gelen yükler, aynı yolla Türkiye’yi transit geçerek Hicaz demiryolu hattıyla Ortadoğu ve Arap Yarımadası’na, İpek ve Baharat yoluyla Uzakdoğu’ya nakledilecek.”

Nail Çiler, “Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünde 500 milyar dolarlık ihracat hacmi ile lojistik sorunlarını aşmış çok daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye için geliştirilmiş bu projede tüm üyelerimiz adına yeralmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin gelecekte lider ülke olacağı inancını taşıyan bizler, bu inanç ve güçle sanayici ve ihracatçımızın yükünü de dünyaya taşıyacağız” diye konuşuyor.



Önemli Adımlar

Viking Projesi: Kombine yük taşımacılığının en güzel örneklerinden biri olan Viking Projesi, Litvanya, Belarus, Ukrayna ve Bulgaristan demiryollarının biraraya gelmesi ile oluşturulmuş ve Türkiye’nin de bu projeye dahil olması için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile ayrıca bir Mutabakat Anlaşması imzalanmış. TCDD’nin de projenin bir parçası haline gelmesinden sonra, BALO’nun Türkiye’deki tüm pazarlama, dağıtım ve operasyon işlemlerinin yapılmasında Viking Projesi’nin tek temsilcisi olması için gerekli görüşmeler bu toplantı esnasında gerçekleştirilmiş. Türk ihraç ürünleri, Samsun, Derince ve Bandırma Limanları’ndan, Ukrayna Odesa Limanı’nda gönderilmek üzere gemilere yüklenecek ve devamında Viking Treni ile Litvanya’dan, Belarus, Ukrayna koridorunu izleyerek, ihraç ürünlerimizin Baltık ülkeleri, Moskova’ya taşıması gerçekleştirilecek. Aynı güzergahtan dönüş olarak gelecek yükler hem Anadolu’da dağıtılacak hem de transit olarak Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine ulaştırılacak.

Yeni geliştirilen bir diğer Viking Treni koridoru ile de yükler demiryoluyla Litvanya-Belarus-Ukrayna-Romanya-Bulgaristan-Türkiye koridorunu izleyerek Anadolu’dan Baltık ülkeleri ve Avrupa içlerine dağıtılacak.

BALO Viking Tren Operatörü oldu: BALO Kuzey Avrupa ve İskandinavya ülkelerine de ulaşabilmek adına 4 ve 5 Aralık 2013 tarihlerinde Beyaz Rusya’da yapılan, Viking Treni Operatörleri’nin yıllık toplantısında resmi olarak Viking Tren Operatörü oldu. Ağustos 2014’te başlayacak yeni rotayla Anadolu’dan demiryoluyla toplanan yükler Tekirdağ’a ulaştırılacak ve buradan BALO konteyner blok trenleri; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya’ya kadar ulaşacak.



BALO ORTAKLARI

Afyonkarahisar İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Alaca Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Aliağa Ticaret Odası, Ankara Ticaret Borsası, Ankara Ticaret Odası, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çay Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret Borsası, Denizli Ticaret Odası, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret Borsası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Gediz Organize Sanayi Bölgesi, Giresun Ticaret Borsası, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Kandıra Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Odası, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Salihli Ticaret Borsası, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası, Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Söke Ticaret Odası, Susurluk Ticaret Borsası, Susurluk Ticaret Odası, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, UMAT, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, UTİKAD, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Ticaret Borsası.