Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi: Ulusal Endeks’te durağan seyir devam ediyor

Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2014 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre Tat, Algida ve Erpiliç müşteri memnuniyetinde sektörlerinin lider markaları oldu.

81 ilde 4 bin 667 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak ve özel ekonometrik analiz modeli ile belirlenen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin (TMME) 36. ölçüm sonuçları açıklandı. TMME’ye göre 2014 yılının 3. çeyreğinde margarin, konserve, sos, salça, sıvı yağ, ev temizlik ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurma, et ve tavuk ürünleri ve kişisel bakım sektörlerinde ölçümleme yapıldı. Sektörler arasında en yüksek TMME derecesine margarin sektörü sahip olurken 2. konserve, sos, salça ve sıvı yağ, 3. ev temizlik ürünleri, 4. süt ve süt ürünleri, 5. dondurma sektörü, 6. et ve tavuk ürünleri sektörü ve son sırada kişisel bakım ürünleri sektörü yeraldı. Konserve, sos, salça sektöründe Tat, dondurma sektöründe Algida, et ve tavuk ürünleri sektöründe Erpiliç müşteri memnuniyetinde lider markalar oldu.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, 36. çeyrek sonuçları açıklanan TMME çalışmasının Türkiye’de çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Ulusal endeks çalışması kapsamında 9 yıldır aralıksız olarak müşteri memnuniyeti eğilimlerinin saptandığını belirten Doğan; “TMME ile müşterilere tarafsız bir ölçümle sesini ve beklentilerini duyurma; kuruluşlara da ülke genelinde ve sektöründe yerini, rakiplerinin durumunu görerek strateji geliştirme imkanı sunulmaktadır. Ölçülen kuruluşlar TMME kurumsal üyesi olarak ayrıntılı TMME raporlarına ulaşabilirler” dedi.

TMME sonuçlarına göre; gıda sektörü tüketicileri memnun etmeye devam ediyor. TMME Başarı Cetveli’nde ulusal endekste 80 puan ve üzerinde yeralan sektörler “Çok İyi” kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye’de gıda ve içecek sektörü, sabit fiyatlarla hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 10’unu oluşturuyor, toplam ihracat içerisinde yüzde 7 ve toplam ithalat içerisinde yüzde 2’lik bir paya sahip ve ülke ekonomisine yaklaşık 4.5 milyar dolarlık artı değer katıyor. Ev temizlik ürünleri sektörü tüketicileri kişisel bakım kategorisine göre daha fazla memnun ediyor.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma Limited ortak girişimi tarafından yürütülen TMME, 2014 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre ulusal müşteri memnuniyeti endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla 0.1 puan düşerek 76.1 puana geriledi. Aynı dönemde Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi bir önceki çeyreğe kıyasla 0.5 puan düşerek 75.6 puana geriledi. 20’yi aşkın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulaması olan TMME, 2005’ten beri değişik sektörleri ve bu sektörlerdeki kurumları kapsayacak şekilde her 3 aylık dönemde yapılıyor. 2014 yılı 3. çeyrekte Türkiye çapında 81 ilde 4 bin 667 tüketiciyle görüşülerek 11 markanın ve diğer kategorilerinin müşteri memnuniyeti ölçüldü. Tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden memnuniyetini sayısal olarak gözler önüne seren TMME, ülke genelinde de müşteri memnuniyeti bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunuyor.