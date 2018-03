Türkiye ‘orta gelir tuzağını’ kıracak. 2023’te moral hedef tutacak

OECD’nin raporuna göre 2023 yılında ‘Türkiye Orta Gelir Tuzağı’nı kırıp, ‘Kişi Başına Milli Gelir’ hesabında 20 bin doların üzerine çıkarak ‘Üst Gelir Grubu’ndaki ülkelerin arasına girecek.



Hatırlayalım; ilk Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tartışmaya açmış, “Türkiye orta gelir tuzağını aşabilecek mi?” diye sormuştu. Bu soruya OECD’nin utangaç olmayan cevabı olumlu geldi. OECD’nin en yeni raporu 2023 yılında Türkiye’nin kişi başı milli gelirini 20 bin doların üzerine çıkararak orta gelir tuzağından kurtulacağını öngörüyor.

Rapordaki tahminlere göre Türkiye kişi başına milli gelirde 2060'ta Rusya hariç, “bugünün yükselenleri” Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika’yı geçecek.



Değişen Vites: “Gelecek 50 Yılda Karşılaşılacak Politika Zorlukları” başlıklı OECD raporunda; üye ülkelerin temel ekonomik göstergelerinin 2060’a kadar nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki tahminler ve tablolar genişçe yeraldı. Hesaplama 2005 yılı ABD doları satın alma paritesine göre yapıldı.

Bu hesaba göre Türkiye’nin geçen yıl kişi başına milli geliri 14 bin 99 dolar idi. OECD bu yıl Türkiye’nin kişi başına milli gelirinin ise 14 bin 315 dolar olacağını tahmin etti.

Tahminlerde Türkiye, orta gelir tuzağını kırma yolunda 2023'ten itibaren kişi başına milli gelirde 20 bin dolarlı rakamlara geçiyor, 2023’te kişi başına ortalama milli geliri 20 bin 379 dolar 35 sent oluyor.

Kişi başına ortalama 30 bin doları 2037’de yaşayanlar görecek. 2053’te 40 bin dolar sınırını aşacak olan Türkiye, 2060’ta ise 44 bin 900 dolarlık ortalama kişi başına gelirle ABD’nin bugünkü rakamına yaklaşacak.

Rapor aynı parite üzerinden hesaplayarak; ABD’de bugün 46 bin dolar olan milli gelirin 2060 yılında 89 bin dolara çıkacağını söylüyor. Raporun tahminiyle Avro bölgesinde 30 bin dolarlık gelir aynı tarihte 62 bin 170 dolara, OECD bölgesindeki 32 bin dolarlık ortalama gelir ise yine 2060 yılında 69 bin 400 dolar şeklinde tahmin edildi.

Dünyada kişi başına ortalama 14 bin 78 dolar olan gelir rakamı ise 2060’ta 42 bin 304 dolara çıkacak.



Türkiye 2028’de ikiye katlanacak: Türk ekonomisinin toplam potansiyel üretim hacmi 2028 yılında ikiye katlanacak. 1 trilyon dolarlık potansiyel üretim hacmi sınırını 2012’de geçen Türkiye 2028 yılında 2 trilyon, 2041 yılında 3 trilyon dolarlık ekonomiler grubuna girecek. Rakamın 2056’da 4 trilyon dolara erişmesi bekleniyor.



Gelecekte ücret eşitsizliği artacak küresel büyüme yavaşlayacak

OECD’nin kriz sonrası dünya ekonomisinin 2060’lı yıllarda nasıl bir görünüm sergileyeceğini ele alan raporu, gelecek on yıllarda gelir eşitsizliğinde sürekli bir artışa, küresel ekonomik büyümede ise yavaşlamaya işaret ediyor.

Birçok OECD ülkesinde yaşlanan nüfus ve büyük yükselen ekonomilerde halihazırdaki yüksek büyüme oranlarında görülecek kademeli yavaşlama, GSYH’lardaki küresel artışları; 2010-2020 dönemindeki ortalama yüzde 3.6’lık orandan, 2050-2060 arasında tahmini yüzde 2.4’e indirecek. Becerilere yönelik yatırım ve inovasyon, büyümenin arkasındaki asıl itici güç olacak.

Teknik gelişmeler yüksek becerili işçi talebini artıracak. Politikalarda bir değişiklik yapılmaması durumunda OECD ülkeleri 2060 itibarıyla gelir eşitsizliğinde daha büyük bir artışla karşılaşacak ve örnek olarak, bu ülkeleri ABD'de şimdi yaşanan gelir eşitsizliği düzeyine yaklaştıracak. Artan eşitsizlik büyümeyi tehdit edecek.

OECD vizyonuna göre, gelişmiş ve yükselen ekonomiler arasında azalan gelir uçurumu, gelişmiş ülkelere ekonomik göç teşvikini düşürecek. Göçteki azalış da yaşlanan nüfusun neden olduğu demografik baskıya eklenecek. Bu çifte baskı, 2060 itibarıyla şimdiki eğilimle kıyaslandığında iş gücünü ABD’de yüzde 20, Avro Bölgesi’nde ise yüzde 15 azaltacak.

Rapor, yükselen ekonomilerde ve bu ekonomiler arasında ticaretin payının dramatik biçimde artacağını ortaya koyuyor. Yükselen ülkelerin gelişmiş ülkeleri teknolojik anlamda yakalaması ve daha becerili işgücü, bu ülkelerin yüksek katmadeğerli imalat ve hizmet faaliyetlerini geliştirmesinde yardımcı olacak.



Yeni politikalar gerekli olacak

OECD raporunda “Bu gibi zorluklarla karşılaşan politika yapıcılarının emek ve mal piyasalarına dinamizm enjekte etmeye ve sürdürülebilir inovasyon, verimlilik ve istihdama gereksinimi olacak. Artan eşitsizlik, etkin yeniden dağıtım politikaları, fırsat eşitliği üzerine daha güçlü bir odaklanma ve kamu hizmet sistemlerinin fonlanmasıyla vergi yapılarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek” denildi.

Rapora göre ülkelerin birbirlerine ekonomik bağımlılıklarının artışı, temel araştırma faaliyetleri, fikri haklar, rekabet politikası ve iklim değişikliklerinin önlenmesi gibi alanlarda uluslararası işbirliği gerektirecek. İşbirliği vergilendirme, özellikle de şirketlerin vergi ödemeden kaçınmasıyla mücadelede de yaşamsal önemde olacak.



Global ekonomi yüzde 350 büyüyecek

OECD’nin raporuna göre gelecek on yıllarda gelir eşitsizliğinde sürekli bir artışa küresel ekonomik büyümede ise yavaşlamaya tanıklık edilecek. Bu konuda şunlar söyleniyor:

- Küresel GSYH yılda yüzde 3 artış kaydedecek. Bu da dünya ekonomisinde yüzde 350’lik bir büyüme yaşanacağı anlamına geliyor.

- 1996-2010 arasında yüzde 3.4 büyüme gösteren gelişmekte olan G20 ülkelerinde GSYH artışı 2010-2060 arasında yılda ortalama yüzde 2.7 olarak gerçekleşecek.

- Karbondioksit salınımı azaltılmadıkça, iklim değişiklikleri küresel hasılayı 2060 yılı itibarıyla yüzde 1.5 frenleyebilecek. Hasılada azalış Güney ve Güney Doğu Asya’da yüzde 6’ya ulaşabilecek.

İşbirliği vergilendirme, özellikle de şirketlerin vergi ödemeden kaçınmasıyla mücadele de yaşamsal önemde olacak.

Buraya kadar; “Gelecek 50 Yılda Karşılaşılacak Politika Zorlukları” başlıklı OECD raporunun vizyonunda görünen dünya ve Türkiye’nin 2060’a kadar ki yolculuğunu izledik. Ancak Türkiyeliler olarak bu yolculuğa çıkarken heybemizde ne var ne yok, bir göz atmamızda yarar var.

Önce şunu bilmeli: ‘Türkiye Orta Gelir’den çıkacak dendiğinde söylenen bugünkü “Orta Gelir”dir. ‘Orta Gelir’den çıktığımız gelecek günde yeni bir ‘Orta Gelir’ tanımı oluşacak ve biz bunun neresinde olacağız, bu pek belli değil.

İkincisi; Orta Gelir düzeyinden çıkacağımız yolculuk ne kadar katmadeğer ürettiğimize, ondan da önemlisi bu katmadeğeri hangi teknoloji ile ürettiğimiz olacak. Bugün hangi teknoloji ile üretmekteyiz, ona bakalım:

Günümüzde ürünler; onları ürettiğimiz teknoloji grubuna göre şu dört sınıfta tanımlanıyor:

- Yüksek teknolojili ürünler,

- Orta yüksek teknolojili ürünler,

- Orta düşük teknolojili ürünler,

- Düşük teknolojili ürünler.



Türkiye’nin durumu: Türkiye’nin 2013 yılında hangi teknoloji ile ürettiğini “İSO 500-2013” raporundan öğrendik. Kapsama giren en büyük 470 şirketin kullandığı teknoloji/yoğunluk grubu şu şekildedir:

186 şirket düşük teknoloji yoğunluklu, 163 şirket düşük teknoloji yoğunluklu, 109 şirket orta ileri teknoloji yoğunluklu, 12 şirket yüksek teknoloji yoğunluklu.

Bu şirketlerin ürettikleri katmadeğerin yüzde 43.6’sı orta-düşük teknoloji yoğunlukludur. Yüzde 36.1’inin ürettiği katmadeğer ise düşük teknoloji yoğunluklu olmuştur. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun katma değer üretimindeki payı yüzde 17.8 olurken yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 2.6’da kalmıştır.

Keza; bu 470 şirketten düşük ve orta düşük teknoloji yoğunluklu üretim yapan 349’u toplam katmadeğerin yüzde 80’ini üretiyor. Orta ileri teknoloji yoğunluklu şirketlerin katmadeğer üretimindeki payı ise yüzde 17.8, yüksek teknoloji yoğunluklu şirketlerin payı yüzde 2.6 oranında gerçekleşiyor.

Sırf Türkiye ile yüksek teknoloji yoğunluğu bakımından fikir versin diye emsal bir kaç ülkenin oranlarını da verelim:

Türkiye (2009 yılı yüzde 0.9

Güney Kore yüzde 21.6

Tayvan yüzde 45.1

Singapur yüzde 49.9

İsrail yüzde 30.0

İrlanda yüzde 25.7

ABD yüzde 20.6

Malezya yüzde 11.2

Bu tabloya şöyle bakmalı: Yüksek teknolojili sektörlerin dünya imalat sanayi içindeki payı ortalama yüzde 16.7. Türkiye’nin payı yüzde 0.9 ile dünya ortalamasının çok altında.

Katmadeğer üretimindeki yüksek teknoloji yoğunluğunun oransal seyri açısından Türkiye’nin 15 yıldır, adeta yaprak kıpırdatmayan bir çizgi izlediğini (1) No’lu tabloya bakarak görebiliriz.

Bu tablo karamsarlık aşılıyor. Hatta, birkaç mucize dışında ‘Orta Gelir Tuzağı’nın geleni yutan ve donduran mutlaklığından sözediliyor. Oysa durum bambaşka ve 1950 sonrasının tek örneği gibi gösterilen G. Kore’den ibaret değil. Dünya Bankası arşivine girildiğinde şunu görüyoruz: 1960’ta orta gelir düzeyinde 101 ülke mevcut. 48 yıl sonra 2008’de bunlardan 13’ünün yüksek gelir düzeyine geçtiğini görüyoruz. Bu ülkeler Ekvator Ginesi, Hong Kong, İrlanda, İsrail, İspanya, Japonya, Kore, Mauritius, Portekiz, Porto Riko, Singapur, Tayvan ve Yunanistan...

“Orta Gelir” düzey, bir çıpası olsa bile esnek bir tanımdır. Şöyle ki; 1960 yılında ABD kişi başına gelirinin yüzde 5.5’i ile yüzde 44’ü arasında bir kişi başı gelire sahip olanlar “Orta Gelir” sayılmıştır.

Bunu yüzde 45 ve üzerine çıkarmayı başaran ülkeler yüksek gelir grubuna geçmiş kabul edilmiştir. Kavram bugün de esnektir çünkü OECD yüzde 44’ü, diğer bazı kurumlar ABD kişi başı gelirinin yüzde 58’ini ‘Orta’ ve ‘Üst’ gelir grubunun geçiş noktası olarak almaktadır.



Cari açığımızın kaynakları: Türkiye ekonomisini yüksek büyümeden alıkoyan faktörlerden biri enerji ithalatımız ise bir diğeri de yüksek teknolojili ürünler açığımızdır. Bunun somut örneğini; en büyük ihracat-ithalat partnerimiz olan AB ile ticaretimizde açıkça görebiliyoruz (Tablo:2). Düşük teknoloji ürünlerinde AB ticaretimizde açığımız yok, hatta ortalama yüzde 12-13 gibi bir fazlamız var. Yüksek teknoloji ürünlerinde ise açığımız aleyhimize yüzde 6-7’yi bulabiliyor. AB ile ticaretimizde en büyük kalemi oluşturan orta-yüksek teknoloji ürünlerinde ise açığımız sürekli artış gösteriyor ve 2012 yıllında aleyhimize yüzde 22.8’i buluyor. Buradan çıkan sonuç, AB karşısında “fason üretici” olduğumuzdur. Bu tablonun ‘Orta Gelir’ tartışması açısından kritik önemi şudur: AB, gelişmekte olan ülkeler için ABD’den sonra ikinci en büyük, Türkiye için ise en büyük ihracat pazarıdır. Bu pazarların büyütücü dinamiği olmadan sürdürülebilir ekonomik büyüme vizyonu yaratmak, Türkiye benzeri gelişmekte olanlar için imkansız gibidir.



Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye: İhraç ettiği ürünler içinde yüksek teknolojili olanların payı açısından Gelişmekte Olan Ülkeler’in (GOÜ) durumu ve Türkiye’nin tablodaki yeri konumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Yüksek teknolojili ürünler ihracında 14 GOÜ içinde en geride iki ülke, yüzde 1.83 ile Pakistan, 1.886 ile Türkiye gözükmektedir. (Tablo:3) Yaşadığımız son 16 yıl içinde imalat sanayi ürünleri ihracında yüksek teknolojili ürünlerin payını Türkiye 1996’daki yüzde 1.607’den 2012’deki yüzde 1.886’ya çıkarmıştır. Sağladığı artış yüzde 18’dir. Örneğin; aynı dönemde Brezilya ihracatındaki yüksek teknolojili ürün payını yüzde 6.213’ten yüzde 11.375’e çıkarmış ve yüzde 83 artış sağlamıştır. Aynı dönemde aynı artış Çin’de yüzde 115, Kazakistan’da yüzde 516 gerçekleşmiştir. Bu da bize “mucize” yaratmanın ne demek olduğunu gösterir.

Ayrıca Tablo 3’e bakarken şu da görülmelidir: Türkiye imalat sanayinde yüksek teknoloji ürünler payı “mikro”dur ve yüzde 100 artış sağlansa bile etkisi sıfır düzeyinde kalır. Demek ki; asıl “mucize” yaratması gereken, Türkiye’dir.

Bütün bunlar elbette imalattan uzaklaşmamak şartıyla ihtimallerdir. Türkiye imalat sanayinin milli gelir içindeki payı 1998’de yüzde 23.6 iken, bu pay 2012’de yüzde 15.5’e, 2013’te ise yüzde 15.3’e kadar indi. Süreç tersine döndürülmelidir.

Rekabet gücünün kazanılması, eğitim dahil pek çok alanda reform gerektiriyor. Türkiye’nin rekabetçilikte çok geride olduğunu biliyoruz (Tablo:4) Rekabetçiliğin kazanılacağı tek tek alanlar yoktur, tümü birbirine bağlıdır. Bu da bize; Türkiye’nin en azından 10 yıl, “kesintisiz reformlar ülkesi” olması gerektiğini kanıtlar.