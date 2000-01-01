Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden; “Çözüm süreci” ve turizm

TÜRSAB’ın yayınladığı ‘Çözüm Süreci ve Bölgesel Turizmi Raporu’; Doğu ve Güneydoğu illerindeki gelişme, turizm ve yatırımın ilacının barış olduğunu gösterdi. TÜRSAB’ın Raporuna göre; son birkaç yılda bölgeye huzur ve güvenin gelmesi ile daha önce binlerle ifade edilen yerli ve yabancı turist sayısı 2012 yılında 1.5 , 2013’te 2 milyonu aştı. Bölgeye havayolu ile gelenlerin sayısı 12 milyona dayanırken bölgenin turizm ve yatırım potansiyeli daha gidilecek çok yol olduğunu da gösterdi.

Turizmin canı acıtılmamalı

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, bölgeye iş ve aş verecek sektörün turizm olduğunun altını çizerek, “Birkaç yıl içinde bunların sonuçlarını aldık. Turizm bu illerimizde gerçek potansiyelini ortaya çıkarmış oldu. Turizm yatırımları beraberinde diğer yatırımları da çekmeye başladı” dedi. 2023’te bölgedeki yerli ve yabancı turist sayısını 5 milyona çıkarma hedefleri olduğunu kaydeden Ulusoy, “Son dönemde meydana gelen olaylar bu hedeflerimizi durduramayacaktır” diye konuştu. Bazı müze ve kültür merkezlerinin olaylarda tahrip edilmesi ile ilgili olarak da Ulusoy şunları söyledi: “Bu saldırılar turizm sektörünün canını acıttı. Dünya kültürüne ve mirasına ortak olarak ortaya çıkarttığımız, gezilip görülmesiyle Türkiye’nin prestijini artıran bu eserleri barındıran noktaların el üzerinde tutulması lazım. Biz turizm anlamında bölgenin pazarlamasını buradaki tarihi eserlerimizle de yapıyoruz. İnsan kendi malına zarar vermemeli. Unutulmamalı ki insanlar ölür, mezar taşları geriye kalır ancak bu eserlerimiz insanlık tarihi boyunca ortak miras olarak bulunduğu bölgenin adıyla anılacaktır.”



Rakamlarla Bölge turizmi

TÜRSAB'ın Raporu’nda öne çıkan başlıklar:

- 2013'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini 2 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında ilk sırada 605 bin kişiyle Şanlıurfa var.

- 2000 yılında bu bölgelerde en çok rağbet gören 8 ilde toplam belgeli turizm tesisi sayısı 102 iken bu rakam 2013 yılı sonunda 188'e yükseldi, yani neredeyse 2 katına çıktı. Yatak sayısı da 11 bin 272'den yüzde 165'lik bir artışla 29 bin 935'e çıktı.

- Son 13 yılda en hızlı tesis artışı Şanlıurfa'da yaşandı. Tesis sayısı 3 katına çıkan Şanlıurfa'yı Mardin izledi.

- En çok tesis ve yatak kapasitesine bakıldığında bölgenin lideri açık ara Gaziantep. Gaziantep'te 55 tesisin toplam 9 bin 259 yatak kapasitesi var.

- 2001-2014 yılları arasında bölgedeki iller için alınan teşvik belgesi sayısı 324 oldu. Toplam 3 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi alınırken toplam istihdam sözü de 12 bin 525 kişi oldu. Turizmcilerin yatırım yapmak için en istekli olduğu bölge ise Gaziantep, Mardin, Hatay olarak öne çıktı.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki havalimanlarına her gün 73 tarifeli uçuş var. 2007 yılında bölgedeki 16 havalimanına gelen yolcu sayısı 4 milyona yakınken bu rakam 2013'te 11 milyonu geçti.

- Dünyada da barış süreci yaşayan bölgelerde turizmdeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. İrlanda'nın turizm gelirleri 1997'den bu yana 20 kattan fazla arttı. İspanya turizmde dünya 4'üncülüğüne otururken İsrail de 2000'li yılların başında dibi görürken 2013 yılında turist rekoru kırdı.