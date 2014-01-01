Türkiye'de bankacılık sektörünün performansı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi ve bankacılık sektörünün güncel rakamlarını aktardı. Toplantıya TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin katıldı.

Hüseyin Aydın, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin ilk yarıda işe yaradığını belirterek; “Ekonomide bir dengelenme olduğunu görüyoruz. Doğal olarak bankacılık sektörü de kendisinden beklenenleri yerine getirdi” dedi.

Sektörün verilerini açıklayan TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin sunumunda, “Bizim asıl ticaret ortağımız olan AB’de toparlanma beklenenden yavaş. Küresel anlamda bir toparlanmadan bahsetmek için henüz erken, kırılganlıklar devam ediyor” dedi.

Türkiye ekonomisine ilişkin gözlemlerine değinen Keskin, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ekonomi, normal seyrinde ve performansında devam etti. Büyüme öngörü doğrultusunda devam ediyor ama küresel ekonomideki belirsizlikler dolayısıyla şu an aşağı yönlü bir baskı var. Yine de beklentimiz 4’e yakın bir büyüme olacağı şeklinde.”



Bankacılık reel sektöre hassasiyet gösterdi

Ekrem Keskin, 2014 yılı Haziran ayında, yıllık olarak bakıldığında bankacılık sektörünün özkaynak karlılığının yüzde 10.9 olduğunu belirterek, yılın sonu itibarıyla sektörün aktif büyümesini yüzde 15-20 düzeyinde, kar artışının ise eksi 5 ile artı 5 aralığında beklediklerini aktardı. Likidite fonlama maliyetinin yükseldiğini belirten Keskin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bankalara verdiği fon maliyetini yükselttiğini, dolayısıyla bankalar açısından borçlanma maliyetinde artış olduğunu söyledi. Keskin şöyle devam etti: “Aşağı yukarı yüzde 15’lik yılsonu büyüme hedefi bankacılık sektörüne verildi. Kur ve faizin seyri, reel sektör firmalarının mali yapılarını olumsuz etkiledi. Buna rağmen bankacılık sektörü reel sektörün fonlamasına hassasiyet gösterdi. Zorunlu karşılıklar yüksek kalmaya devam ediyor ve bankacılık sistemine ciddi bir yük oluşturuyor.”

Bireysel kredilerde vadenin azaltıldığını, KOBİ kredilerinde bir hareketlilik olduğunu, genel olarak kredi talebinin de daha yavaş olduğunu belirten Keskin, borçlanma maliyetindeki artışın bankaların karlarını olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: “İlk aylarda karlarda ciddi düşüşler olmuştu çünkü mevduat 3 aylık vadede, krediler ve aktif 9 ay ile 12 aylık vadelerde, dolayısıyla ikinci yarıdan itibaren bu etkiyi biraz daha azalmış olarak göreceğiz. Tahsili gecikmiş alacak oranları beklenenden daha yavaş arttı. Bunda büyüme hızının öngörülen şekilde seyrediyor olması önemli bir rol oynadı ve bankacılık sisteminin kredi verme kapasitesi yüksek düzeyde kalmaya devam etti. Bireysel kredilerin tasarruf mevduatına oranı 2013 yılında yüzde 60’a doğru geldi. Bireysel kredilerin TL tasarruf mevduatına oranını ise yüzde 93’den yüzde 88’e geriledi. Yılsonuna doğru bu oranın yüzde 80’lerin biraz üzerinde olması bekliyoruz.”

Keskin, ticari kredilerin normal seyrinde devam ettiğini söyledi ve kredi büyümesi ile mevduat büyümesi arasındaki farkın daraldığına vurgu yaptı: “2014 Haziran ayı itibarıyla en üst noktaya gelmiş. Aradaki fark 12 puanken şimdi yüzde 5’ler düzeyine indi. Farkın kapanıyor olması, cari işlemler açığının da kapanıyor olduğunun bir göstergesi.”

KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının 2 puan arttığını belirten Keskin, bireysel kredilerin yüzde 30’lar düzeyinde olduğunu, otoritenin koyduğu hedefe doğru gidildiğini dile getirdi.

Sektörün sorunlu kredilerinde çok ufak bir artış yaşandığını anlatan Keskin, bankacılık sektörü sorunlu kredilerinin varlık yönetim şirketlerine satışını hatırlatarak, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar stok olarak toplam 33 milyar liralık sorunlu kredi var, bugüne kadar birikmiş. 17 milyar lira da satılmış sorunlu kredi var, dolayısıyla 50 milyar liralık bir sorunlu kredi üretmiş sektör. Kredi mevduat oranı yüzde 116’lar düzeyinde. Bu da büyümesi istenmeyen bir oran. 8 puanlık bir etki buraya menkul kıymetler ihracından geliyor.”

Keskin, bankaların mikro işletmelere açtığı kredilerin yüzde 27, küçük işletmelere açılan kredilerin yüzde 38 olduğunu belirterek, orta ve büyük işletmelere açılan kredilerin ise geçen yılsonuna göre yüzde 43’ten yüzde 29’a gerilediğini anlattı. Keskin, bu azalmanın, sözkonusu işletmelerin yurtdışından kolay kredi bulan işletmeler olmaları nedeniyle içerde kaynak maliyeti yükselince dışardan borçlanmayı tercih etmelerinden kaynaklandığını açıkladı.

Keskin, özkaynak karlılığında gözle görülür düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, “2014 yılı Haziran ayında, yıllık olarak baktığımızda özkaynak karlılığımız 10.9, uzun zamandan beri ilk defa yüzde 11’in altına geldi. Devlet iç borçlanma senetleri ise yüzde 8.9, aradaki fark 2 puan” diye konuştu.

BDDK DUYURUSU



Finansal tüketicinin istismarına son!

Bankaların finansal tüketicilerden faiz dışında alacakları ücret, komisyon ve masraflara ilişkin usül ve esaslar hakkındaki yönetmelik taslağı özetle şöyledir:

BDDK; finansal tüketicilerin şikayetleri ve sorunlarıyla ilgilenmekle görevli özel yeni bir daire kurdu.

Elektronik şikayet sistemi oluşturuldu.

Hakem Heyetleri etkinleştirildi.

Bankalarda finansal tüketicilerin sorunları ile ilgilenecek asgari genel müdür yardımcısı seviyesinde görevli bulundurulması zorunlu oldu.

Sözleşmeler yeni bir içerik kazandı.

Finansal tüketicinin bilgisi dışında kredili mevduat hesabı açılmasının ve bu hesaplar aracılığıyla fahiş ücretlendirme engellendi.

Kredili mevduat hesaplarından TCMB tarafından belirlenen azami faizin haricinde ilave komisyon vb masraf alınamayacak.



Ücretler 20 kaleme indirildi

Ücret, komisyon ve benzeri masraf kalemleri sadeleştirilmiş ve aşağıdaki ücret ve masrafların finansal tüketiciden alınması yasaklanmıştır:

1. Onaysız yapılan bildirimler,

2. İpotek fek ücreti,

3. Kiralık kasa ziyaret ücreti,

4. Bozuk para tümleme ücreti,

5. Borcu yoktur yazısı ücreti,

6. Dekont yazdırma ücreti,

7. Hesap bakım ücreti,

8. Hesap özeti gönderim ücreti,

9. SMS gönderim ücreti,

10. Hesap işlemsizlik ücreti,

11. Hesap cüzdanı yazdırma ücreti,

12. Banka kartı ücreti,

13. Hesap açma-kapama ücreti,

14. Dosya masrafı,

15. Kredi istihbarat ücreti,

16. Kredi işlem fişi ücreti,

17. Ödeme planı değiştirme ücreti,

18. Değişken taksitli ödeme planı ücreti,

19. Sanal kredi kartı ücreti,

20. Kendi hesabına para yatırma ücreti,

21. Reddedilen kredi ücreti,

22. Kredili mevduat hesabı kullanım ve tahsis ücreti,

23. Taksitli nakit avans komisyonu,

24. Hareketsiz kredi kartı yıllık üyelik ücreti,

25. Hareketsiz hesaba ilişkin hesap işletim ücreti,

26. Belge taleplerinde ilk yıl için belge ücreti.