Türkiye’de potansiyel var

MÜSİAD 5 bin yabancı ve Türk işadamını buluşturdu. MÜSİAD Türkiye’nin alternatif dış pazar oluşturmasında somut başarılara imza atıyor ve bu başarılar ihracat istatistiklerimize açık biçimde yansıyor. 14. MÜSİAD Uluslar arası Fuarı ve 16. Uluslar arası İş Formu (IBF) da bu etkinliklerden biri ve Afro-Avrasya ülkelerinden 30'a yakın bakanı İstanbul’da ağırladı.





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 14. MÜSİAD Uluslar arası Fuarı ve 16. Uluslar arası İş Formu (IBF) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Afro-Avrasya ülkelerinden ve Türkiye’den 30’a yakın bakanın yanısıra 5 bini aşkın yabancı ve Türk işadamının katıldığı etkinliğin açılışına Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile iş dünyasını temsilen birçok tanınmış sima katıldı.

Bu yıl 5 salonda ve 4 temel sektörde iş adamlarını buluşturan, toplamda 45 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuarda, 565'i yerli firma, 125'i yabancı firma ve 45'i Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak üzere toplamda 735 katılımcı yer aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilginin olduğu fuara şu ülkeler ‘ülke standı’ adı altında kapsamlı katılım gösterdiler:



- Japonya

- Hindistan

- İngiltere

- Malezya

- Suudi Arabistan

- Libya l Tunus

- Mısır l Macaristan

- BAE

- Fas

- Almanya



Başbakan ‘hoşgeldiniz!’ dedi

Fuarın açılış törenine Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve katılımcıları selamladı. 2010 yılında gerçekleşen fuara 71 farklı ülkeden 3 bin 400 yabancı işadamının katıldığını, bu yıl ise fuarda 86 farklı ülkeden 5 bin civarında işadamının yer aldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Aynı şekilde, 2010 yılında 3 salonda 23 bin metrekare alanda düzenlenen fuar için bu yıl 5 salon, 45 bin metrekare alan ve ilaveten 8 bin metrekare konferans alanı ayrıldı. Bu gelişme, MÜSİAD'ın gücünü ve etkinliğini gösterdiği kadar, İslam coğrafyasında Müslüman işadamları arasındaki işbirliği, dayanışma, paylaşma ihtiyacının büyüklüğüne de işaret ediyor.”



İstanbul imajıyla bütünleşme

Fuarın İstanbul'da düzenlenmesinin de doğru bir tercih olduğunu söyleyen Erdoğan, yabancı katılımcılara şöyle seslendi: “Boğazda gördüğünüz manzara, sadece iki toprak parçasının karşılıklı duruşundan, bunların iki muhteşem köprüyle birbirine bağlanmasından ibaret değildir. Orada gördüğünüz köprüler, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştirmenin yanında, farklı medeniyetleri, farklı anlayışları, farklı hayat biçimlerini de buluşturuyor, barıştırıyor, kaynaştırıyor. Sizlerden, İstanbul'un bu vasfından en iyi şekilde faydalanmanızı, bu imkanı en verimli şekilde kullanmanızı temenni ediyorum. İstanbul'u merkez alan gerek küresel gerek yerli bir işadamının, Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de uçakla 3 saatlik bir mesafeyle ulaşacağı coğrafya, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerini, en büyük ekonomilerini ifade ediyor. Bugün pek çok küresel şirket, bölge merkezlerini İstanbul'a taşıyor. Biz de İstanbul'u bölgenin ve dünyanın en önemli ticaret, finans, turizm, kültür merkezlerinden biri yapmak için gerekli yatırımları yapıyor, gerekli altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin siyasi merkezi Ankara, ekonomik merkezi ise İstanbul oluyor. İstanbul'u kendi eviniz olarak görmenizi, bu rahatlıkla, bu güvenle, bu huzurla hissederek şehri gezmenizi diliyorum.”



Türkiye’nin İslam alemiyle ticareti artıyor

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, dünyanın ‘gücünü adalet, eşitlik ve özgürlükten alan bir anlayış’a ihtiyacı olduğunu belirterek dikkatleri güncel dünya durumuna ve sistem sorununa çekti: “Dünyada yaşanan son ekonomik krizler gösteriyor ki, mevcut ekonomik sistem ciddi şekilde sallanıyor. Yeni bir ekonomik mimari kurmamızın zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu da bütüncül bir kalkınma ve gelişme mimarisini kurmakla mümkün. Sadece sanayi üretimi ve ticari hacmi artırmak yeterli değil. Her alanda geleneksel değerlerle yarınlara ait yenilikleri buluşturmak gerekiyor. Bir pergel gibi bir ayak inanç, gelenek ve kültüre sımsıkı ve sapa sağlam sahip olurken, diğer ayağımız yepyeni ufuklarla hemhal olmalıdır. Biz bunu başarabiliriz. Çünkü sahip olduğumuz değerlerimiz ham madde kaynaklarımızdan çok daha zengindir.”

Küresel kriz sonrası belirsizlikler atmosferinde Türkiye ekonomisinin büyüyerek krizin etkisini üzerinden hızla attığını, işsizlik oranında 2 puandan fazla düşüş olduğunu dile getiren Olpak, şunları kaydetti: “2012’de Türkiye'nin AB'ye olan ihracatı düşerken İslam işbirliği ülkeleriyle yapılan toplam ticaretimiz yüzde 32 artmıştır. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle gittikçe derinleşen bir ticari bağı oluşmuştur. Ülkemizin İslam İşbirliği ülkeleriyle olan ticaretini artırması gerekmektedir. İslam dünyası geniş imkan ve pazarlara sahip bu potansiyeli gereği gibi kullanamıyor ve arzu ettiğimiz işbirliğini kuramıyoruz.

Bu durum kaderimiz olmamalı. Biz önceliklerimizi belirleme hakkına sahibiz. Gelir dağılımdaki adaletsizliği önlemeliyiz. İş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğu almalıyız. Ortak sorunlarımızın üstüne gitmeli ve yeni sosyo ekonomik sistemlerin arayışında olmalıyız. Birbiriyle rekabet eden değil, adil ve insana yakışan bir anlayışı acilen benimsemeliyiz. Sermayenin serbestçe dolaşımında sınırlar anlamını yitirmelidir. Bundan hepimiz kazançlı çıkacağız.”



Türk işadamlarına Tunus’tan yatırım daveti

Fuar’ın ikinci gününde Tunus’taki yatırım olanaklarını konu alan bir panel gerçekleştirildi. Panele MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve Tunus Bölgesel Kalkınma Ve Planlama Bakanı Jamel Eddine Gharbi yanısıra çok sayıda Türk ve yabancı işadamı katıldı. Tunus Bölgesel Kalkınma Ve Planlama Bakanı Jamel Eddine Gharbi panelde yaptığı sunumda Türk ve yabancı işadamlarına ülkesindeki yatırım fırsatlarını tanıttı.

Bakan Gharbi, ülkesinde şu ana kadar yapılan yatırımların Avrupa’daki sömürgeci devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda tren yolu ve limanlara bağlantılı yatırımlar olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, ülkesinin Avrupa ülkelerine bağımlı bir ülke olmasından dolayı zorluk çektiklerini belirtti.

Tunus’un ekonomisinin üç Avrupa ülkesine bağlı olduğunu ifade eden Bakan Gharbi, ekonomik kaynakları doğru kullanarak yaşanan zorlukları aşmaya çalıştıklarını söyledi. Gharbi şu bilgiyi verdi: “Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle Tunus ulaşım noktasında rahat bir coğrafyada yer almaktadır. Kuzey bölgemiz sofralık zeytin ve yağ zeytini için geniş arazilere sahiptir. Zeytinden üretilen maddelerle sağlık ve güzellik ürünleri üretilebilir. Yine bu bölgede jeotermal sahasında zengin kaynaklara sahibiz. Sağlık ve tedavi turizmi yapılabilir.”

Tunus’un çok nadide bir mermer türüne sahip olduğunu da aktaran Gharbi, İtalya’nın bu mermeri kendi ürünüymüş gibi dünya ülkelerine sattığını ifade ederek Türk yatırımcıları Tunus’ta mermer alanında yatırım yapmaya davet etti. Ülkesinin turizm potansiyeli açısından da önemli bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Jamel Eddine Gharbi, Türk işadamlarına, devlet garantisi verilen altyapı çalışmaları, demiryollarının yenilenmesi ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında yer almaları için ülkesine davet etti.



MÜSİAD Fuarı iş bağlantılarıyla yüzleri güldürdü

MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 16. Uluslararası İş Formu’nda (IBF) aynı zamanda 737 firmanın ve 12 ülkenin sunumuna ev sahipliği yaptı.

Fuar boyunca dünyanın 86 ülkesinden gelen işadamı Türk işadamları ile görüşerek ticaret işbirliklerine imza attı.

Dizayn Afrika’ya 7 makine sattı:

Fuara katılan Dizayn Makine Genel Müdürü Necmettin Öztürk, Moritanya, Libya ve Cezayirli işadamları ile gerçekleşen görüşmeler sonucu 7 adet gıda dolum makinesi satışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Makineleri fuardan sonra teslim edeceklerini söyleyen Öztürk, bir çok yabancı firma ile de görüşmeler yaptıklarını ve ilerleyen zamanlarda bu firmalara da nihai satışı gerçekleştireceklerini belirtti.

Raftürk 25 tır raf sattı:

Raftürk firmasının sahibi Kemal Eren, MÜSİAD Fuarı’nda 4 günde 25 tırlık raf siparişi aldıklarını açıkladı. Taleplerin Irak, Filistin ve Libya’dan geldiğini ifade eden Kemal Eren, iç piyasadan da 3 tırlık sipariş geldiğini söyledi.

Simeks Amerika’dan sipariş aldı:

Malatya merkezli Simeks Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Sanayi fiirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tokmak, fuar esnasında ABD’den yüklü miktarda sipariş aldıklarını açıkladı. Pazarlık aşamasında olan görüşmelerin önümüzdeki haftalarda netleşeceğini kaydeden Tokmak, Almanya’dan bazı Türk firmaları ile de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Suudiler villaları kapıştı:

Sapanca’da Villa Projesi hayata geçirecek olan Merosa Uluslararası Yatırım’ın Genel Müdürü Yusuf Katipoğlu, yabancıların ilgisinden oldukça memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özellikle Suudi Arabistanlı işadamlarının Sapanca Bölgesi’ne ilgisi olduğunu ifade eden Katipoğlu, çok sayıda villa satışı için ön anlaşma yaptıklarını söyledi.

Taraklı Termal’a ilgi:

Taraklı Termal’in Genel Müdürü Süleyman Tunç, fuar boyunca özellikle Arap işadamlarından büyük ilgi gördüklerini ifade etti. Çok sayıda devremülk satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunç, “Yatırım amaçlı projeyle ilgilenen işadamları oldu, onlarla da önümüzdeki hafta içi görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Banu Evleri Projesi ilgi çekti:

Bahçeşehir’de yer alan Banu Evleri Projesi’ni hayata geçiren Hasanoğlu İnşaat yetkilileri fuar esnasında Kuveytli bir grup ile proje satışı için görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.



14. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 16. Uluslar arası İş Forumu (IBF) Sonuç Bildirgesi

MÜSİAD tarafından organize edilen 16. Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) Sonuç Bildirisi yayınlandı. Bildiri şu şekilde:

MÜSİAD tarafından organize edilen 16. Uluslararası İş Forumu (IBF), bu yılki temasını " İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde ekonomide ve siyasette yükselme zamanı" olarak belirlemiştir. T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 20 ülkeden 25 misafir bakan ve 86 ülkeden 5000 işadamının katılımlarıyla gerçekleşen 16. Uluslararası İş Forumu (IBF) nihayetlenmiştir.

İslam ülkelerinin iktisadi ve siyasi olarak topyekun yükselmesi ancak her ülkenin tek tek gelişme yönünde gösterdiği bireysel çaba ile mümkün iken; küresel iktisadi ve siyasi platformlarda İslam dünyasının sesinin daha yüksek duyulması, İslam ülkelerinin birbirleriyle koordineli ve toplu bir şekilde hareket etmesiyle mümkün görünmektedir. Özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sonrasında, İslam ülkelerinin kalkınması için önemli bir fırsat penceresi bulunmaktadır.

Bu fırsatları tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin yakından izleyip değerlendirmesi, İslam dünyasının topyekun kalkınmasının ve bunun sonucu olarak adaletli bir güç odağı olmasının önünü açacaktır. İslam dünyasının yükselişi için işadamlarının, akademisyenlerin ve politika yapıcıların bir araya gelerek sürdürülebilir kalkınma yolunda fırsat ve zorlukları tespit edip, somut ve gerçekçi projeler üzerinden kalkınma patikasını ülke halkları ile birlikte örmesi gerekmektedir. Bu anlamda, Uluslararası İş Forumu (IBF) bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte çalışmaları ile İslam dünyasının her köşesindeki işadamı, akademisyen ve politika yapıcıları bir araya getirerek, bilgi-birikimin etkinlikle dağılması ve tek tek her ülkenin kalkınma yolunda hızla ilerlemesi için kıymetli bir zemin oluşturmaktadır.

IBF Yönetim Kurulu toplantısında, İslam ülkelerinin gelişmesi yönünde önerilen ve çalışma yapılacak ana hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Sektörel ve bölgesel teşvikler sağlayarak kümelenme stratejilerinin uygulanmasına



2. Teknoloji transferi neticesinde küresel teknolojik birikimiden faydalanılmasına



3. İslam ülkeleri arasında ortak kurumsal altyapılar ve finansal kaynakların geliştirilmesine



4. Beşeri sermaye ve işgücünü artırıcı programların hazırlanıp uygulamaya konulmasına



5. Sürdürülebilir kalkınma için etkin kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına



6. İslam Ülkeleri Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ortak programlar düzenlenmesine



7. İslam Ülkeleri Sivil toplum Kuruluşları’nın birlikte programlar hazırlamasına



8. IBF üye kuruluşları ve üye işadamları arasında ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin artırılmasına yönelik bir web portal kurulmasına



9. IBF’in gelecekteki çalışma programı, kurumsal yapısı ve etkinliklik alanlarının yeniden çalışılmasına



10. 6-8 Aralık 2012 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilecek olan Filistin İş Forumu’na katılınılmasına



11. 2013 IBF toplantısının AMAL grubu koordinasyonunda Fas’ta gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.