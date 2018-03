Türkiye’nin fizik dönüşümü

Başbakan Erdoğan, Esenler Havaalanı Mahallesi'nde düzenlenen ''Kentsel Dönüşüm Başlıyor'' programında yaptığı konuşmada Türkiye'de 1950 sonrasında başlayan köyden şehre göç dalgasının iyi yönetilemediğini, şehirlerin; plansız, programsız bir şekilde büyüdüğünü anlattı.





Bunun da gecekondulaşmayı, plansız yapılaşmayı beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Hiç kimse gecekondu yapan vatandaşımıza kızmasın. Gecekondu dediğimiz hadise, şehirleri yönetenler işlerini doğru ve tam yapmadığı için, vatandaşımızın kendi kendine, el yordamıyla bulduğu bir çözümdür. Şehirlerin bu plansız büyümesi beraberinde çevrenin tahribini, yoksulluğun derinleşmesini, afetler karşısındaki çaresizliği beraberinde getirdi. Depremlerde, sellerde, toprak kaymalarında, bina çökmelerinde yaşadığımız kayıpların temelinde, büyük ölçüde şehirlerin sağlıksız büyüme süreci var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde, bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir model geliştirdik: KİPTAfi. 4.5 yılda 17 bin konut inşa ettik… Hükümete gelince, bu defa bütün ülke çapında bu çarpıklığa 'dur' demek için hemen kolları sıvadık. Bu defa Toplu Konut İdaresi'ni harekete geçirerek, ülke genelinde, planlı ve doğal afetlere karşı dayanıklı konut üretimi konusunda örnek bir model ortaya koyduk. 10 yılda, 558 bin konut inşa ettik, ediyoruz. Bu bir dünya rekorudur. Bu konutların 450 binini sahiplerine teslim ettik ve bunların içerisinde 10, 15 ve 20 yıl vade ile teslim ettiğimiz konutlar var.''



Neden kentsel dönüşüm

Başbakan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını neden başlattıklarını da şöyle anlattı: “1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremleri ile 2011 yılında yaşanan Van depremi, bize bu tedbirleri mutlaka, ne pahasına olursa olsun hayata geçirmemiz gerektiğini gösterdi. Bunun için geçtiğimiz Mayıs ayında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nu çıkardık. Bu kanun ile çok yönlü bir değişim hedefliyoruz. Her şeyden önce, yeni yapılar, yeni hayat alanları, çevreyle uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, yeşile önem veren, doğal kaynakları koruyan bir anlayışla inşa edeceğiz. Yeni yapılaşma anlayışımızın ekonominin canlandırılmasına, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik bir boyutu da var.”

Türkiye'deki bütün binaların, bütün yapıların süratle kontrol edilmesini sağladıklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “'Teknik olarak riskli bulunanların kısa bir süre içinde yıkılıp yerine sağlıklı yapılar inşa edilmesi için gerekli mekanizmaları kurduk, işletmeye başlandı. Buradaki asıl amacımız, bir binayı yıkıp, yerine yeni bir bina yapmak değil. Asıl amacımız, afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek. Yani rant değil, insan odaklı bir proje yürütüyoruz.”

Kentsel dönüşüm projesinin, Türkiye'de bugüne kadar başlatılmış en büyük imar hareketi olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü burada milyonlarca binayı yıkıp yeniden yapmaktan söz ediyoruz. Bugünkü törenimizle 35 ilimizdeki 75 farklı noktada, 3 bin 169 binanın yıkımını başlatarak, bu sürecin ilk adımını atıyoruz. Töreni gerçekleştirdiğimiz Atışalanı Mahallesi ve Atışalanı Tuna Mahallesi'nde 331 yapı ve bin 550 bağımsız bölüm, dönüşüm projesi içerisinde yer alıyor. Proje tamamlandığında, bu mahallelerdeki 5 bin 430 vatandaşımız güvenli ve yeni konutlarına kavuşmuş olacaklar. Bu konuda özellikle Havaalanı Mahallesi sakinlerine gösterdikleri yürekli davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Yine bu törenle Beyoğlu'nda 87 adet yapı ve 295 bağımsız bölümün dönüşümünü başlatıyoruz. Beyoğlu'nda da bin 200 vatandaşımız yeni ve güvenli konutlarına kavuşacaklar. Etap etap devam edecek bu süreci, inşallah başarıyla tamamlayacağız. Böylece ülkemizi, 60 yıllık geçmişe sahip bu büyük sıkıntıdan kurtaracağız.''

Erdoğan, Türkiye'nin inşaat sektörü olarak da bu büyük dönüşümü gerçekleştirebilecek altyapıya sahip olduğuna değinerek, şöyle devam etti: “İnşaat sektörü, bilhassa geçtiğimiz 10 yılda çok büyük gelişme kaydetti. 2002 yılında 36.2 milyon metrekare için inşaat ruhsatı verilirken, bu rakam 2011 yılında 124 milyon metrekareye ulaştı. İnşaat firmalarımız ülkemiz sınırlarını aştı, dünya çapında birer marka haline dönüştü. fiu anda Çin'den sonra ikinci sırada Türk müteahhitlik firmaları var. Buraya geldik. Bu dönüşümün fiilen gerçekleşmesi konusunda hiçbir sıkıntının yaşanmayacağına inanıyoruz.”



Gönül rızasıyla yıkım önemli

Çevre ve fiehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Esenler Havaalanı Mahallesi'ndeki ''Kentsel Dönüşüm Başlıyor'' programında yaptığı konuşmada, bugün bir miladın yaşandığını belirterek, ''Türkiye son 10 yılda dünyanın parmak ısıracağı, tüm dünyanın dikkatini çeken bir gelişme, bir kalkınma içerisindedir'' ifadesini kullandı. Gelinen durum itibarıyla artık Türkiye'nin şehirlerinin bu fotoğrafı vermemesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti: ''Şehirlerimizi salaş yapılardan, depreme, afete dayanıksız yapılardan, mühendislik hizmeti almayan yapılardan, gecekondulardan, enerjiyi savuran binalardan kurtarmak zorundayız. Bugün buradan yenilenme için yıkımı başlatıyoruz. Biz istemeyen, gönlü razı olmayan, gönüllülük esasını yakalamayan hiç kimsenin binasında dönüşüm yapmıyoruz. Önce gönül rızası, önce gönüllülük.''

Başta Marmara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bingöl, Van gibi önemli illerden dönüşümü başlattıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: ''Ülkemizde 24 bin 500 kilometre uzunluğunda dalga dalga çok ciddi bir diri fay var. Bu fay üzerindeki 6.5 milyon konutu elden geçirmek zorundayız. Bunun hesabını, kitabını yaptık. Bunların hepsini gözden geçirdik. Ama sıra şimdi bunların dönüşümünde. Biz diyoruz ki, o 6.5 milyon riskli konutu 20 yıl içerisinde yıkacağız. inşallah bunu ilk hedefimiz olan 2023 yılına da çekeceğiz. İlk iki yılda çok ciddi bir atılım yapacağız.”

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da ''Çok önemli bir kıvılcımı hep birlikte yapmak üzere bu meydanda toplandık. Belki de Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden birisine burada tanıklık yapacağız'' dedi. Törenin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümü başlattı.

Kocaeli’de kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor” konulu toplantıların dördüncüsü Kocaeli’nde yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Valisi Yardımcısı Dağıstan Kılıçarslan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas fieker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, yerel belediye başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, kentsel dönüşüm sürecinde Kocaeli’ndeki uygulamaların Türkiye’ye örnek ve başarılı olacağını inandığını belirterek "Zaman afetler sonrası yara sarma zamanı değil, afet öncesi gerekli tedbirleri alarak zarar azaltma zamanıdır" dedi.

Uzun, yaşanan afetler sonrasında pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, bu kayıpların büyük kısmının, yanlış yer seçimi, mevzuat ve yapım tekniğine aykırı inşa edilen riskli yapılardan kaynaklandığını bildirdi. Kentsel dönüşümün en önemli amacının, insan hayatının korunması olduğuna dikkati çeken Uzun şöyle konuştu: "Devletimizin temel politikası olarak diyoruz ki zaman, afetler sonrası yara sarma zamanı değil, afet öncesi gerekli tedbirleri alarak zarar azaltma zamanıdır."

Uzun, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla riskli yapıların tespit edilip yıkılmasını ve yerlerine sağlıklı ve güvenli konutların yapılmasının amaçlandığını belirterek, bu kanunla vatandaşların, hak ettiği güvenli yeni konutlara kavuşturulacağını bildirdi. Riskli yapıların yıkımından yeniden yapılmasına kadar tüm sürece ilişkin yeni düzenlemelerin bu kanunla yapıldığını anlatan Uzun, şunları söyledi: "Bu kanun, sadece kentsel dönüşüm kanunu değildir. Afetler karşısında can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik bir kanundur. Bu nedenle kentsel dönüşüm seferberliğinde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Siyasi çıkar gözetmeden, rant amacı gütmeden, toplumun tüm kesimlerinin desteği ve güveniyle bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bu süreçte herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Yapıcı ve üretici bir rol üstlenmelidir."



Kocaeli depremin bilincinde bir il

Uzun, Marmara depreminden en fazla etkilenen Kocaeli'nin, bu sürece en çok desteği vermesi gereken illerin başında geldiğini ifade ederek, kentsel dönüşüm uygulamalarının sadece kamu eliyle değil, aynı zamanda özel sektörün desteği ve etkili katılımıyla başarıya ulaşacağını vurguladı. Kentsel dönüşümün, sadece binaları yıkıp yeni binalar yapmak olmadığına dikkati çeken Uzun, şöyle konuştu: "Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirlerimiz, estetik bir görünüm kazanacaktır. Altyapı ve ulaşım sistemleri çözülecek, yeterli sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, oluşturulacaktır. Çevreyi tehdit eden unsurlardan arındırılacak, çevre dostu yeşil binalar oluşturulacaktır. Aynı zamanda bu süreçte düzenli yapılaşma sayesinde kaynak israfı engellenecek. Yerel malzemelerin kullanımı sağlanarak, üretim sektörü hareketlendirilecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal dayanışma duygusu artarak, devlete olan güveni daha da gelişecektir. Çözüm, kentsel dönüşümdedir ve zaman, dönüşüm zamanıdır



Kocaeli öncü olacak

Kocaeli Valisi Ercan Topaca ise konuşmasında kentteki riskli binalarla ilgili bilgi verdi. Topaca, “1935’lerde yapılan sayımda nüfusumuzun yüzde yüzde 75’i köylerde, yüzde 25’i ise şehirlerdeydi. Bugün ise nüfusumuzun yaklaşık yüzde 84’ü şehirlerde, yüzde 16’sı ise köylerde yaşıyor. Öyle bir dönüşüm yaşamışız ki, köydeki her 100 kişinin yaklaşık 75-80 kişisi şehirlere gelmiş. Bu dönüşüm neticede çarpık, bir anda büyümüş, alt yapısı olmayan kentler doğurmuştur” dedi. Artık kentlerin insanlara dar gelmeye başladığını aktaran Topaca, kentsel dönüşümün temel amacının dar gelen kentleri ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden ele almak olduğunu söyledi. Topaca, şu bilgileri verdi: “Artık Türkiye Cumhuriyetinde kentsel dönüşümü bir devlet politikası haline getirdik. Bunu önemsediğimizi, kararlı olduğumuzu bütün vatandaşlarımıza duyurduğumuz gibi bütün dünyaya da ilan ediyoruz. Kentleri kendimize uygun hale getirmeye, Türkiye’nin yakaladığı ekonomik ve ticari büyümeye uygun hale getirmeye vesile olarak düşünüyoruz. Bu alanda ilerde, ilçelerde bunun alt yapıları kuruluyor.”

Kanunun en çabuk uygulanması gereken kentlerden birinin Kocaeli olduğunu kaydeden Topaca, bunun için kentteki riskli yapıları tespit ettiklerini ve şu sonuca vardıklarını açıkladı: “1999 depremindeki tespit edilen, harici bir bakışla orta hasarlı olarak tespit ettiğimiz yapıları bu dönemde tek tek içine girerek tespit ettik. 3751 binanın ilimizde orta hasarlı olduğu, içinde bir kısım güçlendirmeler olmakla birlikte ruhsatlarının olmadığını da tespit ettiğimiz bir stoğumuz var. Bu sadece 1999 yılında tespit edilendir. Eledik ve 3751’e düştü. fiimdi bazı itirazlar var. Onları da değerlendiriyoruz. Muhtemelen bu rakam 1000 daha düşecek ve yaklaşık 3000 civarında acilen ele alınması gereken binamız var. Bunun ilacı bu yasadadır.”

Yasa çıkıncaya kadar kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını tam anlamıyla kimsenin bilmediğini hatırlatan Topaca, “Bu yasa çıkıncaya kadar biz bu işi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Bu yasada bir kere tespitin şekli belirlendi. Bu tespiti yapabilecek lisanslı şirketler oluşturulmaya çalışılıyor. fiu anda bizim ilimizde bu şirketler yok ve biz teşvik ediyoruz. Artık bu işi kamu yapmamalı. Bu işi ilk yapanlar kazanacaktır” diye konuştu.

İşin uygulayıcısının belediyeler olduğunu ve valiliğin ise kanun gereği koordinasyonu sağladığını kaydeden Topaca, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz koordinasyonu sağlayıp onları bir araya getireceğiz. Bu konuda belli bir kararlılığımız var. Bunun gerekli olduğunu en iyi Kocaeli’de yaşayanlar bilir. Burada bu işin daha rahat yapılacağını düşünüyoruz. Kocaeli’yi pilot bölge olarak seçebiliriz. fiekli şemali belli olmayan, kötü binaların yerine bu dönemde projelerimizde birazda dış estetiğe önem verip, kimlikli binalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna biz öncü olmak üzere Vilayet binasını yaparken belli bir kültürel kimliği yüklemeye çalıştık. İnşallah bu öncü olacaktır. Kamu binalarında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu dönüşüm sırasında projeleri tastik ederken kültürel kimlik taşıyan binalara öncelik vermek konusunda müştereken çalışalım. Kentler artık kültürüyle, kimliğiyle dünyada rekabet edebiliyor. Mimari kimlik konusunda ülkemizde kentlerimiz biraz kimliksiz. Gelin hep beraber kentimizin mimari kimliğini oluşturalım.”



Belediye desteğe hazır

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de 17 Ağustos depreminde yaşanan acılara ve kayıplara değindi, bu kayıpların depreme uygun inşa edilmeyen yapılardan kaynaklandığını söyledi. Bu nedenle kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna vurgu yapan fieker, Kocaeli’nin bu anlamda öncü olacağına dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise sanayi kenti Kocaeli’nde kentsel dönüşüm sürecinin önemine değindi. Kocaeli’nde bu değişimi başlattıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, bu konuda herkese görev düştüğüne değindi. Karaosmanoğlu, Büyükşehir olarak Kentsel Dönüşüm sürecine katılmak isteyen müteahhitlere destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.