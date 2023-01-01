Türkiye’nin yeni logosu ve sloganı açıklandı; “Gücü keşfet”

Ekonomi Bakanlığı ve TİM’in “Türkiye Markası” çalışmaları kapsamında hazırlanan Türkiye’nin yeni logosu ve sloganı tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni logo ve sloganın Türk ürünlerinin gücüne güç katacağını söyledi.

Türk sanayisini yurtdışında üst düzeyde temsil etmek ve “Türk Malı” algısını yükseltmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ile başlatılan “Türkiye Markası” çalışmaları tamamlandı, Türkiye’nin yeni logosu ve sloganı tanıtıldı. Ekonomi Bakanlığı ve TİM tarafından hazırlanan logo ve sloganın tanıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah bugünden itibaren Türkiye’de üretilen ürünlerin üzerinde artık ‘Made in Turkey’ damgası yerine bu logo olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun bu logoyu görenler, o ürünün Türkiye’de üretildiğini, Türkiye’den ihraç edildiğini anlayacaklar” dedi. Yeni logoyla birlikte Türkiye için “Discover the potential-Potansiyeli keşfet” sloganının kullanılacağını açıklayan Erdoğan, cümleyi İngilizce’den Türkçe’ye çevirirken “potansiyel” sözcüğü yerine “güç” sözcüğünün kullanımının daha uygun olacağını kaydetti: “Yani ‘Gücü Keşfet’… İnşallah bugünden itibaren tüm dünyada, Türkiye’yi ve Türkiye ürünlerini bu logoyla ve ‘Gücü Keşfet’ sloganıyla tanıtıyor olacağız.”

Türkiye’nin dünyaca tanınan markalarının itibar ve güvene sahip olduğunu aktaran Erdoğan, “Bu logo ve sloganla inanıyorum ki ürünlerimizin gücüne güç katılmış, güvenine de güven katılmış olacaktır” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:“Özellikle bizim KOBİ’lerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, değişim konusunda dünyada gerçekten farklı bir yere sahipler. Onların bu logoyu hızla ürünlerine ambalajlarına, paketlerine basıp logonun yaygınlaşmasında katkı sunacaklarını tahmin ediyorum. Tabii bu logo ve sloganın yaygınlaşmasında uluslararası markalarımıza da büyük görev düşüyor. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığımız’ın artık uluslararası bir turizm markası olan Türkiye’yi bu logoyla tanıştırmalarını bekliyoruz.” Erdoğan, ayrıca THY’nin de benzeri şekilde logo ve slogana sahip çıkarak, dünya ülkelerine taşımasını beklediğini söyledi.

“Mevcut markalar artık bize yetmiyor”: Erdoğan, yeni marka ve sloganı yeni Türkiye’nin özgüven simgesi olarak gördüğünü vurguladı: “Biz sadece bu logoyu markalarımızın üzerine basmakla yetinmeyeceğiz. Bu özgüven logosunu basabileceğimiz artık çok daha fazla marka üretmenin mücadelesini de kararlılıkla yürüteceğiz. Mevcut markalarımız artık bize yetmiyor. Türkiye ekonomisi gelmiş artık marka meselesine, marka ihtiyacına dayanmıştır. Bizim istikrarlı şekilde büyürken ihracatımızı son derece hızlı şekilde artırırken artık enerjimizin önemli bir kısmını bu marka konusuna ayırmamız gerekiyor.”

Erdoğan, TİM’in çok başarılı çalışmalar yaptığını ifade ederek şöyle seslendi: “2023 hedeflerini ulaşılamaz görenlerin, hayal gibi görenlerin açıklamaları sizleri asla karamsarlığa sevk etmesin. TİM’in açıkladığı rakamlara göre son 12 aylık ihracat 157 milyar dolara ulaştı ve bu alanda da yeni bir rekor kırıldı. Bu büyük rekor için de sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum.”

“Bu bir marka değildir, marka olan Türkiye’nin kendisidir”: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihracat çevrelerinin doğru bir hamlenin başlangıcını yaptığını belirterek, ihtiyaç bulunan bu hamleyle bir dağınıklıktan, karmaşadan kurtulduklarını söyledi. Tüm paydaşlarıyla Türkiye’nin kendisini dünyaya tanıtma noktasında yeni bir değer kazandığını aktaran Büyükekşi, Türkiye’nin bu çalışmayla ihraç mallarında ve tanıtım materyallerinde kullanacağı, ortak kimlik işareti, alameti farikasını lanse ettiğini dile getirdi.