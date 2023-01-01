TÜRKONFED, Avrupa Birliği’ne (UEAPME) üye oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 10’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye KOBİ’lerinin Avrupa’da temsilini sağlayacak Avrupa KOBİ Birliği (UEAPME) üyeliğine imza atıldı. İmza törenine UEAPME Yönetim Kurulu Başkanı Gunilla Almgren katıldı.

Türk iş dünyasının en etkin Konfederasyonları arasında yeralan TÜRKONFED, AB politikalarının belirlendiği sistemin bir parçası olarak Türk iş dünyasını Avrupa Birliği seviyesinde temsil edebilecek bir güce ulaştı. Üyelikle Türk KOBİ’lerinin AB dış ticaretine farklı bir pencere açılmış oldu. 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip ve 11 binden fazla iş insanını temsil eden TÜRKONFED’in toplantısına 350’e yakın delege katıldı. Açılışta konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, Konfederasyonun bağımsızlık ve şeffaflık ilkeleriyle konulara ve görüşlere taraf olma anlayışıyla yola devam ettiğini belirterek, “Gücümüzü ‘güçlü Türkiye’ için çalışan bünyemizdeki her siyasi görüşten ve her inançtan olan iş insanlarından alıyoruz” dedi. 2015’te gerçekleştirilecek genel seçimlere kadar yargıda, siyasi partiler yasasında yapısal reformları tamamlamış bir Türkiye arzuladıklarını aktaran Onatça, KOBİ’lerin nitelikli işgücü ihtiyacı için üniversitelerin eğitim kalitesinin yükseltilmesini istedi.

Rekabet gücüne katkı: TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, son dönemlerde Türkiye’nin yakaladığı büyüme ve gelişme çizgisinin sürdürülmesinin bölgesel ve sektörel dengelerin entegre ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına bağlı olduğuna dikkat çekti: “Türkiye’nin ekonomik yapısının bölgesel ve sektörel boyutuna odaklı olarak kurulmuş olan ve 10. yılını idrak eden TÜRKONFED bu alanda önemli düşünsel ve örgütsel katkılarda bulunmuştur. İnanıyorum ki (Avrupa Esnaf Sanatkar ve KOBİ Birliği) UEAPME’ye bu yıl itibarıyla gerçekleştirilmiş olan üyelik Türk KOBİ’lerinin Avrupa Birliği ve uluslararası pazarlara daha fazla açılabilmesi konusunda rekabet gücü kazanmalarına katkıda bulunacaktır. TÜRKONFED’in gelecekte örgütsel olarak gelişeceğine ve KOBİ iş dünyasının uluslararası standartlarda gelişmesine katkıda bulunacağına inancım tamdır.”

Yeni kapılar açılacak: İmza töreninde konuşan UEAPME Başkanı Gunilla Almgren de Avrupa’da 80 üye organizasyona üye 12 milyon şirketi temsil ettiklerini belirterek, TÜRKONFED üyeliğinin yeni işbirliklerine kapı açacağını söyledi. TÜRKONFED’in Türkiye’de, UEAPME’nin de Avrupa Birliği’nde KOBİ’lerin lobicilik faaliyetlerine destek verdiğini anlatan Almgren, ‘Birbirini dinle, birbirinden öğren’ prensibiyle hareketin yararına işaret etti: “İmzaladığımız üyelik anlaşmasıyla Türkiye ve Avrupa Birliği KOBİ’lerinin lobi faaliyetlerinden dış ticarete birçok alanda menfaatleri olacağını umuyorum.”