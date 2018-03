TÜRKONFED, kuruluşunun 10. yılını kutlarken istedi:Kaygısız üretmek!

TÜRKONFED’in 10’uncu Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’ne Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Bizler, AB üyelerinin standartlarını yakalamış, demokrasinin iliklere kadar işlediği, kurumlar arası gerilimlerin yaşanmadığı, ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemlerinden uzak, gelecek kaygısı yaşanmayan bir ülkede üretmeye, koşmaya, çalışmaya, ter dökmeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 10’uncu Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, iş dünyası ve ekonomi yönetimini buluşturdu. Zirve, TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın bugünkü ve geçmişteki başkanları ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleşti.



Demokrasilerde STK’ların rolü çok önemli

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TÜRKONFED’in kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmaların ve raporlarının kendilerine ışık tuttuğunu ve yol gösterdiğini söyledi. Babacan, demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının çok önemli rolü olduğunu belirterek, “Hem sorunların dile getirilmesi hem de çözüm gayret ve somut çözüm önerileri bizler için çok kıymetli” dedi. Babacan, Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde “Women 20” yapılanması için çalışmaları başlattıklarını ve sürecin olumlu sonuçlanması durumunda başta 20 ülkeleri olmak üzere tüm dünyada kadınların işgücünün konumunun güçlendirilmesini istediklerini kaydetti.



TÜSİAD ile TÜRKONFED işbirliği 2015’te de devam

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, açılışta, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız bir çalışmaya göre, çözüm sürecinin başarıyla sürdürülmesi, potansiyel büyümemizi bir puan artırabiliyor. Bu çerçevede, TÜRKONFED ile birlikte sürecin ekonomik ayağına sahip çıkma yönündeki çalışmalarımıza devam etme irademizi bu ortamda da bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 2015 yılında bu alandan somut adımlarla yola devam edeceğiz” diye konuştu.



Reformlara ağırlık verilmeli

Açılışta konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Demokrasi ve büyümenin birlikte gelişmediği sürece anlam bulmayacağını her fırsatta vurgulayan Konfederasyonumuz, nice 10 yıllara kuruluşunda belirlenen temel ilkelerle yürüyor” dedi. Onatça, ‘bağımsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’nın, TÜRKONFED’in temel değerlerini oluşturduğunu söyledi. Siyasi ve ekonomik olarak Türkiye’nin bir numaralı partneri Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecimizde daha samimi, heyecanı artıracak söylem ve yaptırımlara ihtiyaç bulunduğunu aktaran Onatça, “ AB’yle müzakere süreci, Türkiye’ye bir reform motivasyonu, bir reform dinamizmi sağlıyor. Bu çerçeveyi ihmal edersek, rekabet gücü açısından ülke ekonomisinde zafiyet doğacağını düşünmekteyiz. Bir taraftan iş insanlarımızın önündeki vize engelini kaldırtacak çabalara devam ederken siyasal reformlara da ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu nedenle Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23., Adalet Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl’ın da açılması yönünde gayrete ihtiyacımız bulunuyor” diye konuştu. Onatça, beklentilerini, “Bizler, AB üyelerinin standartlarını yakalamış, demokrasinin iliklere kadar işlediği, kurumlararası gerilimlerin yaşanmadığı, ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemlerinden uzak, gelecek kaygısı yaşanmayan bir ülkede üretmeye, koşmaya, çalışmaya, ter dökmeye devam etmek istiyoruz” sözleriyle özetledi.

“Barış Süreci’nde tarafız”: Konuşmasında ‘taraf’ oldukları bazı konular bulunduğunu, bunlardan birinin de ‘Barış Süreci’ olduğunu kaydeden Onatça, “Batı Anadolu’daki birçok federasyonumuz, bölge iş dünyasındaki sıkıntılarını, ‘istihdamın üzerindeki yükler, yüksek enerji maliyeti ve kamunun tamamlayamadığı altyapı yatırımları’ olarak belirtirken, Doğu ve Güneydoğu’daki temsilcilerimizin, önlerinde engel olarak ‘güvenlik zafiyeti’ni göstermesi moralleri bozmaya devam ediyor. Bu çerçevede TÜSİAD’la birlikte yürüttüğümüz, Batı Anadolu’daki iş insanını Güneydoğulu iş insanıyla buluşturacak, ortak yatırımlar gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak ‘Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ yani BORGİP’teki zorunlu duraklamadan rahatsız olduğumuzu vurgulamakta yarar görüyoruz.”

İşçi eline geçenden işveren ödediğinden şikayetçi: “Türkiye’ye TÜRKONFED ilelebet lazım” diyen Onatça, konuşmasında iş dünyasının bazı sıkıntılarına da dikkat çekti: “Vergi ve istihdamdaki kayıtdışılığın getirdiği haksız rekabetle mücadele eden işletmelerimizde, çalışanın üzerindeki yükler, sürdürülebilir olmaktan çıkmak üzeredir. Bu durumdan işçi eline geçen paradan, işveren ödediğinden şikayetçidir. İş yaşamında personele ödenen her 100 liranın karşılığında 84 lira yük binmektedir. Bu tutar, örneğin rekabet ettiğimiz Güney Kore’de her 100 lira karşılığında 34 lira, İngiltere’de 49 liradır. Hatta, ABD’de 17 liradır.”

155 dernek aynı çatı altında: Süleyman Onatça, konuşmasında TÜRKONFED hakkında bilgi verdi: “Daha yaşanabilir bir Türkiye için, ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına, rekabet gücümüzün artmasına, uluslararası entegrasyona katkı sağlamak için birlikte olmak isteyen iş insanları, bundan tam 10 yıl önce biraraya geldiler. Bugün ‘Türkiye’nin üyeleriyle en güçlü, bölgesel ve sektörel federasyonlarıyla en yaygın, söylemleriyle en etkin, ortaya koyduklarıyla en yararlı konfederasyonu’ olarak değerlendirilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ve burada üçü sektörel, 20’si bölgesel olmak üzere 23 federasyon var. Burada, 155 gönüllü iş insanı derneği var. Burada, 13 bin üye ve 40 bine yakın şirket var. Burada Türkiye’nin zenginliği ve sinerjisi var. 2015’te Genişleme ve Derinleşme Projemiz’i devam ettirerek, 2016’da 26 bölgede 26 federasyonla bu süreci tamamlamayı planlıyoruz.”

Yeni Anayasa ile reformlar taçlandırılmalı: KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu potansiyel risklerin düşürülmesi için, siyasi gündem nedeniyle ötelenen reformların bir an önce gündeme alınması gerektiğini aktaran Onatça, “Yeni yıl ortasında gerçekleştirilecek genel seçimlerin, para ve maliye politikalarını bozacak girişimlere neden olmamasını arzu etmekteyiz. 2015 yılı ikinci yarısı itibarıyla önümüzdeki 4 yıl seçim konuşulmayacak bir döneme gireceğiz. Yerli ve yabancı yatırımcı için olumlu değerlendirilecek bu süreçte demokrasinin kurumsallaştırılması, yargı reformu, Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin beklenen tüm reformlarını yerine getirmesini ve aynı dönemin yeni anayasa ile taçlandırılmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

TÜRKONFED’in 10’uncu yılında Avrupa Birliği KOBİ temsilcileriyle masaya birlikte oturabilme imkanına kavuştuğunu anımsatan Onatça, “Türkiye’nin AB sürecinde gerçekleştirilecek lobi çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu çerçevedeki faaliyetlerimizi, TÜRKONFED’in Brüksel Temsilciliği’ni açarak etkinleştirdiğimizi de hatırlatmak istiyorum” dedi.



Başkanlar buluştu

Moderatörlüğünü TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu’nun yaptığı “10. Yılında TÜRKONFED ve İş Dünyası Örgütleri için Gelecek Perspektifleri” panele ise TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Celal Beysel, TÜRKONFED Kurucu Başkanı Enis Özsaruhan, TÜRKONFED eski Başkanı Erdem Çenesiz, TÜSİAD eski Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD eski Başkanı Ümit Boyner ve TÜSİAD eski Başkanı Muharrem Yılmaz katıldı.