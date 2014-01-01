TÜRKONFED: Yapısal sorunlar belirginleşiyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, hazırlattıkları Aralık 2014 raporuna göre, ekonomideki yapısal sorunların belirginleştiğini, 2014’teki risklerin bu yıl da sürmesinin beklendiğini söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Başkanı Süleyman Onatça, yapısal sorunların giderek daha belirgin hale geldiğini, 2014’te yurtdışındaki önemli olayların da ekonomiyi derinden etkilediğini söyledi. Onatça, Aralık 2014 için hazırlattıkları Aylık Ekonomik Görünüm Raporu hakkında bilgi verdi: “Uzmanların hazırladığı rapora göre 2015’te de benzer riskler var. Suriye-Irak ekseninde yeni gelişmeler, ülkemiz için risk olmayı sürdürüyor.” Onatça, Rusya’nın, petrol ihracatçısı olarak hem ambargo hem de petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle sıkıntıda olduğunu ifade etti: “Gelecek yılda da Rus ekonomisi için beklentiler pek parlak değil. Dolayısıyla ihracatımızda önemli yer kaplayan Rusya’daki daralma, ihracat seviyemizi etkileyecektir. Rusya sorunu, Türkiye’yi aynı zamanda AB üzerinden de etkileme riski taşıyor. Çünkü ihracatımızın yüzde 44’ü AB’ye yapılıyor. Yunanistan tartışmaları da AB’ye yönelik endişeleri artırıyor.”

Dünyada büyüme olabilir: Süleyman Onatça, öte yandan petrol fiyatlarında gerilemenin genel olarak dünya ekonomisinde büyümeyi yukarıya çekeceğinin beklendiğini aktardı. Onatça, rapora göre bu durumun Türkiye’ye yeni pazarlara açılmada bir fırsat yaratabileceğini vurguladı: “AB’nin ekonomisinde petrol ithalatının düşmesi sonucunda kısmen de olsa bir toparlanma görülebilir. İç piyasalarda ise enerji fiyatlarında görülen gerilemenin maliyetlere yansıması durumunda enflasyon ve cari açığın gerileme eğilimi göstermesi, para ve maliye politikaları için kısıtlı da olsa bir alan yaratabilir.”

Büyüme sınırlı kalacak: Seçim öncesinde para ve maliye politikaları ile iç talebin canlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Onatça, bu durumda ekonomide ilk yarıda bir hareketlilik gözlemlenebileceğini anlattı: “Ancak, büyüme yılsonunda yüzde 3-4 seviyesi ile sınırlı kalacak gibi görünüyor. İşsizlik rakamı ise doğal olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Üstelik bütçe disiplinini ihmal ederek ve dünyadaki gelişmeleri öngörmeden para ve maliye politikaları ile iç piyasayı canlandırma girişimleri ekonominin dengelerini bozabilir. Nitekim FED’in faiz artırımı durumunda dünyada ucuz krediye ulaşmak sıkıntılı olacak. Bu da doğal olarak en çok, finansmana erişimde sıkıntı çeken KOBİ’leri etkileyecek.”

İşsizlik oranı çift haneli: Süleyman Onatça’nın verdiği bilgiye göre raporda, işsizlik oranının yılın son döneminde çift hanelerde seyrettiği vurgulandı: “Eylül’de mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.7’ye yükselerek Eylül 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İşsizlik son 4 aydır çift hanelerde seyrediyor. 2014 üçüncü çeyrek büyüme rakamının yüzde 1.7 olarak gerçekleşmesi, işsizliğin neden çift hanelerde seyrettiğine ışık tutuyor. Ekonominin potansiyelin altında seyrediyor oluşu, işgücüne katılan kişi sayısındaki artışa rağmen yeni yaratılan istihdam düzeyinin hala istenilen seviyelerde olmamasına neden oluyor. İşgücüne katılan kişi sayısındaki artış ile beraber doğal olarak işsizlik çift haneli bir seviyeye ulaşıyor.”

AB’ye ihracatta risk: 2014’ün Kasım ayında AB’ye olan ihracatın, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 azaldığı belirtilen raporda, şu ifadeler yeraldı: “En büyük ticari partnerimiz AB’ye yapılan ticaretin azalması bölge ekonomisinin durağan halinin sürdüğünü gösteriyor. Yine de 11 aylık dönem boyunca AB’ye yapılan ihracat, önceki yıla kıyasla yüzde 9.5 artmış durumda. Euro Bölgesi’nden Yunanistan’ın ayrılması da gündemdeyken AB ekonomisini dikkatle izlemekte fayda var. AB üyelerinden Almanya’ya olan ihracat Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. 11 ayda Almanya’ya yapılan ihracat, geçen yıl toplam 12 ayda yapılan ihracattan daha fazla. Ancak Rusya’da ülkenin para birimi rublenin aşırı değer kaybından dolayı, ikili ticaretimizde 2015’te de azalma yaşanabilir. Zira Rusya’ya yapılan ihracat 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 14.1 azaldı.”