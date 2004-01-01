TÜRSAB, Türkiye Kongre Turizmi Raporu'nu açıkladı

2013 yılını 34.9 milyon ziyaretçi ve 32.3 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan Türkiye, artık sadece kum, deniz, güneş değil tarih, kültür ve kongre turizmiyle sesini duyuruyor.

İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kuşadası’nda bulunan kongre merkezleri yıl içinde onlarca uluslararası kongreyi ağırlar hale geldi. 10 yıl önce Türkiye’de 500 ve üstü kişiyi biraraya getiren uluslararası ölçekte 80 kongre yapılırken 2012’de rakam 179’a, 2013 yılında ise 196’ya ulaştı, 10 yıllık dönemde büyük kongre sayısında yüzde 254’lük artış yaşandı.

İstanbul’da sonbaharda yer bulmak zor: TÜRSAB’ın ‘Türkiye Kongre Turizm Raporu’ Türkiye’nin bu alanda gösterdiği performansı gözler önüne seriyor. Türkiye’yi dünyada 21’inci sıraya yükselten talep, tarih ve kültür başkenti İstanbul’u da 9’uncu sıraya taşıdı. Üstelik yoğun talep Türkiye ve İstanbul’un bu listede 2014 ve 2015 yıllarında da önünün açık olduğunu gösteriyor. Şimdiden Türkiye’de 106, İstanbul’da ise 77 adet kongre için tarih alındı. Bu yıl için 49 bin delegenin yeri şimdiden ayırtılmış durumda. 2014 yılında Türkiye’nin bu rakamlar ışığında kongre turizminden elde edeceği gelirin 3 milyar doları bulacağı ifade ediliyor; İstanbul’un alacağı pay ise 1.7 milyar dolar.

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, geçen son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin kendi potansiyelini keşfederek hem turist sayısı hem de turizm gelirlerini önemli ölçüde artırdığını belirterek, “Bunda son yıllarda öne çıkan kongre turizmindeki payını artırması da büyük etken olarak karşımıza çıktı. Şimdi daha önce bizim için hayal olan 2.5 milyar dolarlık kongre turizm gelirlerini konuşuyoruz. Bu yıl sözkonusu rakam 3 milyar doları aşacaktır. Türkiye’de kongre turizminin gelişimini yıllık 10 milyonu geçen turist sayısına ulaşan İstanbul’un turizmdeki patlaması da destekledi. İstanbul’da Paris, Londra, Roma gibi dünyanın önde gelen turizm kentlerine ayak uydurularak, daha zengin olan doğal ve kültürel potansiyeli ortaya çıkarıldı” diyor.

Kongre turizminde hızımız: 500 ve üstü katılımcı sayısı olan uluslararası nitelikteki kongreler bazında Türkiye’nin büyüme hızı yüzde 6; dünya büyüme ortalaması yüzde 3. Son 3 yılın verileri: Türkiye’deki kongre sayısındaki artış yüzde 22.5 olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya sıralamasında 31’inci iken 10 basamak birden yükselerek 21’inci oldu. 2013 yılında Türkiye 196 kongreye evsahipliği yaptı. Son sekiz yılda artış oranı yüzde 254’ü aştı. Katılımcı sayısı ise 71 binlerden 115 binli rakamlara çıktı.

2.4 milyon Türk iş seyahatine çıktı: Tüm kongre, seminer, fuar ve iş gezileri baz alındığında ortaya daha büyük bir pasta çıkıyor. Dünyada 100 milyondan fazla kişinin bu çerçevede seyahat ettiği hesaplanıyor. Türkiye’ye bakıldığında, 2013 yılında 2.4 milyon kişinin iş amaçlı seyahate çıktığı/geldiği dikkat çekiyor. İş seyahatine çıkanların toplam içerisindeki payı da 4 yıl içerisinde yüzde 4.9’dan yüzde 6.1’e yükselmiş durumda.

Türkiye’ye yapılan iş seyahatleri 4 yılda yüzde 54 arttı. Detaylar şöyle:

Yıl Toplam İş amaçlı İş amaçlı

2009 31.972.407 1.577.508 % 4.9

2010 33.027.944 1.743.940 % 5.2

2011 36.151.328 2.134.625 % 5.9

2012 36.776.645 2.199.410 % 5.9

2013 39.707.956 2.427.553 % 6.1

değişim % 24.1 % 53.8



Kongre kenti İstanbul: İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) verilerine göre, İstanbul dünyanın sayılı kongre ve toplantı merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. İstanbul 500 ve üstü delegenin katıldığı kongreler kategorisinde dünya birinciliğini 2011 yılında aldı. Dünya sıralamasında da 3 yıldır ilk 10’da yeralan İstanbul 2013 yılında 142 kongre ile 9’uncu sırada yer aldı.

İstanbul’da kongre sayısı şöyle gelişti:

Yıl Kongre Dünya Avrupa

sayısı sıralaması sıralaması

2004 52 25 18

2005 57 24 19

2006 73 15 12

2007 70 21 14

2008 72 17 12

2009 80 17 13

2010 109 7 6

2011 113 9 8

2012 128 9 8

2013 142 - -

Değişim: % 273



Büyük kongre ziyaretçisi 80 bini aştı: İstanbul’un yükselişindeki en temel faktör kuşkusuz şehrin zengin tarihi ve coğrafi konumu. İstanbul’a 3-4 saatlik uçuş mesafesinde olan 50’den fazla ülkede, 1.5 milyar insan yaşıyor ve bu bölgede 25 trilyon dolarlık bir ekonomi dönüyor. 500 ve üstü sayıda delegeli kongrelerde İstanbul’a 2013 yılında 80 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Böylece 10 yıllık dönemde ziyaretçi artışı yüzde 435 olarak gerçekleşti. Türkiye’ye kongre için gelenlerin yüzde 70’i İstanbul’u ziyaret etmiş oldu. İstanbul’a geleceklerin sayısının 2014 yılında 100 bini aşması bekleniyor.

Kongrecilerin yüzde 70’i İstanbul’a geliyor: Kongre turizminde İstanbul çok hızlı yükseliyor ve yakın vadede rakiplerinin çoğunu sollayacak görünüyor. Yükseliş çizgisi şöyle:

Yıl İstanbul’daki Dünya Avrupa

katılımcı sayısı sıralaması sıralaması

2004 18.522 20 13

2005 47.921 4 4

2006 45.342 8 6

2007 33.430 13 10

2008 52.899 8 5

2009 75.899 4 4

2010 46.374 11 8

2011 66.834 8 7

2012* 72.800 - -

2013* 80.638 - -



10 yıllık değişim; % 435; 12. sıradan 6. sıraya: İstanbul’un yanısıra diğer iller de bu yarışta öne geçmek istiyor. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 yılı raporuna göre; Türkiye’de kongre turizmine altyapısı uygun iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Mersin ve Eskişehir olarak sıralanıyor.

80 kongrenin yeri şimdiden hazır: TÜRSAB’ın verdiği bilgiye göre 2014 yılı için 80 kongre için yer ayırtılmış durumda. 2015 yılı için ise 26 kongre için rezervasyonlar yapıldı bile. Rezervasyonların illere dağılımı şöyle:

2014 2015

Ankara 5 2

Antalya 14 1

Bursa 1 1

İstanbul 57 20

İzmir 2 2

Kapadokya 1 -

Toplam 80 26



Türkiye için öneriler: Dünya turizm gelirlerinin yüzde 30’a yakını kongre turizminden sağlanıyor. Toplam 1 trilyon 75 milyon doları aşan turizm gelirlerinin içerisinde kongre turizminin aldığı pay 250 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bugün kongre turizminde dünya lideri Avrupa. Dünyada yılda 9 binden fazla kongre yapıldığı, 80 milyona yakın kişinin de bu kongreler için seyahat ettiği hesaplanıyor. Kongrelerde en çok rağbet gören 4 segment ise sağlık, bilim, sanayi ve teknoloji. Türkiye’de kongre turizmi alanında 200’ün üzerinde acente hizmet veriyor. Tanıtım ve imajın çok önemli seçme kriterleri olduğu kongre turizmi için kaliteli alt ve üst yapı yatırımları şart. Türkiye’nin kongre turizminde tercih edilmesinin arkasında, ulaşılabilirlik, toplantı ve kongre merkezleri, konaklama tesisleri, sosyal programların düzenlenebileceği tarihi ve özellikli mekanlar ile bölgenin ve şehrin doğal ve tarihi zenginlikleri bulunuyor.



KONGRE MERKEZLERİ KAPASİTESİ

Mekan İl Kapasite

İstanbul Kongre Merkezi İstanbul 3.700

Haliç Kongre Merkezi İstanbul 3.000

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul 5.000

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul 1.821

Feshane Kongre Merkezi İstanbul 3.420

WOW Hotels&Convention Center İstanbul 6.500

Hilton Bomonti İstanbul 2.900

Hilton Oteli İstanbul 3.450

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi İstanbul 3.513

İMO Kongre ve Kültür Merkezi Ankara 726

Divan Kongre ve Konferans Merkezi Antalya 2.500

Efes Kongre Merkezi Kuşadası 12.000

Sheraton Çeşme Otel Kongre Merkezi İzmir 1.600