TurSEFF DESTEKLİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından oluşturulan ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’ TurSEFF, Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisini destekliyor. Verimli enerji kullanımını hedefleyen, yenilebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler TurSEFF’in uygun kredilerinden yararlanabilir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), verimli enerji kullanımını hedefleyen ve/veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli İşletmelere özel finansman programı ile destek sağlıyor. ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’ TurSEFF, Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisini desteklemek amacıyla oluşturuldu.
TurSEFF, enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalara ve ticari işletmelere yönelik kredi limiti. Kredi limiti EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler katılımcı yerel bankalar (Akbank T.A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) yoluyla dağıtılıyor.
Kredi kullanma alanları
Yenilemek istenilen ekipman ve araçların tutarının 250 bin Avro’nun altında olması durumunda uygun ekipman ve tedarikçi liste (LEME-LESI) üzerinden uygunluk koşulları sağlandığı takdirde aşağıda sunulan bazı örnek başlıklar altında (örneklerdeki uygulamalarla sınırlı değildir) süratle kredi kullanma olanağı söz konusudur:
Yeni destek Temmuz’da başladı
TurSEFF’in 265 milyon dolarlık yeni finansman programının açılışı, 4 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve finans sektörü yöneticileri, KOBİ’ler, STK’lar ve diğer ilgili kamu kurumu temsilcileri başta olmak üzere 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 2010 yılından bu yana TurSEFF fonlarının yüzde 90’dan fazlası Türkiye’de yaklaşık 400 KOBİ’ye katılımcı bankalar aracılığıyla aktarılmıştı. Ayni zamanda satıcı firma finansmanı kapsamında bireysel bazda 50 binden fazla hane enerji verimliliği sağlayan ısıtma ve soğutma teknolojilerinden yararlandırıldı. TurSEFF’in birinci aşamasında, Türkiye’de yaklaşık beş yüz bin evin yıllık elektrik tüketimine ve 147 milyon dolar tutarında petrol ithaline tekabül eden 234 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuna ulaşıldı. Bu programla finanse edilen projeler ile elde edilen yıllık CO2 (karbondioksit) salınımındaki toplam azalma, 260 bin taşıtın yıllık salınımına eşit miktar olan 686.000 ton düzeyinde gerçekleşti.