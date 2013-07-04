TurSEFF DESTEKLİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından oluşturulan ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’ TurSEFF, Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisini destekliyor. Verimli enerji kullanımını hedefleyen, yenilebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler TurSEFF’in uygun kredilerinden yararlanabilir.





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), verimli enerji kullanımını hedefleyen ve/veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli İşletmelere özel finansman programı ile destek sağlıyor. ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’ TurSEFF, Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisini desteklemek amacıyla oluşturuldu.

TurSEFF, enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalara ve ticari işletmelere yönelik kredi limiti. Kredi limiti EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler katılımcı yerel bankalar (Akbank T.A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) yoluyla dağıtılıyor.

Başvuru sahibinin özelliğine göre, kredi alan taraflar TurSEFF altında kapsamlı enerji verimliliği özelliklerini içeren projelerin uygulanmasında 5 milyon EUR’ya kadar finansman için uygun görülebilir. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine ve kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. Ek olarak, söz konusu finansman programı, AB ve Clean Energy Fund (Temiz Enerji Fonu) tarafından desteklenen kapsamlı bir teknik yardım programıyla, gerek bankalara gerekse şirketlere enerji tasarrufu yatırımlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Proje teknik yardım danışmanlık ekibinde, Montgomery Watson Harza (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik Limitet Şirketi’nin liderliğinde Fichtner GmbH & Co. KG ile oluşturulan konsorsiyum çerçevesinde yerel ve uluslararası uzmanlar yer alır.

Kredi kullanma alanları

Yenilemek istenilen ekipman ve araçların tutarının 250 bin Avro’nun altında olması durumunda uygun ekipman ve tedarikçi liste (LEME-LESI) üzerinden uygunluk koşulları sağlandığı takdirde aşağıda sunulan bazı örnek başlıklar altında (örneklerdeki uygulamalarla sınırlı değildir) süratle kredi kullanma olanağı söz konusudur:

- Basınçlı hava sistemleri (kompresörler, hava kurutucular)

- Elektrik sistemleri (trafolar, kompanzasyon sistemleri)

- Enerji üretim sistemleri (elektrik ve ısıl; mini kojenerasyon, PV, mini rüzgâr, ORC, güneş enerjili su ısıtıcıları)

- İzleme ve otomasyon sistemleri (sensörler ve ölçüm sistemleri, otomasyon sistemleri)

- Isıtma soğutma ve havalandırma sistemleri (HVAC; çillerler, klima santralleri, hava perdeleri, soğutma kuleleri)

- Aydınlatma sistemleri (verimli lambalar, LED’ler, armatürler, balastlar, otomasyon sistemleri)

- Elektrik motorları (motorlar, fanlar, pompalar, VSD’ler)

- Isıtma sistemleri (kazanlar, ısı pompaları, eşanjörler, ısı geri kazanım sistemleri, brülörler, gazlı IR ısıtıcılar, izolasyonlar)



Yeni destek Temmuz’da başladı

TurSEFF’in 265 milyon dolarlık yeni finansman programının açılışı, 4 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve finans sektörü yöneticileri, KOBİ’ler, STK’lar ve diğer ilgili kamu kurumu temsilcileri başta olmak üzere 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 2010 yılından bu yana TurSEFF fonlarının yüzde 90’dan fazlası Türkiye’de yaklaşık 400 KOBİ’ye katılımcı bankalar aracılığıyla aktarılmıştı. Ayni zamanda satıcı firma finansmanı kapsamında bireysel bazda 50 binden fazla hane enerji verimliliği sağlayan ısıtma ve soğutma teknolojilerinden yararlandırıldı. TurSEFF’in birinci aşamasında, Türkiye’de yaklaşık beş yüz bin evin yıllık elektrik tüketimine ve 147 milyon dolar tutarında petrol ithaline tekabül eden 234 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuna ulaşıldı. Bu programla finanse edilen projeler ile elde edilen yıllık CO2 (karbondioksit) salınımındaki toplam azalma, 260 bin taşıtın yıllık salınımına eşit miktar olan 686.000 ton düzeyinde gerçekleşti.