Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler

TOSYÖV ve ASO’nun işbirliğiyle düzenlenen ‘Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler’ seminerinde konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, rekabetin bilgi ve teknoloji kavramlarını gündeme getirdiğini söyledi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliği ile düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler” konulu seminer, Ankara’da gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de orta ölçekli firmaların büyük ölçekli firma düzeyine geçmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Türkiye orta gelirden yüksek gelire geçecekse şirketlerinin de orta işletme düzeyinden büyük işletme düzeyine daha hızlı geçmeleri gerekiyor” dedi. Küresel krizin etkilerinin yaşandığı bir ortamda ulusal ve uluslararası rekabet kavramının çok daha fazla ön plana çıktığını dile getiren Yılmaz, “Rekabet dediğimiz zaman bilgi ve teknoloji kavramları gündeme geliyor. Bilgi ve teknolojiye hakim olanlar rekabette ön plana çıkıyorlar” ifadesini kullandı. KOBİ’lerin gelişen piyasa koşullarına hızlı uyum yeteneği, esnek üretim yapısı, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının açılması gibi olumlu özelliklere sahip bulunduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’deki girişimcilerin büyük bir kısmının KOBİ olarak faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Rekabetçiliğin odağında da insanın olduğunu dile getiren Yılmaz, bu anlamda uzun zamandır ülke gündeminde bulunan ‘Yeni İstihdam Stratejisi’nin Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylandığını ifade etti.

Açılan işletmelerin ömürleri uzatılmalı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bugün dünya devi olan firmaların vaktiyle küçük bir KOBİ olarak iş hayatına başladıklarını belirterek Türkiye’de kriz dönemlerinde bile açılan şirket sayılarının kapananlardan fazla olduğunu kaydetti. Özdebir, “Açılanların ömürleri ne kadar uzun bunları tartışmamız lazım. Firmalar büyüdükçe üzerine daha fazla yük gelmemesi lazım. İşletmelerimizin ortalama ömrü 10 yıl. Firmayı KOBİ’likten kurtarabilmemiz için bu ömrü uzatmamız gerekiyor” diye konuştu.

TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe ise son yılarda Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişmesi gündeme alındığında, ilk akla KOBİ’lerin geldiğini belirterek, “KOBİ’lerin daralan işgücünde, istihdamda ve katma değer yaratma açısından özel bir yeri vardır. KOBİ’lerimiz yenilikçi yaklaşımlarıyla inovasyon ve Ar-Ge ile katma değer yaratan ürün geliştirmesinin çabası içindedir” açıklamasını yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in moderatörlüğünde “Rekabetçi Sanayileşme Modelleri” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde Durukan Şekerleme Eş Başkanı Nedim Durukan, THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Emin Akçaoğlu, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Teknokentler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih İlkus, Microsoft Türkiye KOBİ’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil birer sunum gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumda ise Devlet Eski Bakanı Ayfer Yılmaz moderatörlüğünde “Uluslararası Ticarette Rekabet” konulu panel yapıldı. Panelde, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Ulusoy Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ulusoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasin Beceni, DHL Express Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve İletişim Direktörü Nil Keskin Keleş ve Finansal Kurumlar Birliği Direktörü Sevilay Alşar ve ANGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Uzunkaya düşüncelerini açıkladı.