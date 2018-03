Üretimde, ticarette, ihracatta lokomotif şehir; KOCAELİ

Marmara Bölgesi; ekonomik büyüme, bilimsel ve teknolojik yoğunlaşma, beşeri sermayesinin gelişmişliği, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi, sürdürülebilir kalkınma ve insani gelişmişlik kriterleri açısından bölgeselliği aşmış, Türkiye ekonomisine karakterini kazandıran megapol bir yapı kazanmıştır. Bu megapol yapı İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirleri olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. KobiEfor Dergisi olarak bu sayımızda; özel bir ek çalışmasıyla KOCAELİ’ni okurlarımızın bilgisine ve dikkatine, ayrıca girişimci, yatırımcı ve etkin ekonomi profesyonellerinin değerlendirmesine sunmayı yararlı görüyoruz.

- Kişi başı milli gelir payı en yüksek şehir

- Ağır sanayi, kültür, turizm ve ticaretin sürdürülebilir sentezi olan şehir

- Beşeri sermayesini yükselten şehir

- Marmara megapolünü tamamlayan şehir

- Lojistik lokasyonu en değerli kentlerimizden biri

- İstanbul’un gölgesinde kalmayan şehir.



KOCAELİ’NİN GÖRÜNÜM KESİTLERİ



DEMOGRAFİ: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Kocaeli nüfusu 1 milyon 676 bin 202 kişidir. Nüfusun 849 bin 465’i erkek, 826 bin 737’si ise kadındır. Son 1 yıllık nüfus artışı yüzde 2.54 oranındadır. Nüfus yoğunluğu/km2/ 464 kişidir. 2013 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli; yıllık 71.159 kişi göç almıştır ve bu konuda Türkiye iller sıralamasında 6. sırada bulunmaktadır.



GENEL EĞİTİM: İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre; Kocaeli’de 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla resmi ve özel toplam 835 okul mevcuttur. Aynı dönemde il genelinde toplam 12 bin 353 derslikte eğitim-öğretim yapıldı. Şehrin toplam öğrenci sayısı 2013-2014 döneminde 336 bin 467’ye ulaştı. Yoğunlukta bir öğretmene 20 öğrenci düşüyor. Öğretmen sayısı ise 2013-2014 döneminde 17.248 olmuştur.



YÜKSEK ÖĞRETİM/KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ: Kocaeli Üniversitesi’nde 2013-2014 dönemi itibarıyla; 221 profesör, 185 doçent, 475 yardımcı doçent, 276 öğretim görevlisi, 169 okutman, 24 uzman ve 667 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2.017 akademik personel görev yapmaktadır. Üniversitenin toplam öğrenci sayısı 70.041’dir.Üniversite bünyesinde eğitim; 12 fakülte, 21 meslek yüksekokulu, 6 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 devlet konservatuvarında verilmektedir.



SAĞLIK: İlaç sektöründe coğrafi dağılım incelenecek olursa, altyapının daha uygun oluşu, ambalaj malzemeleri ve teknik personelin teminindeki kolaylıklar, ulaşım ve iletişim imkanları, sağlık kuruluşlarının Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşması gibi faktörler ilaç sanayisinin büyük bir bölümünün Kocaeli'de yatırım yapmasına yol açmıştır. Dünyanın ilaç firması devlerinden Novartis de bu anlamda Kocaeli'yi tercih etmiştir. Kocaeli’de yatırımları bulunan diğer firmalar ise Bilim İlaç, Bayer Türk Kimya, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii, Deva İlaç gibi tüm dünyaya ihracat yapan firmalardır.Kocaeli’deki gelişen sağlık turizmi ve sanayisinden dolayı yoğunlaşan nüfus nedeni ile sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapılmıştır. Bu anlamda Kocaeli, 6 bin 569 yatak sayısı ve 5 bin 392 sağlık personeli ile sağlık sektöründe gelişmiş bir konumdadır.



İSTİHDAM: Şehir Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın verilerine göre 2013 yılı sonu itibarıyla; Kocaeli il genelinde toplam kayıtlı çalışan sayısı 457 bin 177’dir. 2013 yılında sigortalı çalıştıran firma sayısı 38 bin 461’dir. Türkiye İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü verilerine göre; 2013 yılında 25.109’u kadın, 45.348’i erkek olmak üzere toplam 70.457 kişi iş başvurusunda bulunmuştur. İş başvurusunda bulunanlardan aynı tarih itibarıyla 5.411’i kadın, 14.005’i erkek olmak üzere toplam 19.416 kişi işe yerleştirilmiştir.



VERGİ GELİRLERİ: Kocaeli’de 2013 yılı itibarıyla tahakkuk edilen 44 milyar 676 milyon 521 bin TL’lik verginin 41 milyar 771 milyon 724 bin TL’si tahsil edilmiştir. Kocaeli, yüzde 93.51’lik vergi tahsilat oranı ile iller sıralamasında ikinci sıradadır. Ayrıca, 2013 yılı Türkiye toplam vergi gelirleri tahsilatının (367 milyar 473 milyon 549 bin TL) yüzde 11.37’si Kocaeli tarafından gerçekleştirilmiştir.



TARIM: Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre; Kocaeli’de 2013 yılı itibarıyla toplam 104 bin 556 hektar alan tarla arazisi mevcut bulunmakta olup, tarım alanlarının 86 bin 63 hektar alanı tarla, 5 bin 526 hektar alanı sebzelik, 257 hektar alanı örtüaltı, 12 bin 374 hektar alanı meyvelik ve 65 hektar alanı süs bitkilerinden oluşmaktadır.

- Kocaeli’de 2013 yılında tarla ürünleri üretimi toplam 539 bin 361 ton gerçekleştirilmiştir.

- Kocaeli’de 2013 yılında 56.423 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir.

- Kocaeli’de 2013 yılında 48.939 tonluk meyve üretimi gerçekleşmiştir.

- Kocaeli’de 2013 yılında 113.343 adet büyükbaş ve 90.041 adet küçükbaş hayvan mevcut bulunmaktadır.

- İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü 2013 verilerine göre; 147.199,5 hektar ormanlık alan, ve 188.724,8 hektar açık alan olmak üzere 335.924,3 hektar genel alan mevcuttur. Ormanlık alanın 83.520,3 hektarı koru, 63.679,2’si de koruya tahvil alandan oluşmaktadır.



ORMAN ÜRÜNLERİ: Kocaeli, orman ürünleri üretiminde Türkiye’deki üretimin yüzde 20’sini karşılamaktadır. Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yeralan Yıldız Entegre, Kastamonu Entegre ile bu alanda üretim ve ihracat yapan pek çok sanayi kuruluşu Kocaeli kentini tercih etmişlerdir.

Bu sektörlerin dışında Türkiye ekonomisine destek sağlayan mobilya, tekstil, hayvancılık gibi pek çok sektör üretim potansiyelleri ile Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu katkılar ile beraber Kocaeli yeni yatırımcıları için kapılarını dünyaya açmaya devam etmektedir.



ÇEVRE: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce; 2013 yılında şehirdeki tüm işlemler için toplam 1566 şikayet değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen işlemlerde 2745 tesis denetlenmiştir. Ekiplerin diğer faaliyetleri ise; hava işlemleri ile ilgili toplam 2454, atıksu ve liman ile ilgili toplam 671 muameledir. Atık ekibi tarafından 46 firmaya ve 107 araca lisans verilmiş, 48 serbest bölge işlemleri yapılmıştır. E-izinlere bakıldığında toplamda 413 e-iznin verildiği görülmektedir.

LOJİSTİK: Yapımına başlanan dünyanın en büyük uluslararası havalimanı projesine 100 km, Atatürk Uluslararası Havalimanı’na 75 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ise 25 km mesafede yeralan Kocaeli, kendi havalimanı Cengiz Topel ve kendi deniz uçağı ile sivil havacılıkta gerekli yatırımlarını yaparak, bu yatırımları devam ettirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Kocaeli sahip olduğu 35 liman ile Türkiye gemi trafiğinin dörtte birini karşılıyor. Liman yatırımları yapan uluslararası firmalar ile ortaklaşa yürütülen projeler sayesinde Kocaeli, bu hacmini 2023 yılında iki katına çıkarmayı hedeflemektedir.

Dünyanın 4. büyük asma köprüsü olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, modern İpek Yolu’nun kilidi konumdadır. İstanbul Boğazı’nın 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim ile bağlanan Kuzey Marmara Otoyolu, yüksek hızlı tren hattı ve 600 bin ton olan yük kapasitesini 1.5 milyon tona çıkaracak olan lojistik üstleri ile Kocaeli; kara, hava, deniz ve demir yolları taşımacılığında tam bir entegre ulaşım sistemini yatırımcılarına sunmaktadır.



DENİZCİLİK: Kocaeli kenti sahip olduğu KOSBAŞ’ta bulunan 7 tersanesi ile Norveç, Rusya ve Arap Yarım Adası gibi pek çok ülkeye lüks gemi-yat inşası, kuru yük gemisi ve tanker yapım hizmeti vermektedir.

Dünyada kendi denizaltısını üreten 16 ülkeden biri olan Türkiye'nin Türk Deniz Kuvvetleri Ana Üssü olan Gölcük Donanma Komutanlığı ve bünyesinde bulunan askeri gemi tersanesi de Kocaeli'dedir. Gölcük Askeri Gemi Tersanesi’nde fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve yüksek teknolojili yardımcı gemilerin üretimi yapılmaktadır.



LİMANLAR: İzmit Liman Başkanlığı verilerine göre; 2013 yılı itibarıyla İzmit Körfezi’nde faaliyet gösteren 2’si kamuya ait, 31’i özel olmak üzere toplam 33 liman işletme kuruluşu bulunmaktadır. Limanlarda bulunan toplam iskele ve rıhtım sayısı 65’tir.



MÜZELER: Kocaeli’de İl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren; Saray Müze ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olmak üzere iki adet müze bulunmaktadır. İki müzede 2013 yılı itibarıyla toplam 9.234 eser sergilenmekte olup, aynı yıl içinde ziyaretçi sayısı 48 bin 191 olmuştur.Kocaeli’de ayrıca Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi, Gayret Gemisi (Yüzer Gemi) Müzesi, TCG Hızırreis (Denizaltı) Müzesi, Gölcük Deniz Müzesi, Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi ve İzmit Elektronik Kent Müzesi de bulunmaktadır.

TURİZM: Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; ilde 2013 yılı itibarıyla turizm işletme belgeli 35 konaklama tesisi bulunmaktadır. Kocaeli’de bulunan konaklama tesislerinde toplam yatak sayısı 4.369, oda sayısı ise 2.173’tür.Gebze’de 60 yat kapasiteli yat çekek yeri (Atabay Turizm Yat Limanı) bulunmaktadır.

Kocaeli’nin Karadeniz kıyı bandı turizm merkezidir. Bölgede rüzgar ve dalgaların aşındırmasıyla oluşmuş doğa harikası falezler bulunmaktadır. Falezler arasında kalan çukur alanlarda kumsallarla kaplı emsalsiz koylar vardır. Kıyının hemen arkasından başlayan orman şeridi, doğu ve batı yönlerinde uzanır.

Kefken, Kerpe, Cebeci, Sarısu, Bağırganlı ve Seyrek kıyı şeridin otantik kasabalarıdır.

Bölge gezi alanı, manzara seyir yeri, kayalardan denize girilmesine ilişkin farklı bir heyecan alanı, fotoğraf çekim yeri ve trekkingciler için farklı bir parkur özelliği gösterir. Bölgede ayrıca;

Doğal Sit Alanları: Kefken Pembe Kayalar Kefken-Cebeci Adası, Sarısu Milli Parkı.

Tarihi Sit Alanları: Babadağ Akçakoca Anıtı.

Arkeolojik Sit Alanları: Kefken-Cebeci Adası, Kerpe (Kalpe) Antik Kenti, Kefken Erim Tepesi, Cebeci (Rhoe) Çamlık Tepesi, Seyrek Kalesi, Bağırganlı Kalesi (Malkaya), Bağırganlı Bizans Kilisesi, Teksen Kalesi, Gögüşler Arkeoloji alanı, Tatarahmet Arkeoloji kalıntıları yeralır.

Kefken Limanı, uluslararası Yat Rallisi’ne evsahipliği yapmaktadır.

Yörenin ‘Kandıra Bezi’ ünlüdür.



SANAYİ: Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 92’si Kocaeli’dedir. Kocaeli’de yoğun ve hızlı sanayileşme; Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurularak planlı bir yapı içine alınmıştır. Şehir hudutları içinde tüzel kişilik kazanmış 13 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

1. Gebze OSB

2. Dilovası OSB

3. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB

4. Gebze Kömürcüler OSB

5. Gebze Plastikçiler OSB

6. Arslanbey OSB

7. Gebze Güzeller OSB

8. Kocaeli Alikahya OSB

9. Kocaeli Asım Kibar OSB

10. Makine İhtisas OSB

11. Kandıra Gıda İhtisas OSB

12. Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas OSB

13. Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB



OSB’lerde fabrikaların sayısı 637’dir. OSB’lerde 52 bine yakın kişi istihdam edilmektedir.

Kocaeli’de 15 küçük sanayi sitesi bulunmakta ve bu sitelerde 2800’den fazla imalatçı işyeri bulunmaktadır. Küçük sanayilerde istihdam edilen kişi sayısı ise 11 bin. İlin toplam istihdam sayısı 508 bindir. İlde işgücü arzı 752 bin’dir.



SANAYİNİN YAPISI: Kocaeli’de sınai yoğunlaşma; taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve demir çelik sektörlerindedir. Şehirdeki kimya sanayi, Türkiye kimya sanayinin yüzde 27’sidir.

Türkiye’nin en büyük firması olan Tüpraş Petrol Rafineri tesisleri Kocaeli’dedir.

Ayrıca konumu ve lojistik üstünlüğü nedeniyle Kocaeli, otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaların tercih ettiği bir bölge olmuştur. Bölgeye yapılan yatırımlar beraberinde yan sanayinin ve diğer sektörlerin de gelişimine katkıda bulunmuştur. Kocaeli’de 4 büyük otomotiv firması; Türkiye otomotiv sanayinde araç üretiminin yüzde 31.9’unu karşılamaktadır. Yine araç üretimi bakımından bu firmaların Türkiye otomotiv ihracatındaki payı yüde 35.1 seviyesindedir.



BİLİM-İNOVASYON: Kocaeli’de sanayinin yüksek katmadeğer ve bilgi üreten yapıya bürünmesi için hem üniversiteler ile işbirliği sağlanmış, hem de bilginin üretim merkezleri olarak teknokentler ile Ar-Ge merkezleri kurulmuştur.

Teknokentleri, araştırma merkezleri, bilim merkezleri, üniversiteleri ve TÜBİTAK-MAM ile katmadeğeri yüksek olan Ar-Ge çalışmalarında Kocaeli; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil sıralamasında Türkiye genelinde ilk 10 içerisindedir.

TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) kapsamında kullanıma sunulan 117 Ar-Ge laboratuvarı ve özel firmalara ait 22 Ar-Ge laboratuvarı ile Kocaeli Ar-Ge merkezlerinin yüzde 13.84’üne ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Kocaeli'de başlatılan "Bilişim Vadisi" projesi ile nano teknoloji, çevre teknolojileri, biyoteknoloji, robotics ve yenilenebilir enerji alanlarında Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği bir merkez oluşturulacaktır.

Bu merkez ile Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmesi uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için üretim ve operasyon merkezi olması, sektördeki firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurtdışına açılımlarının sağlanması, ayrıca ülkenin ve bölgenin istihdam açısından 150 bini aşkın çalışana iş sağlaması bakımından ülke ekonomisini kalkındırması hedeflenmektedir.



LOJİSTİK YATIRIMLAR/AKILLI YOL: Türkiye'de en çok trafik kazası Gebze-İzmit batı kavşakları arasındaki 40 kilometre uzunluğundaki yolda gerçekleşiyor. Çünkü; TEM Otoyolu’nun Gebze-İzmit kesimi 25 bini ağır vasıta olmak üzere günlük ortalama 70 bin araç geçişi ile boğaz köprülerinden sonra en fazla araç trafiğinin yaşandığı yol durumunda. ASELSAN’ın teknik çözümüyle bu yol, “akıllı yol” yapılacak ve bu da Türkiye’de ilk olacak. “Trafik Yönetim Sistemi Tesisi Projesi" ile sürücülerin hava ve yol durumu hakkında bilgilendirilmesi, hız limitlerinin yoğunluğa göre otomatik olarak düzenlenmesi ve kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılması sağlanacak.

"Akıllı yol" sayesinde karayolundan en fazla aracın uyumlu ve konforlu bir şekilde faydalanması ile birlikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi mümkün olacak.



TİCARET: Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu il olan Kocaeli, yıllık yüzde 2’nin üzerinde nüfus artış hızı ile de perakende devlerinin ilgisini çekmektedir. Hizmet sektörüne olan ihtiyacın artması ile kentte yapılan yatırımlarda bu oranda hızla artmaktadır. Bunun en güzel göstergesi olarak Kocaeli aldığı 1.5 milyar TL’lik 64 teşvik belgeli yatırım arasından 12’sini hizmet sektöründe yapmıştır.

Kocaeli modern AVM’leri, organize ticaret bölgeleri ve sektörel perakende satış alanları ile üretim gücünü perakende gücüne dönüştürerek sektörel çeşitliliği arttırıcı bir yapıya sahiptir. Kocaeli’ye perakende alanında yatırım yapan firmalar arasında Media Market, Carrefour, Bimeks, Kipa ve Metro gelmektedir.

Kocaeli; MOBESKO, KOTKO, Çarşı Yapı, Outlet Center gibi alanlarda üretimin perakende ile buluşmasını sağlamaktadır.

Kocaeli genel;

Nüfusu 1.676.202

Şehir nüfusu oranı % 93.44

Köy nüfusu oranı % 6.56

Yüzölçümü (km2) 3.625

Nüfus yoğunluğu (km2) 453

Kişibaşı GSYİH 33.620 dolar

Ülke GSYİH içindeki payı % 4.70

Banka-kredileri (2012) 18.679.293 TL

Banka-mevduat (2012) 13.225.436 TL

Kişibaşı mevduat 8.257.02 TL

Kişibaşı nakdi kredi 11.386.05 TL

Kişibaşı tasarruf mevduatı 4.124,94 TL

İhracatı 18.421.580.644 $

İthalatı 51.457.933.101 $

İhracatçı firma sayısı 1.229

İthalatçı firma sayısı 1.372

İstihdam Oranı (%) 41.6

İşgücüne Katılım Oranı (%) 48.2

Sigortalı işçi sayısı 365.196

Sinema seyirci sayısı 925.158

Tiyatro salonu sayısı 11

Tiyatro koltuk sayısı 3.322

Tiyatro gösteri sayısı 661

Tiyatro seyirci sayısı 191.358

Halk kütüphane sayısı 11

Kitap sayısı 113.919

Yabancı sermayeli firma 367

IS0 500 Belgeli firma 92



SMS, TORK markasıyla global marka olma yolunda

Türkiye’nin ilk pnömatik aktüatör üreticisi olan SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş., üretiminin tamamını İMES OSB’deki 4 bin 500 metrekare alandaki tesisinde yüzde 100’e yakın kapasiteyle gerçekleştiriyor. Dudullu OSB’de bulunan 1500 metrekarelik merkez binasını aynı zamanda showroom olarak kullanan ve İMES OSB’de üretime başlayan ilk firmalardan biri olan SMS, modern binası, son teknoloji makine parkuru ve 100 kişiyi bulan istihdamıyla hızla büyüyor. Yüzde 100 Türk sermayeli kuruluş olan SMS-TORK, solenoid vana, pnömatik aktüatör, pnömatik aktüatörlü kelebek vana, elektrik aktüatör, elektrik aktüatörlü küresel vana, pnömatik pistonlu vana, elektrik aktüatörlü kelebek vana, patlaç vana, doğalgaz manuel reset solenoid vana ve regülatör imalatı yapıyor. Debimetre, basınç transmitteri ve basınç şalteri, seviye şalteri, sıcaklık sensörlerinin satışını yapan SMS, kontrol sistemleri ve ölçme alanında dünya devi 30 kuruluşun da distribütörlüğünü yürütüyor.

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Çelik, sektördeki tecrübesi 28 yılı bulan SMS Sanayi Malzemeleri’nin İMES OSB’de üretici olmanın sinerjisiyle hızlı bir gelişim sürecine girdiğini söylüyor. Çelik, “Katmadeğeri yüksek üretim anlayışı ve sürekli yürütülen Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla endüstriyel otomasyonda bir dünya devi yaratıyoruz” diyor.

SMS’nin uzun soluklu başarısı yürüttüğü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına dayanıyor. SMS hayata geçirdiği İş Geliştirme Birimi ile bu alandaki iddiasını önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Çelik, üretimde katmadeğerli üretim stratejisiyle hareket ettiklerini anlatıyor: “Bugüne kadar TORK markası altında ürettiğimiz değerlerimizi yeni iş geliştirme birimimizle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Yeni birimimiz ve ekibimizle otomasyon projelerinde aynı zamanda müşterilerimizden gelen özel ürün taleplerinde katmadeğeri baz alarak çözümler sunuyoruz. Pazar trendlerini yakından takip ediyoruz, katmadeğerli ürün üretimi ve satışı üzerine odaklandık, Ar-Ge’ye ve Türkiye’de üretilmeyen katmadeğerli ürünlerin üretimine ağırlık veriyoruz.”

Üniversite-sanayi işbirliğini çok iyi sağlamış, istihdamda yüksek insan kalitesini hedefleyen bir firma olduklarını vurgulayan Çelik, müşterilerine; ihtiyaca uygun yenilikçi otomasyon çözümleri, müşteriye özel ürün üretimi, anahtar teslim otomasyon projeleri ve ekonomik paket çözümleri sunarak farklılaşan SMS’in iş kollarının yüzde 90’ını endüstriyel otomasyonun oluşturduğunu ifade ediyor.

Aktüatör ve solenoid valf konusunda sektör lideri olduklarını belirten Çelik, Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaptıklarından ve kalitelerini arttırdıklarından sözediyor: “-50 derecede çalışan aktüatörlerlerimizi geliştirdik. Dünyanın önde gelen araç üreticilerinden birine özel solenoid valf geliştirdik. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak bakımıyla ilgili manuel sistemin otomasyonunu sağlayan prosesi kurduk. Türkiye’de sadece kendi ürettiğimiz ürün gruplarında yerli üretim yapan firmalar arasında uluslararası ATEX Sertifikası yalnızca bizde var. Özellikle patlaç valf ürünümüz, kalite ve performans anlamında dünyada sayılı birkaç ürün arasında yeralıyor. Yeni otomasyon yatırımlarımızla daha az insanla daha yüksek kalitede solenoid valf üretmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle ölçü kontrol grubu ürünlerinin satışına ağırlık vereceğiz. Ayrıca akıll ev otomasyonunda daha aktif rol almak istiyoruz. Uzun vadede yepyeni ürün grupları geliştirmeyi düşünüyoruz. 2015 yılı sonuna doğru yeni Ar-Ge ürünlerimizin lansmanını yapacağız.”

Anahtar teslim otomasyon projeleri çözümleriyle Türkiye’de ve yurtdışında büyümek istediklerini belirten Onur Çelik, bu dönem bayi yapılanmasını artırmanın yanısıra anahtar müşteriler konusunda daha aktif olmayı planladıklarını kaydediyor: “Yurtiçinde 33 yurtdışında 80 bayimizle faaliyet gösteriyoruz. İhracatta gelişmekte olan ülkelere odaklandık. Üretimimizin yüzde 25’ini yaklaşık 83 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu yıl en az yüzde 45 büyümeyi planladık. İhracattaki etkinliğimizi arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönem Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa Bloğu, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika pazarında daha aktif olacağız. 2015 yılında üretimimizin en az yüzde 30’unu ihraç etmeyi planlıyoruz. Global pazarda global marka olma yolunda koşuyoruz. Kurumsallaşma adımlarımızı giderek daha da arttırarak global pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı planlamaktayız.”

Artan müşteri taleplerini karşılamak adına ikinci bir yatırıma daha hazırlandıklarını belirten Çelik, “Geleceğe yatırım yapıyoruz. İMES OSB’de 13 bin metrekarelik yeni arazi yatırımımızı gerçekleştirdik, üretim kapasitemizi yüzde 30 büyütecek yeni tesisimizi 2016 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” diyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: İBRAHİM KARAOSMANOĞLU; Öncü Kent Kocaeli







“Kocaeli, bir yıldız gibi parlayan,her geçen gün ışığı artan ve etrafını da aydınlatan Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisidir.”



Kocaeli Vilayeti’nin kentsel gelişme dinamiklerini ve kent vizyonunu bir bütün olarak görebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştük:





Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve katkısı nedir?



İbrahim Karaosmanoğlu: Ülkemizde büyük endüstri kuruluşları sıralandığında 2013 itibarıyla 309 adet üst seviyeli, 354 adet alt seviyeli olmak üzere, toplam 663 adet büyük endüstri kuruluşu olarak nitelendirilebilecek tesis mevcuttur.

Bu kuruluşların çoğunluğu (yüzde 50.2), altı ildedir: Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Tekirdağ.



En fazla kuruluşun bulunduğu Kocaeli’ni sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kırıkkale izlemektedir.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre bu firmaların 95 tanesi Kocaeli’mizde bulunmaktadır. Bu 95 firmanın 53 tanesi üst seviyeli, 42 tanesi ise alt seviyeli görünmektedir. Dolayısıyla Kocaeli Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir.





AĞIR SANAYİDEN SİLİKON VADİSİNE



İlde halen sanayileşme,ticarileşme, kalkınma temelli yürütülen projeler nelerdir? Bu süreçte hangi sektörler önplana çıkmaktadır?





İbrahim Karaosmanoğlu: Kocaeli’de artık sanayileşmeye yönelik yeni bir proje geliştirmekten ziyade zaten yoğun olan mevcut sanayinin kalitesinin yükseltilmesi, veriminin artırılması, ulaşım, depolama gibi ticari ihtiyaçların giderilmesi ve çevreye duyarlı sanayinin teşvik edilip hayata geçirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.



Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizle işbirliği içerisinde fabrikaların arıtma ve filtre sistemlerinin etkin şekilde çalışır halde bulunması en önemli önceliklerimizdendir. Bunun yanısıra ulaşım ve diğer altyapı hizmetleri konusunda da yoğun bir çalışmamız var.



Ayrıca dünyada gelişen çağa ve teknolojiye uygun olarak bilişim teknolojisine Kocaeli’de de geçiş için kolları sıvadık. Gebze’de Bilişim Vadisi projesini hayata geçirmek için yoğun bir gayret içindeyiz.



Burada oluşturulacak silikon vadisi tarzındaki sistem ile ülkemiz, teknoloji ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelecek.



Böylece ağır sanayiden dijital sanayiye geçiş yapacağız. Ve Kocaeli inşallah bu konuda da öncü olacak…





İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıyı çağırmaktadır?





İbrahim Karaosmanoğlu:

Kocaeli’nin ulaşım ağının merkezinde olması deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım hatlarının Kocaeli’de bulunması en büyük fırsatıdır. Bunun yanısıra 1 milyon 670 bin kişiyi aşan yetişmiş nüfusu ve mevcut sanayi kapasitesi, her türlü yatırım için çok büyük fırsatlar sunmaktadır.



Bunların arasında bir çırpıda lojistik, ileri teknoloji, turizm, elektronik sektörlerini hızlıca sayabiliriz.







İSTANBUL’UN BANLİYÖSÜ DEĞİL



Kocaeli’nin çevre iller üzerindeki etkisi ve çekim gücü nasıldır?





İbrahim Karaosmanoğlu:

Kocaeli Doğu Marmara’nın lokomotif gücüdür. İstanbul’a çok yakın olmasına rağmen bu mega kentin bir banliyösü haline gelmemiş, kendi sanayisiyle, kültürel ve turistik değerleriyle başlı başına bir marka olmuştur.



Doğu Marmara’daki Yalova, Düzce, Adapazarı, Bolu gibi vilayetler için rol model olmuş ve çevreye yaydığı enerji ile onların gelişmesinde de etkin bir rol oynamaktadır.







BİLİM YOĞUN BİR KENT OLMANIN AVANTAJLARI



Kocaeli’de bulunan üniversite ve yüksekokullarınilin kalkınmasındaki fonksiyonları ve ekonomik hayatla işbirliği ne düzeydedir? Üniversite ve y üksekokulların ilin çok yönlü kalkınmasına katkılarını değerlendirir misiniz?



İbrahim Karaosmanoğlu: Bir şehirdeki üniversite o kentin yetişmiş genç nüfusu absorbe etmesi açısından büyük fırsatlar öne sürmektedir. Hele ki bu şehir, Kocaeli gibi ülke sanayisinin başkenti unvanını almış bir şehir olursa; kuşkusuz üniversite, kentin gelişmesi açısından önemli bir ivme katmaktadır. Diğer taraftan da Kocaeli gibi devasa bir sanayiye sahip olunması da üniversite açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Akademik anlamda üretilen bilginin sanayide hayata geçirilmesi ve üniversite-sanayici işbirliği imkanı sunması çift taraflı bir fayda maksimizasyonuna sebep olmaktadır.



Hele ki Kocaeli sınırlarının hemen dibindeki Sabancı Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK ve TSE gibi kurum ve kuruluşların bulunması da bu açıdan Kocaeli’nin önemini çok daha ileri boyutta ortaya koymaktadır.





KOCAELİ TURİZMİN GÖZBEBEĞİ OLDU,OLUYOR

Kocaeli’nin turizm değerleri ve turizmin çeşitlendirilmesiyönünde potansiyelleri nelerdir? Ve bu konuda hangi projeler yürütülmektedir?





İbrahim Karaosmanoğlu:

Ülkemizin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizm bizim için önemli bir fırsattır. Çünkü turizm sektörümüz aynı zamanda kent ve yurt ekonomisine sağladığı katkıyla da dikkat çekmektedir. Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanısıra insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve dünya çapında barışın sağlanmasında önemli bir araçtır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentimizin pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası yaratmak amacıyla Kocaeli’mizin tanıtımı ve turistik değerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanısıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz. Ayrıca kış turizmi konusunda da oldukça iddialıyız. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda, turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli’mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz.



Açtığımız Mavi Bayraklı plajlar, restore ettiğimiz tarihi eserler, Büyükşehir Belediyesi olarak yayınladığımız Turizm Rehberi, düzenlediğimiz 1000 km’yi aşkın 102 doğa yürüyüş parkuru ve yayınladığımız Doğa Yürüyüş Parkurları Kitabı, temizlediğimiz ve adeta kent akvaryumu haline getirdiğimiz İzmit Körfezi’miz, 1600 metre yüksekliğe götürdüğümüz doğalgazıyla Kartepe’miz ile Kocaeli artık, turizm destinasyonlarının gözbebeklerinden birisi haline gelmiştir.







KENTİN DIŞ TİCARETİ 70 MİLYAR DOLAR



Kocaeli’de sanayi, ticaret, lojistik ve ihracatı değerlendirir misiniz?





İbrahim Karaosmanoğlu: Türkiye’nin sanayi başkenti olan Kocaeli, ürettiği artı değer ile ve ülke ekonomisine sağladığı imkanlarla ülkemizin en önde gelen vilayetlerinden birisidir.

İstanbul ve Kocaeli’nin toplam vergi geliri Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Kocaeli’nin ulaşım hatları üzerinde olması ve birçok sanayi tesisinin burada bulunması nedeniyle lojistik sektörü, şehrimiz için oldukça parlak bir gelecek vaadediyor. Eğitim, sağlık, inşaat, kültür, sanat, tekstil, iletişim, elektronik.





Yatırımcılarımıza şunu söyleyebilirim: Hangi alanda faaliyet gösteriyor olursanız olun, Kocaeli’nin potansiyellerini gözönünde tutmanızı öneririm. Bizler, bu şehri daha güzel ve daha güçlü kılmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bunu gözardı etmeyiniz.



Kocaeli çok hızlı büyüyor, serpiliyor. Bu süreçte atak davranan yatırımcıların çok kazançlı çıkacağından eminim. Sanayi için en önemli girdi ulaşım imkanlarıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız ulaşım hamlesi ile bütün Kocaeli’de hesaplı, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağını oluşturduk. Deniz ulaşım hamlemiz ve alt-üst geçitlerimiz bunun en önemli göstergelerindendir. Yılların ihmal edilmişliğini oldukça kısa sayılabilecek bir sürede ortadan kaldırdık. Çalışmalarımız halen de devam etmekte.



Bizim siyaset, yönetim anlayışımızın temelinde ‘hizmet’ yeralır. Hizmet de, esasen ‘yapılmış, bitmiş’ olan değil, ‘yapılması gerekendir’. O yüzden, yapılan hizmeti yeterli görmem. Hayat devam ettiği müddetçe, hizmet de devam eder. Daima yapılacak yeni işler vardır. Kocaeli tabii ki 10 yıl öncesine göre çok daha modern bir şehir. Çok daha yüksek standartları yakalamış bir şehir. Hatta pek çok konuda standartların üstünde bir belediyecilik yapısına sahip. Fakat her zaman dediğim gibihizmetlerimiz, çalışmalarımız, projelerimiz ve yatırımlarımız devam ediyor ve edecektir… Çünkü hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor.



İŞSİZLİK MİNİMUM

Kocaeli’nin ağırlıklı KOBİ ölçekli işletmeleri gözönünealındığında ilde işletme sayısı ve yaratılan istihdama ilişkin bilgi verir misiniz?



İbrahim Karaosmanoğlu: Kocaeli’de kişi başına üretilen katmadeğer 13 bin doların üzerinde olup, kentimiz son 60 yılda yüzde 460 oranında göç almıştır. Yetişmiş işgücü ve genç nüfusu ile istihdam konusunda aynı zamanda en az işsizliğin olduğu vilayetlerin de başında gelmektedir.





GÜÇLÜ MARKALAŞMA VİZYONU



Kocaeli’nin geleceğine ilişkin öngörüleriniz nelerdir? Kocaeli’yi gelecekte nasıl hayal ediyorsunuz? Yakın zamanda Kocaeli’nin çehresini değiştirecek kamu yatırımları var mı?

İbrahim Karaosmanoğlu:

Kocaeli, bir yıldız gibi parlayan, her geçen gün ışığı artan ve etrafını da aydınlatan Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisidir.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri ve bu kente kazandırdığı hizmetleri alt alta sıralarsak koca bir hizmet destanı ortaya çıkar. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bütün projelerimizi de Kocaeli’mize kazandıracağız.



Önümüzdeki dönemler için yapılmasını planladığımız projeler elbette var. Bunları da vakti geldiğinde inşallah şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da bir bir hayata geçireceğiz.



Sözlerime son verirken bana bu röportaj imkanını sağladığınız için teşekkür ediyor, zevkle ve ilgiyle takip ettiğim KobiEfor Dergisi’nin yayın hayatında başarılarının devamını diliyoru

m.





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker;



Gebze’nin kaldıraç projeleri Belediye’den



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’nin gerek sanayi gerekse de nüfus olarak Kocaeli’nin en büyük ilçelerinden biri olmaya aday olduğunu vurguladı. Gebze’nin liman bağlantıları, OSB ağırlığı ve konutsal yapılaşmasıyla bir çekim merkezi olduğunun altını çizen Köşker, “Anadolu bağlantı yolu üzerinde bir ilçe olan Gebze’nin gelişimi için birlik ve beraberlikle çalışıyoruz. Gebze’nin dile getirildiği gibi bir sanayi ilçesi olarak değil aynı zamanda sosyo-kültürel varlıklarıyla da yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz” diye düşüncelerini açıkladı.



Gebze’de ikamet edenlerin ağırlıklı İstanbul’da yaşadığını kaydeden Köşker, beyaz yakalıların ilçede ikamet etmesi için gerekli projeleri belediye başkanlığı olarak yürüttüklerini ve geçen dönem 200 milyon TL’yi bulan yatırım tutarının bu 5 yıllık dönemde

400 milyon TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Gerek kültürel gerek ise tarihsel olarak önemli bir potansiyeli barındıran Gebze’nin ciddi sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Köşker, projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “En önemli projemiz kadınlar ve çocuklar üzerine olacak. Gelecek nesillerin doğru ve yeterli imkanlarla yetiştirilmesi önemli. Sosyalleşen, kentleşen ve ortak kültürün buluştuğu bir ilçe yaratmak istiyoruz. Öncelik verdiğimiz projeler arasında; parklar, kapalı Pazar yerleri, kültür merkezleri, spor salonları yeralıyor.”





Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu;



Kocaeli’nin 2023 dış ticaret hedefi; 200 milyar dolar



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, katmadeğeri yüksek bir il ve Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi kenti” olduğunu söylüyor. Zeytinoğlu, Kocaeli sanayisi hakkında şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin 500 en büyük işletmesinin 87’si Kocaeli’de. İlde öne çıkan sektörler; kimya, otomotiv, makine ve metal. Kocaeli, 14 milyar dolar ile 2012 yılı Türkiye ihracatının yüzde 11’ini, 65 milyar dolar ile Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini gerçekleştiriyor. Kocaeli’nin 2023 dış ticareti hedefi ise 200 milyar dolar.”





“ KOCAELİ YÜZÖLÇÜMÜ BAKIMINDAN KÜÇÜK, KATMADE⁄ERİ YÜKSEK BİR İL VE TÜRKİYE’NİN İSTANBUL’DAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SANAYİ KENTİ”

Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de 2023 yılında;

- 1.6 milyon olan nüfusu 3.9 milyon kişiye,

- Yaklaşık 500.000 olan istihdamı 1.6 milyon kişiye

- 160.000 olan otomobil sayısı, 850.000 adete ulaşabileceğini,

- Toplam yolculuk sayısının yaklaşık 4 kat artacağını,

- Toplam kamyon sayısının 2 kat artacağını tahmin ettiklerini ifade ediyor.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 34 liman ve iskele bulunuyor. Körfez’de bulunan liman ve iskelelerde yılda; ortalama 10.000’in üzerinde gemi yanaştığı ve yaklaşık 60 milyon ton yükleme, boşaltma yapıldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, Kocaeli’de 9’u Gebze’de yerleşik, 11 adedi aktif, 13 OSB bulunduğundan sözediyor: “Bu OSB’lerin Kuzey Dilovası Bölgesi’nde yerleşik olanlarının doluluk oranı yüzde 15 düzeyindedir. OSB’ler tam doluluğa ulaştıklarında, nüfus, istihdam sayısı ve ulaşım hareketliliği de artacaktır.”



Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de yaşanan sorunları da özetliyor:

- İlimizdeki taşımacılığın hemen hemen tamamı D-100 ve TEM Otoyolu üzerinden yapılmaktadır.

- Limanlardan kaynaklı yük trafiği nedeniyle karayollarında ciddi tıkanmalar oluşmaktadır.



- Hiçbir OSB’nin demiryolu ağına bağlantısı bulunmamaktadır.





ACİL İHTİYAÇLAR



Artan bu ticaret hacmini karşılayabilmek için bir kısmı acil olan altyapı yatırımlarına gereksinim duyulduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, planlarda olan ancak aciliyetinden dolayı öne çekilmesini ve planlara eklenmesini istedikleri önerileri şöyle aktarıyor:





1) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Kocaeli’de kalan kısmı bir an önce tamamlanmalıdır.



Marmara Otoyolu ve İzmir Otoyolu’nun; TEM, D-100 ve OSB’lerle bağlantı yollarının ve kavşaklarının da tamamlanarak bitmesi çok büyük arzumuzdur.

Dilovası hariç Gebze Bölgesi’ndeki OSB’ler kuzeyde konumlanmıştır. Kuzey Otoyolu’na paralel, yük taşımacılığında kullanılacak demiryolu hattının planlara eklenmesini istiyoruz.

Bu yatırımlar Bölge’deki hava kirliliğine de çözüm olacaktır.





2) Dördüncü demiryolu hattının planlara eklenmesini istiyoruz. (Gebze-Köseköy arası)



Ulaştırma Bakanlığımız’ın katkıları ile üçüncü demiryolu hattı planlara dahil edilmiştir. 3. hattın kapasitesi 7 tren/gündür. Taşınabilecek yük tonajı ancak 1.5 milyon tondan 3 milyon tona çıkabilecektir. Sadece yük taşımacılığında kullanılacak 4. hat ile bu miktar 30 milyon tona ulaşabilir. Fırsat varken 4. hattın planlara eklenmesi için en uygun zaman olduğunu düşünüyoruz.





3) Şehrin kuzeyine, uzun vadede planlanan Yüksek Kuzey Hızlı Tren Hattı’nın orta vadede planlanması gerekmektedir.



Ayrıca kuzeydeki bu hızlı tren hattına paralel, sadece yük taşımacılığının yapılacağı bir demiryolu hattının da planlanması tıkanıklık sorunlarına daha uzun vadede çözüm olacaktır.





4) Özelleştirilecek olan Derince Limanı’nın kendi ihtiyacı olan yatırımlarla birlikte yapılması gerekiyor.



2023 yılında, Kocaeli Limanları’nda taşınacak yük miktarının 150-200 milyon tonlara ulaşabileceği düşünülmektedir. Özelleştirme sürecindeki Derince Limanı’nın önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda talep ettiğimiz diğer bağlantı yolu da Kuzey Marmara Otoyolu Derince Limanı bağlantısıdır.





5) TCDD İltisak Hattı Çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır. TCDD tarafından sanayinin kümelendiği bölgeler belirlenerek iltisak hattı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.





6) Demiryolunun yük taşımacılığında daha aktif kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan planlamalarda yük taşımacılığından ziyade, yolcu taşımacılığının birinci öncelik olduğu bilinmektedir. Marmaray Projesi’nde, yük taşımacılığında boğaz geçişinin sadece tüp geçitten sağlanması yetersizdir. Bizim önerimiz; üçüncü köprü geçidindeki demiryolu kapasitesinin ciddi anlamda yük taşımacılığına ayrılmasıdır.





7) İstanbul Metrosu’nun Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra Dilovası’na kadar ve bir taraftan İzmit ve Sakarya’ya kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Sözkonusu metro bağlantısı, 2023 yılı projeksiyonlarına göre dört katına çıkacak istihdamın ihtiyacı olan personel taşımacılığına hizmet edecektir.





8) Planlanan Karadeniz Otoyolu’nun veya sahilyolunun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sözkonusu otoyolun hayata geçmesi Bölgemiz’in Kandıra yöresinin turizmine de katkı sağlayacaktır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak, bölgesel kalkınma stratejileri oluşturmak üzere çalışmalar yürütüyor.







KOSBAŞ; İŞ HACMİNİ VE

İSTİHDAMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR



Kocaeli Serbest Bölge ve İşletme A.Ş. (KOSBAŞ) yeni dönemde bölgenin doluluk oranını artırmayı hedefliyor. Bölge’de toplam 24 firma bulunuyor. Gemi ve yat inşa sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların ağırlıkta bulunduğu bölgede 7 büyük gemi tersanesi mevcut. Aynı zamanda KOSBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayhan Zeytinoğlu, bölgede yatırım çeşitliliği, iş hacmi ve istihdam artışını sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Zeytinoğlu, global ölçüde bir lojistik merkezi olmayı hedeflediklerini ve bölge açısından önemli projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini açıklıyor. Bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla ticaret hacimlerinin

121 milyon dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu, bölge ulaşımı açısından İzmit Körfez Geçiş Köprüsü yapımında KOSBAŞ’ta bulunan bir firmanın da önemli rol aldığını ifade ediyor: “Dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsü ve Türkiye’nin en uzun asma köprüsü burada olacak. Köprü, Dilburnu ve Karamürsel-Hersek Burnu arasına kurulacak. Toplam 2 bin

700 metre uzunluğa sahip olacak köprü, şehirlerarası mesefaleri önemli ölçüde kısaltacak. Tamamlandığında Hersek Burnu ile Dilovası arası 6 dakikada, İstanbul-İzmit arası 3 saatte ve İstanbul-Bursa arası ise 1 saatte geçilebilecek.”





Kocaeli’nin geleceği kurumsal oluşumla dillendirilmeli



Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ’a göre Kocaeli’deki yaşam kalitesinin gelişmişlik seviyesinin asla geride kalmaması gerekiyor. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli nüfusun ve işgücünün çekimi, niteliği artan işgücü ile beraber yüksek katmadeğer odaklı yenilikçi üretimin sağlanması öncelikli hedefler arasında yeralıyor. Kocaeli’de yaşam alanlarının oluşturulması noktasında çok ciddi aşamalar kaydedildiğini aktaran Özdağ, ancak şehrin gelişim yönünün istenilen noktalarda olmadığını paylaşıyor. Özdağ, şu bilgileri veriyor: “Kocaeli’de sanayi ile konutun içiçe geçtiği yerler var. Bu alanlarda ağırlığı gözönüne alıp iyi bir analizle ayırmak gerekiyor. Konutun veya sanayinin çıkartılması ve bağımsız alanların oluşturulması gerekiyor. Ayrıca mevcut imar planıyla meskenlerde dönüşümü sağlamak kolay değil.” Kocaeli’nin kendini sunma problemleri olduğunu aktaran Özdağ, sanayi bacalarından ibaret şehir imajının yıkılması gerektiğini belirterek, “Kocaeli’nin sanayinin yanında yaşam şehri olduğunu kurumsal bir yapıyla ortak bir ağızdan duyurması gerekiyor. Aslında Kocaeli Türkiye’nin ekonomi santralidir. Bu ağırlığının, bu özelliğinin şehrin vizyonerleri tarafından ortak bir ağızla duyurması önemlidir” diye konuşuyor. Kocaelili sanayicinin

Kocaeli’de ikamet etmesinin önemli olduğunu ifade eden Özdağ, “Kocaeli için yaşatan ve yaşanan şehir ibaresini artık kullanabiliriz. Çünkü artık altyapı çalışmalarında bir noktaya gelindi. Sosyal donatı alanları oluşturuluyor. Ayrıca mekansal iyileştirmenin yanısıra kent içi taşımacılık gibi kentsel hizmetlerin niteliğinin artırılmasına önem verilmelidir” diyor. Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Körfez ilçeleri için yenilikçi sanayinin çevreye duyarlı olarak gelişmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, şu bilgileri veriyor: “Ayrıca lojistik sektörünün gelişmesi hedeflenirken; kara, deniz ve demiryolu hatlarının ve yeni ulaştırma projelerinin kesişim noktası olan Dilovası ilçe merkezinde bulunan imalatın orta ve uzun vadede intermodel taşımacılık ve depolama ağırlıklı bir lojistik profiline bürünmesi önerilmektedir. İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe baskın karakteristiğin ticaret ve finansmana dönüşümü ile katmadeğeri yüksek sanayi gelişimi planlanmaktadır. Cengiz Topel Havaalanı’nın varlığı ise orta vadede bölgenin dışa açılan hava kapısı olma hedefini beraberinde getirmektedir.”





KOTO Akademi:

13 bin 500 üyesinin 10 bini aşkını aktif durumda olan Kocaeli Ticaret Odası, hayata geçirdiği KOTO Akademi projesiyle aynı zamanda bölgenin nitelikli insan gücüne de katkı sağlıyor. Son 8 ayda 52 farklı branşta yaklaşık 2 bin 500 kişiye eğitimler veren KOTO Akademi, önümüzdeki dönem daha fazla eğitim vererek bu alanda katkısını sürdürecek. Murat Özdağ, KOTO olarak bölgedeki OSB’lerde meslek lisesi açacaklarını ve Milli Eğitim’e devretmeden eğitimin içeriğini oluşturarak bölgenin nitelikli insan gücü açığını kapatacaklarını duyuruyor.





Engel tanımayan üretim aşkı: Bizimköy



Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Projesi’ni engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunmalarını sağlamak, iş dünyası ile işbirliği içinde engellilerin sosyal yaşam ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla 2005 yılında başlattı.



Projenin ortakları arasında KSO ile birlikte Avrupa Birliği, Türkiye İş Bulma Kurumu, Türk Anneler Derneği, Milletlerarası Lions Kulübü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeraldı. Proje kapsamında konfeksiyon, mantar, açık alan sebze ve meyve yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve gıda işleme bölümlerinde çok sayıda engelliye istihdam sağlandı. Toplam 3 milyon Avro maliyetli proje için 1 milyon 308 bin Avro hibe kredi temin edildi. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, İzmit Akmeşe Yolu üzerinde, Karaabdülbaki Köyü sınırları içerisinde Türk Anneler Birliği ve Milletlerarası Lions Kulübü’ne ait 72 dönüm arazi üzerinde kuruldu.

Merkezin proje hedefleri arasında “Üretim yapan engellilerin, ürettikleri malların pazarlanmasını sağlayacak şekilde pazarlama eğitimine tabi tutularak pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak”, “engellilerin engellilikleriyle alakalı rehabilitasyon çalışmaları yapmak” gibi amaçlar da yeralıyor.



Ayhan Zeytinoğlu, kendi gelir kaynağıyla kendini çeviren bir işletme haline gelen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin, çok zor bir konuda istenirse neler yapılabileceğinin ispatlanmış bir örneği olarak öne çıktığını vurguluyor.







Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler;



Gebze’nin ihtiyacı nitelikli insan;



Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze’nin sanayi ağırlıklı bir ilçe olması nedeniyle en önemli sıkıntının kalifiye eleman olduğunu aktardı. Eylül ayında Sapanca’da bir çalıştay yapılarak sorunun irdelendiğini aktaran Çiler, “Çalıştay raporu da gösteriyor ki; Gebze’nin en önemli sıkıntısı kalifiye elemandır. Yani bölgemizde işsizlik yok mesleksizlik var. Bunun için yeni bir proje başlattık ve bakanlıklardan ilgili izinleri alarak bölgenin kalifiye eleman ihtiyacını çözecek bir eğitim kurumu kuruyoruz. Bölgede Endüstri Teknik Meslek Lisesi kuruyoruz” diye konuşuyor.



Öğrencilerin uygulamalı eğitimini de bölgedeki OSB’lerden alması için protokol yaptıklarını anlatan Çiler, şu bilgileri veriyor: “Gebze’de inşa edeceğimiz okul önemli bir boşluğu dolduracaktır. 12 bin 425 üyemiz var.



10 bin fazlası aktif üye. Tüm üyelerimizi oyunun içine çekerek sözkonusu projeyi hayata geçireceğiz.” Bölgenin okul ihtiyacının meslek lisesiyle de sınırlı olmadığını dile getiren Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi kurulması içinde çalışmalara başladıklarını aktarıyor. Üniversitelerin aynı zamanda bölgenin sosyol ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağını dile getiren Çiler, görüşlerini şöyle aktarıyor: “Bölgenin sosyal noktalarını da geliştirecek nitelikte eğitim kurumu olmasını istiyoruz. Ayrıca yine liman, otoban, havaalanı gibi lojistik yapıların merkezinde olan bir ilçenin fuar alanına ihtiyacı vardır. İstanbul’un Anadolu Yakası’nı da kapsayacak nitelikte bir fuar alanı için çalışıyoruz. Sözkonusu fuar alanı bölge sanayicisinin çekim merkezi olacaktır. Aynı zamanda Kartal Metrosu’nun İzmit ve Gebze’yi de kapsaması talebimizdir.”



Gebze’nin aynı zamanda bir tarih ve kültür şehri olduğunun da unutulmamasını isteyen Nail Çiler, Mustafa Paşa Külliyesi’nin ibadete kapalı olmasını eleştiriyor.



Türkiye’nin temel sıkıntısının enerji olduğunun unutulmamasını isteyen Nail Çiler, bunun için dışa bağımlılığı azaltacak projelere de ağırlık verilmesi gerektiğini paylaşıyor. Çiler, artık tüm dünyada da dikkat çeken bir kavram olan 'ekoverimlilik' düşüncesinden yola çıkarak şu bilgileri veriyor: “Üretim sürecinde kaynakların etkin kullanımı ile verimliliğin artırılması, atıkların kaynağında önlenmesi, böylece üretim ve çevre maliyetleri düşürülürken aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasıyla sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin büyük bir bölümünü kaplayan ilimizde üretimde verimlilik sağlanırken yerleşik kesim için yaşam koşulları daha kaliteli hale gelebilir. Alternatiflerin çok olduğu bölgemizde bu şekilde oluşturulmuş bir döngü ile 2023 hedeflerine ulaşması daha hızlı ve uygulanabilir olabilir

.”





TOSB Başkanı Yunus Çiftçi;



TOSB’dan Türkiye’de bir ilk; Otomotiv Test Laboratuvarı



TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Türkiye’de bir ilke imza atarak bir otomotiv test laboratuvarı kuracaklarını açıklıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile yürüttükleri 4 milyon TL bütçeli projenin 24 ay süreceğini aktaran Çiftçi, yer tahsisini yaptıklarını belirtiyor: “Türkiye’de ilk kez bir otomotiv test laboratuvarı kuruluyor. Laboratuvar Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge’sine destek olacak. Artık test için yurtdışına gidilmeyecek, laboratuvar zaman ve maliyet avantajı sağlayacak. Laboratuvarın işletmesini İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı’nın da ortak olduğu OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.fi.) yürütecek.



Laborutuvarda motordan, araç testine, klima testlerine kadar birçok alanda test yapılacak.” Otomotiv sanayisinin ihtiyacı mühendis ve teknisyenleri yetiştirmek amacıyla TOSB’da kuracakları TOSB Teknoloji Üniversitesi’nin yer tahsisini yaptıkları bilgisini veren Çiftçi, altyapı çalışmaları ve kampüs inşaatının devam ettiğini anlatıyor: “2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılacak, 2500 öğrenci kapasiteli TOSB Teknoloji Üniversitesi, mühendislik, ekonomi, işletme, tasarım ve sanat fakültesi olmak üzere lisans seviyesinde 4 fakülte, lisansüstünde 2 enstitü, lisan meslek yüksekokulu ve otomotiv yüksekokulundan oluşacak.”



Yunus Çiftçi, yürüttükleri yeni projelerden de sözediyor: “Yabancı sermayeli firmalara kiraya verdiğimiz fabrika binası yatırımlarımız devam ediyor. 6. fabrika yatırımımızı da yapıyoruz, bitince bu binayı da kiraya vereceğiz. 500 çocuk kapasiteli kreşimizi inşa ediyoruz, 2015 yılında faaliyete geçireceğiz. 172 dönüm ormanımıza her yıl 10 bin yeni ağaç dikiyoruz, bugüne kadar 50 binin üzerinde ağaç diktik.”







Kocaeli-Arslanbey OSB’nin kalifiye işgücü yerinde karşılanacak



Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırları içinde faaliyette bulunuyor. 141 hektar alanı kaplayan OSB’de, imar uygulamaları 2012 yılı sonunda bitirilmiş olup, 50 adet sanayi parseli yeralıyor. KocaeliAslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, “22 sanayi parselinde 19 adet işletmeci faaliyette bulunmaktadır. 6 adet parselde inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 22 adet sanayi parseli özel mülkiyete ait olup boş bulunmaktadır. Doluluk oranı alan bazında yüzde 65 mertebesindedir” diye konuşuyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığı OSB’de, katılımcıların ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yapımına başlanılmış. Yıldırım, lisenin 2015 öğretim yılında eğitime başlayacağını duyur

uyor.





KOCAELİ GEBZE VI. (İMES) MAKİNE İHTİSAS OSB;

FABRİKA ÜRETİM

ÜSSÜ ;



OSB’de 50’ye yakın işletme faaliyete geçti, 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. 262 sanayi parselinde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle 15 bin kişi istihdam edilmesi hedefleniyor.

“Yeni nesil OSB” anlayışına imza atan Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas’de 50’ye yakın işletme faaliyete geçti, 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. 262 sanayi parselinde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle 15 bin kişi istihdam edilmesi hedefleniyor.

İMES Küçük Sanayi Sitesi’nin küçük sanayicilerinin büyük ölçekli olma yolunda en önemli adımı olan Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB, 40 yıllık endüstriyel yerleşim tecrübesi temelinde yaratılmış bir proje. Bugün modern ve sağlam altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla örnek bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olma yolunda hızla ilerliyor. Toplam 3 milyon metrekare alan üzerine kurulu İMES OSB’de 4 bin metrekare ve katları büyüklüğünde en küçüğü 4, en büyüğü toplam 160 dönüm alan olmak üzere 262 sanayi parseli bulunuyor.



İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İMES OSB’de makine ve otomotiv yedek parça imalatları yapıldığını belirterek, “OSB’miz aslında son ürün üretim merkezi değil, son ürünü üreten makinelerin üretildiği bir merkezdir, yani fabrika üreten fabrikaların üssü konumundayız” diyor. Erboz, tahsisi yapılan parsel sayısının 154’ü bulduğunu, 47 tesisin ise kurulup üretime geçtiğini söylüyor. Diğer tahsislerin 61’inin inşaat aşamasında, 31’inin ise proje aşamasında olduğunu belirten Erboz, 15 adet sanayi parselinin de tahsis çalışmalarının devam ettiğini anlatıyor: “2016 yılı sonuna kadar yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden 61 adet yeni fabrikamızın en az 30 tanesinin 2014 yılı sonunda işletmeye geçeceğini öngörüyoruz. Bu fabrikaların inşaatlarının yüzde 80’i bitme aşamasında, iskan ve işletme ruhsatları alma çalışmaları da devam ediyor.”





Küçük sanayiye özel alan:

Süheyl Erboz, İMES OSB’de küçük sanayinin yeralması için özel bir alan inşa ettiklerinden de sözediyor. Böylece, orta ve büyük ölçekli sanayici üretim aşamasında ihtiyaç duyacağı yan ürünleri yine bölge içinden karşılayabilecek. 42 dönüm alan üzerinde 84 işyerinden oluşan küçük sanayi sitesinin inşaatının tamamlandığını aktaran Erboz, “Toplam 2 blokta 275, 315, 375 ve 450 metrekare alandan oluşan atölyelerde yaklaşık bin kişi istihdam edilecek. 25 adet işyerinin teslimini yaptık, yatırımcıları geldiklerinde teslim alabilir ve çalışmaya başlayabilirler.”





Lojistik avantaj: Kuruluş çalışmaları 1997 yılında başlayan

İMES OSB, demiryolu, otoyol ağlarına ve limanlara ortalama 7-8 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’na 1 kilometre mesafede yeralmasıyla ciddi bir lojistik avantaj sunuyor. İMES OSB lojistik anlamda stratejik bir noktada ancak henüz talep edilen nitelikte bağlantı yoluna sahip değil. Süheyl Erboz, “Üç gidiş üç gelişli duble yolları olan Bölgemiz’e ulaşım maalesef iki geliş bir gidişli bir yoldan sağlanabilmektedir. Körfez Geçişi ve 3. Otoyol projelerinin yapımı ile bu sorunun da ortadan kalkacağını öngörmekteyiz. Dilovası-Hereke Köprüsü 2016’da faaliyete geçecek, bu da bize ciddi avantaj sağlayacak” diyor.





Altyapı tamam: Altyapı çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladıklarını aktaran Erboz, “Harfiyat işimiz bitti. Bu yılın sonuna kadar yolların betonlaması hariç, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz, parsel tesviyesi, duvar inşaatları olmak üzere tüm altyapı çalışmalarımız 2014 yılı sonuna kadar bitecek. Kanalizasyon hariç bütün altyapı tesislerinin içinden geçtiği 2.5 x 2.5 metrekarelik betonarme galeriler, Türkiye’de ve dünyada sayılı modern altyapı sistemleridir. Bütün parselleri temel seviyesine kadar hafriyatlarını ve istinat duvarlarını tamamlamış olarak yatırımcılarımıza teslim ediyoruz. Bu da metrekade 40-50 dolar artı değer anlamına geliyor. Bölge yollarımız 20 yıl hasarsız işletim ömrüne sahip. Bölge geneli 20 cm. kalınlığında beton yollarla kaplıdır. Beton yolların içerisinde de buzlanmayı önleyici sensörler ve rezistanslar bulunmaktadır.”





Çevreye verilen önem: Süheyl Erboz, İMES OSB için çevre yatırımlarının ayrı bir önemi bulunduğunu vurguluyor: “Bölge firmalarının evsel ve endüstriyel atıklarını biz topluyoruz, onlardan sadece endüstriyel atık bedeli alıyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek alarak atıklar için toplama tesisi kuracağız. Bu atıkları toplayıp gerektiğinde ambalajlayıp, geridönüşüm firmalarına sevk edilecek. Firmaların zararlı sıvı atıklarını kanalizasyon kanallarına deşarjını engellemek için de çalışmalar yapıyoruz. Her bir firma için aylık kira bedeli 225 Avro maliyetle özel bir cihaz alarak çözüm sağladık. OSB’den çıkan atıkların bertarafı için AB standartlarında arıtma tesisimizi kurduk, işletmeye açtık.” Çevre için ayrıca 30 bin ağaç diktiklerini hedeflerinin 50 bin ağaç dikmek olduğunu kaydeden Erboz, diktikleri 2500 ceviz ağacının mahsulü ile önümüzdeki yıllarda bölgenin idari gelirlerini karşılamayı planladıklarını da ifade ediyor.





Eğitim Merkezi: Süheyl Erboz, özellikle bölgenin nitelikli insan gücü açığını karşılamak adına İMES OSB ve Makina OSB işbirliğiyle bir eğitim merkezi kurmayı hedeflediklerini açıklıyor: “Bu eğitim merkezimizde kısa süreli veya normal süreli kurslarla vasıfsız elemanları vasıflı hale getirerek ara eleman ihtiyacımızı karşılamayı amaçlıyoruz. Dudullu’da ki İMES Sanayi Sitesi’nde İŞKUR işbirliğiyle kaynakçılık, CNC operatörlüğü, tornacılık gibi kurslarla ara eleman yetiştirdik, bu kuracağımız eğitim merkezimizde de benzer kurslarla ara eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz.”





Sosyal donatı alanları: İMES OSB’nin 6 modül halinde 24 sosyal tesisi faaliyette. Ayrıca Bölge’de, sosyal donatı alanlarında projesi tamamlanıp inşaatı başlanacak olan ve içinde konferans salonu, Ar-Ge merkezi, toplantı eğitim odaları yeralacak 6 bin metrekarelik idari binası bulunuyor. İdari binanın alt katını kreş yapmayı planladıklarını da anlatan Erboz, ayrıca 5 bin metrekare büyüklüğünde bir cami, 6 adet banka şube binası, 12 adet 50’şer metrekarelik ticari dükkan çalışmaları devam eden İMES OSB’de inşaatı bitmiş 150 TIR kapasiteli TIR Parkı’nın bölgeye ciddi avantaj sağlayacağını kaydediyor: “TIR Parkımızı Kocaeli Polis Yardımlaşma Derneği’ne kiraya verdik, Kasım ayında faaliyete başlayacaklar.” Erboz, güvenlik bakımından da iyi bir durumda olduklarını vurguluyor: “Dilovası Jandarma Komutanlığı İMES OSB içerisinde. Güvenlik teşkilatımızı kurduk, kapılarımızda 7/24 güvenliğimiz sözkonusu. Ayrıca online kamera sistemimiz devrede.”





Yeni proje: Süheyl Erboz, Bölge yatırımcılarının en büyük sorunlarından biri olan eleman temininde çektikleri zorluğu çözecek bir proje geliştirdiklerine de değiniyor: “Kartal, Pendik, Derince, İzmit merkezi gibi bölgelerden gelecek çalışanların Bölge’ye ulaşımı, işverenlere artı bir maliyet getiriyor. Bu konuda bizden çözüm talep edildi. İMES OSB’de çalışan işletmelerin personellerinin bölgeye servis işinin organizasyonunu Yönetim olarak biz üstleniyoruz. İhaleye çıktık, teklif topluyoruz. Bu da firmaların personellerini Bölge’ye getirmelerinde ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak.”







GEBZE GÜZELLER OSB BAŞKANI ADEM CEYLAN;



Kocaeli

’de çarpık sanayileşme önlenmeli



Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunun 92’si Kocaeli’nde yer alıyor. Bünyesinde 43 limanı, 13 OSB’yi barındıran Kocaeli’nin otoban bağlantı yolları ve gelişme çizgisine uygun yeni projeleriyle şehrin tanımı ‘Sanayinin Kalbi’ olarak dillendiriliyor. Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye’de bu konumda başka bir şehir olmadığını ve sanayileşme ile gelişmesinin doğal olduğunu aktarırken tükettiğinden daha fazlasını devlete veren bir sanayi şehri olduğunun altını çiziyor.



Kocaeli’nin bundan sonraki gelişiminin sanayinin yanında sosyal imkanlarla taçlandırılması gerektiğini dile getiren Ceylan, “Şehirlerin doğasını, doğal den gesini bozmamak önemlidir. Kocaeli de doğal dengesi bozulmadan gelişmesi gereken bir şehir. Coğrafi olanaklarının da etkisiyle sanayi için bulunmaz bir üretim alanı olan Kocaeli’nin en önemli sıkıntısı OSB dışındaki sanayi yoğunluğunun kontrol altına alınmasıdır” diye konuşuyor.



Kocaeli’ne ilişkin ikinci bir tespitte bulunan Adem Ceylan, bölge yöneticileri tarafından sık sık dile getirilen ‘Kocaeli’de üretiyorlar ama geliri İstanbul’a götürüyorlar’ ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getiriyor.



Artık sanayicilerin fabrika yapılanmasında yeni bir modeli tercih ettiğini aktaran Ceylan, “Ofisi şehrin merkezinde fabrikası daha kırsalda diye bir kaide kalmadı artık. İnsanlar fabrika alanlarını; Ar-Ge merkezi, lüks ofisler ve showroom ile donatabiliyor. Eski sistemler geride kaldı. Bu gerçeklikle hareket etmek önemli” diye konuşuyor.



OSB dışında yatırım yapılmaması noktasında bir görüş olduğunu, ancak uygulamada sorunlar yaşandığını aktaran Adem Ceylan, Kocaeli’nin de bu soruna en iyi örnek olduğunu paylaşıyor. “OSB dışındaki alanları kontrol altına almak gerek” diyen Ceylan, görüşlerini şöyle aktarıyor: “OSB dışında yatırım yapılmasın deniliyor ama belediye onayıyla depo alanları yapılıyor. Aslında OSB’nin içindeki sanayi tesisleri kadar sınırlar dışında sanayi alanları, tesisler var. Bu başı boşluğun önüne geçmek gerekiyor. Çünkü OSB dışında yeralan tesisler aynı zamanda bölgeye ciddi trafik yükü, çevre sorunları yaratıyor. Bu tesislere ruhsat verilmemeli, çünkü gerek Kocaeli gerek Türkiye’nin genelinde kafi derecede dolmamış OSB’ler bulunuyor. Belediyeler bu işten elini çekmeli.” OSB’lerdeki yüzde 10’luk depolama alanı sınırının da kaldırılmasını isteyen Ceylan,‘Hür teşebbüsün önüne engel koymayın’ çağrısında bulunuyor.







Nitelikli insan gücü GGOSB’dan yetişecek



Gebze Güzeller OSB (GGOSB), hem alt ve üst yapıdaki çalışmaları, hem de yürüttüğü projelerle bölgenin örnek sayılan sanayi yerleşkelerinden birini oluşturuyor. Faaliyette 52, inşaatı devam eden 13 parselin yeraldığı toplam bin 350 dönümlük arazi üzerine kurulan Gebze Güzeller OSB’nin en fazla yoğunlaştığı proje alanını ise enerji başta olmak üzere; meslek yüksekokulu, kreş gibi projeler oluşturuyor. Türkiye’deki sanayicinin en önemli sıkıntısını ise kalifiye eleman oluşturuyor. Adem Ceylan, yürüttükleri projeyi detaylandırıyor: “GGOSB, harekete geçerek 1700 öğrenci kapasiteli 40 sınıflı 5 dalda eğitim verecek Özel Meslek Lisesi projesini hayata geçiriyor. 4+4+4 eğitim sistemi ile çıraklık dönemi Türkiye’de bitmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin en önemli sıkıntılarından birini ara eleman ihtiyacı oluşturuyor. Bu soruna kendi çözümümüzü yaratmak istedik. 22 bin metrekarelik alana inşa edilen lisede; makine, metal, lojistik, kimya, elektrik-elektronik bölümleri yeralacak. 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 5 laboratuvarı olan lise 2015-2016 yılında eğitime başlanacak.”



Hazırladıkları kreş projesinin bittiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldıklarını belirten Adem Ceylan, 2-5 yaş grubu çocukları kapsayan anaokulu projesini bin 200 metrekarelik bir alan üzerine inşa ettiklerini ve okulun bu döneme yetişeceğini aktarıyor. Ceylan, 1.5 milyon TL’ye mal olacak kreşin 6 sınıf ve 120 çocuk kapasiteli planlandığını söylüyor.







S.S. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER

TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ;



Hurda sanayinin kalbi



S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, kooperatif tecrübelerinden yola çıkarak Marmara Bölgesi’nde bir geridönüşüm ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma hedeflediklerini söylüyor. “Belirlediğimiz 2-3 lokasyon sözkonusu. Proje üzerinde çalışıyoruz” diyen Yaşar, 40 üyeyle yola çıktıklarını,163 üye sayısına ulaştıklarını belirterek, yüzde 90 doluluk oranına ulaşan kooperatifteki 170 civarındaki işletmede yaklaşık 4 bin kişi istihdam edildiği bilgisini veriyor: “İnşaatı devam eden 11 sanayi parselindeki işletmelerin 2015 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede 4500 kişi istihdam rakamına ulaşılacağını öngörüyoruz.” Yaşar, Bölge’de geridönüşümcüler ağırlıklı olmak üzere imalat yapan çeşitli firmaların da bulunduğuna değiniyor: “Sanayi sitemizde geridönüşümcülerimizin yanısıra çelik konstrüksiyon-çelik işleme tesisleri, geridönüşümde kullanılan indiksüyon ocakları imalatı yapan firmalar, metal ürünleri pazarlama firmaları da yeralıyor. Karma OSB benzeri bir yapıdayız.”



Abdullah Yaşar, Bölge’yi Islah Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) dönüştürmek istediklerini ancak imar durumunun bitişik nizam olması nedeniyle OSB kurulumuna izin verilmediğini kaydediyor: “Bizim yapmış olduğumuz sanayi sitesi, OSB niteliklerine haiz bir sanayi sitesi. Kendi kadromuzla 2010 yılında göreve gelmemizin ardından kooperatifin kalan yüzde 80 işini tamamladık. Bütün altyapımız tamamlandı; elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, yağmursuyu, telekomünikasyon hatlarımızın tamamı yeraltından geçmektedir, yollarımızı tamamladık. Ağır vasıtalar çok kullandığı için üzeri asfalt kaplamalı beton yollar inşa ettik. Kooperatifimizin anayol girişi kapalıydı. Kooperatif imkanlarıyla açılmış 25 metre genişliğinde çift gelişli gidişli yolumuzu Şekerpınar Köprüsü’nden Gebze’ye ve Çayırova’ya giden ana arterlere bağladık.”







7/24 güvenlik hizmeti



Abdullah Yaşar, güvenlik nedeniyle Bölge’nin etrafını istinat duvarlarıyla çevirdiklerini, duvarların üzerlerini korumalı kafes tellerle çevirdiklerini anlatıyor: “Kooperatifimizde 7 gün 24 saat güvenlik sağlanmaktadır. 17 kişilik güvenlik ekibimiz var. Kooperatifimiz bünyesinde bulunan 10 teknik elemanımızla sanayi sitesi içerisinde bulunan arıza ve bakımları gerçekleştiriyoruz.”







Çevreye duyarlılık



Kooperatifin kendi evsel arıtma tesisi ve geridönüşüm işiyle uğraşan her firmanın kendi bünyesinde endüstriyel arıtma tesisi mevcut. Kooperatif bünyesinde istihdam edilen çevre danışmanı atıkları düzenli denetliyor ve arıtılan sularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılıyor. Kooperatif bünyesinde bulunan bütün işletmelerin çevre izin lisansları tek tek alınmış.



Abdullah Yaşar, kooperatif üyelerine kat irtifakı tapularını dağıttıkları bilgisini veriyor: “Yapılan işyerlerinin hızlı bir şekilde iskanları alınmaktadır. İskanı alınan işyerleri kat mülkiyeti tapularına dönüştürülüyor. 2015 yılı içinde tüm işletmelerin iskan işi tamamlanır.”







Yeni projeler



Abdullah Yaşar, kooperatifin yeni dönem projelerini özetliyor: “Kooperatif bünyesinde Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kuruldu. Bir firmayla anlaşılıp mevcut alan kendilerine tahsis edildi. 2014 yılı sonuna kadar tam zamanlı doktor, hemşire ve ambulans hizmeti sunulacak.



Kooperatif bünyesinde itfaiye teşkilatı kurulması için itfaiye binası yapıldı. 2015 yılı içinde hem kooperatifimize hem çevremize hizmet verecek itfaiye teşkilatımız faaliyete geçecek. İtfaiye araçlarını biz alacağız, tesisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işletecek.



Kooperatif bünyesinde 1200 kişinin ibadet edebileceği dini tesis alanımız 2014 yılı sonunda hizmete açılacak.



Kooperatif idare binamız ve sosyal tesislerimiz 2015 yılında tamamlanacak. Projemiz hazır, ısıtma ve soğutma sistemi güneş enerjisiyle çalışan yeşil ve akıllı bir bina planladık. İçinde restoran, 250 kişilik konferans salonu, bankalar ve ofislerin olduğu idari binamızın toplam kullanım alanı 3500 metrekare olacak.”







S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler

Toplu İş Yeri Kooperatifi



Abdullah Yaşar, şehiriçinde bulunan hurdacıların çalışma şartlarını iyileştirmek, sektörün sanayiye olan etkisini artırmak ve geridönüşümcülere düzenli bir iş yaşamı sağlamak amacıyla 1988 yılında; Kartal ve Civarı Hurdacılar Toplu İş Yeri ve Yapı Kooperatifi’nin Kartal’da kurulduğunu anlatıyor: “Daha sonra Arsa Ofisi’nden Şekerpınar Bölgesi’nde; Çayırova’da alınan 580 bin metrekare arazi planlanarak 192 adet sanayi parseli oluşturuldu. Sektörün lisanslanarak tamamen geridönüşüm adıyla anılmaya başlanmasından sonra 2005 yılında, kooperatifin adı; Sınırlı Sorumlu Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi olarak değişti

rildi.”





Marmara Geri Dönüşüm (MGD)



Kocaeli’ye katmadeğer sağlıyor



Marmara Geri Dönüşüm’ün (MGD) temelleri Yaşarlar Grup şirketleri altında Yaşarlar Demir Sanayi firmasının hurda metal konusundaki 40 yıllık tecrübesine dayanıyor. Geri dönüşüm teknolojilerini bünyesine katarak 2005’te, Gebze’de entegre geridönüşüm tesisi olarak kurulan MGD, bugün sektörün en önemli kuruluşları arasında yeralıyor.



Marmara Geri Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yaşar, “Marmara Geri Dönüşüm, profesyonel hizmet anlayışıyla geri kazanılabilir nitelikteki atıkların yerinde tespitinden geri kazanımına kadar geçen süreçte, atık üreticisi firmalar için güvenilir çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor” diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesiyle “Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme ve Hurda Metal İşleme” konularında sektördeki liderliğini devam ettiren MGD’nin atık yönetiminin önemli bir bölümünü tehlikeli atıkların nakliyesi teşkil ediyor. MGD, 14 adet lisanslı ve lisanssız araçlardan oluşan taşıma ekibiyle Türkiye genelinde geniş bir lojistik ağa sahip.



MGD, ömrünü tamamlamış fabrika ve tesis sökümü yapıyor: Fatih Yaşar, MGD’nin en önemli farklılıklarından birinin kullanım ömrü dolmuş fabrika ve tesisleri tehlikeli maddelerinden arındırıp sökerek geri dönüşümünü sağlaması olduğunu anlatıyor: “Ömrünü tamamlamış tesislerin çevresel olumsuz etkilerini yokederek tekrardan ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz.” Bu yıl yeni lisans alımlarına ek olarak endüstriyel atık su arıtma sistemlerini yenilemeyi planladıklarını aktaran Yaşar, “Sektörde ve piyasalardaki temkinli hava nedeniyle bu yıl daha ufak çaplı yatırımlar yapmayı düşünüyoruz” diyor.



Yaşar, her yıl sektöre yeni katılan firmaların olması nedeniyle pastanın giderek küçüldüğünü, cirolar artsa da karlılıkların hızla azaldığını ifade ediyor: “Büyük ve yeni firmalarla sözleşmeler yapıldı. Yeni işler aldık. Ancak sektörde tecrübeli olduğumuz için küçük kar marjlarına da alışığız. Basamakları yavaş yavaş çıkmak istediğimiz için aslında biz de biraz işlerimizi rölanti konumunda devam ettiriyoruz.”



“Sektörün başlıca sorunu denetimsizlik”: Türkiye geri dönüşüm sektörünün son 6-7 yılda ciddi gelişmeler kaydettiğini söyleyen Yaşar, bu süreçte geri kazanım miktarında büyük artışlar yaşandığını dile getiriyor: “Sektör, 10 yıl sonra farklı yerlere gelecek ve gerçekten bu işi hakkıyla yapan firmalar ayakta kalabilecek. Sektörün ortak sorunu; denetim eksikliği. Denetimlerin daha sık yapılması ve yaptırımların uygulanıyor olması kayıtlı lisanslı firmalar açısından önemli. En iyi denetimin yapıldığı bölge sanayinin başkenti Kocaeli. Her yeni çıkan uygulamayı ilk olarak bölgede faaliyet gösteren firmalar uyguluyor ve tecrübe ediyor. Aslında bu bakımdan şanslıyız, herkesten önce öğreniyoruz. Binlerce firmaya iki elin parmakları kadar denetim personeli var. Bence burada ‘fahri çevre denetim uzmanları’ diye bir sistem olmalı. Böyle bir sistem, denetimi yukarılara taşıyabilir.”



Fatih Yaşar, “Atık bertaraf ve geri kazanım sektöründe Çevre ve İzin Lisansı almış bir firmanın lisansına yeni bir atık kodu eklemek istediğinde mevcut lisansı iptal oluyor ve ‘Geçici Faaliyet Belgesi’ durumuna düşüyor. Bu da yeni yatırımların önüne set çekiyor. Bence bu sistem bir an önce değişmeli. Yükümlülüklerini yerine getiren firmaların lisans kapsamlarını ekleme yaparak genişletebilmeleri gerekiyor. Biz, 1.5 yıldır bu nedenle yeni lisanslar için yatırım yapamıyoruz” diye konuşuyor. Yaşar’a göre sektörün sorunlarından biri de bölgesel yapılanmadan kaynaklanan sıkıntılar: “Alışveriş merkezleri nasıl açıldıysa aynı sıklıkta bir geri dönüşüm tesisi, bir bertaraf tesisi veya atık ara depolama tesisi açılıyor. Bakanlığın bu yönde ciddi düzenlemeler yapması gerekiyor. Bölgenin büyüklüğüne ve atık potansiyeline bakılarak o bölgeye özgü firmaların faaliyet göstermesi sağlanmalı. Yoksa birbirimize kızarak iş yapamaz hale gelec

eğiz.”







2. DOĞU MARMARA SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARI (SANTEK’14)

Fikri Işık: Hedef üretim



2. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK'14) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde geniş katılımla düzenlendi. 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında katılımcılarını ağırlayan fuarda 16.000 m2 brüt, 7.500 m2 net alanda firma ve kurumlar beraber toplamda 220 stand yeraldı. Fuarın açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KOTO Başkanı Murat Özdağ katıldı. Bakan Fikri Işık, açılışta Türkiye’nin üretim gücüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İktidara geldikleri günden itibaren üretimin ekonomideki ağırlığının artırılması için ciddi mücadele verdiklerini kaydeden Fikri Işık, son 30 yılda sanayinin öneminin geri plana düşmeye başladığını, başta ABD olmak üzere, Fransa ve İngiltere gibi pek çok ülkenin sanayiden daha fazla hizmet ve finans sektörüne kaymaya başladığına dikkati çekti. Işık, 2008 krizinin sanayileşmeyi, üretimi ihmal eden anlayışın nasıl sonuçla karşılaşacağını net şekilde gösterdiğini dile getirdi. Işık, 1980’lerde trende uymayan Almanya ve Güney Kore’nin inadına sanayiye, üretime ve teknolojiye yatırım yaptığını, Almanya’nın Avrupa’yı sırtladığını, Güney Kore’nin de teknolojide dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini anlatarak, “2008 krizinde, sadece finansa ve hizmete dayanan ekonominin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma getirmediğini gördük. Ekonomide asıl olan üretimdir” açıklamasını yaptı. Çok önemli yapısal reform ve değişiklikler yaptıkları için Türkiye’nin 2008 krizinden en az şekilde etkilendiğini aktaran Işık, gösterdikleri gayretlerin sonucunda 2008 krizini başarıyla yönettiklerini kaydetti. Işık, 62. Hükümet programında üretime çok daha fazla ağırlık veren anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye, mutlaka üreterek büyüyecek ama üretmek tek başına yetmiyor. Ürettiğinizin katma değerini yükseltmek de üretmek kadar önemli. Yani teknoloji düzeyi yüksek ürünler üretmek Türkiye için artık önemli. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu hedefimizi sadece sürümden kazanarak gerçekleştiremeyiz. Daha çok mal satarak bu hedefi yakalamamız kolay değil. O zaman yapmamız gereken ürettiğimiz malların katmadeğerini, yani teknoloji düzeyini yükseltmek, yani tasarım yaptığımız ürünleri piyasaya sürmek. Bununla ilgili de önemli çalışmalar başlattık, yürütüyoruz.” Turizm ve hizmet sektörünün kendileri için çok önemli olduğunu, finans sektörünü ihmal etmeyeceklerini bildiren Işık, Türkiye’de büyümenin lokomotifinin üretim olmasını istediklerini ifade etti.







İHRACATIN YÜZDE 15’i

İLERİ TEKNOLOJİ OLACAK



Fikri Işık, bu dönemde de çok önemli hedefler belirlediklerini, 25 alanda yapısal dönüşümü gerçekleştireceklerini dile getirerek, “İnşallah 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağız. Bunu yakalarken de ihracatımızın en az yüzde 15’i yüksek teknoloji ürünü olacak. Ayrıca 150 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapmayı 2023’te hedefliyoruz” dedi. Üretimin tek başına yetmediğini, mutlaka pazarlanması, dünya pazarlarına en uygun, en iyi şartlarda sunulmasının da ayrı önem taşıdığına dikkati çeken Işık, bunların birlikte organize edildiği en güzel alanlardan birinin de fuarlar olduğunu vurguladı. Işık, fuara 21 ülkeden 120 yabancı firmanın katıldığını, Kocaeli ve Türkiye’den çok olumlu düşüncelerle, işbirliğini arttırıcı görüşmelerle ayrılacaklarına inandığını belirterek, fuarı organize eden Kocaeli Sanayi (KSO) ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.







KOCAELİ TÜRKİYE’NİN

SANAYİ VE ÜRETİM

ÜSSÜDÜR



Kocaeli Valisi Ercan Topaca konuşmasında; “Kocaeli ülkemizin sanayi ve üretim üssüdür. Öyle ki Türkiye’deki üretilen her 100 parça sanayi ürününün yaklaşık 14 parçası bizim ilimizde üretiliyor. Fuarın bu bakımdan ilimizde düzenleniyor olması çok anlamlıdır. Hem bizim gelişmemiz, hem dışarıdan gelen firmaların bizi tanıması açısından ve işbirliği açısından bu tür organizasyonları destekliyor ve önem veriyoruz. O boyutuyla bu fuar her yıl yabancı katılımcıların da artmasıyla gerçek anlamda amacına hizmet eder hale gelecektir. Sürdürülebilir bir yapı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu kurumsal bir hale gelir” temennisinde bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sanayicilerin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, her hafta bir sanayi kuruluşunu ziyaret ederek yaptıkları ürünleri hayranlıkla izlediklerini söyledi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ise fuara katılımın giderek artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, “Hem alan hem de katılan firma sayısı bir evvelki yılın üzerinde, geçen yıl 167 firma ve kuruluş katılım göstermişti. Bu yıl bu sayı 220’ye çıktı. Doğu Marmara Bölgesi’nde yeralan illerimizdeki işletmelerimizin yanısıra bu yıl başka illerden ve hatta uluslararası firmalarımız da katılım gösterdiler. Bu fuar ile en büyük beklentimiz; firmalarımızın başarılı işbirlikleri kurmalarıdır” dedi.





SANTEK’14 uluslararası bir konferansa evsahipliği yaptı



2’nci Uluslararası Tesis, Tedarik, Yatırım Konferansı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ ve İFMA Onursal Başkanı Jon Seller konuşmaları sonrası başladı. İFMA Onursal Başkanı Jon Seller, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, GOSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Emre Aksan, Arkas Holding Direktörü Özgür Kalelioğlu, İTÜ‘den Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve IFMA Yönetim Kurulu eski Üyesi Dr. Işılay Cıvan’ın sunumlarıyla sanayi kuruluşlarının, liman tesislerinin ve lojistik merkezlerin yönetimindeki en yeni teknoloji ve trendler tartışıldı. Ağırlıklı olarak otomotiv yansanayi, makina ve metal, plastik, kauçuk, lastik, kimya, enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 250 firma, bin 524 işgörüşmesi y

aptı.







Ergaz, Bluepet’le

büyüyecek



Ergaz, 738 ortağıyla 1978’de başladığı büyüme serüvenini ‘Bluepet’ markasıyla taçlandırarak akaryakıt sektöründe hedeflerini büyüterek holdingleşme yolunda hızla ilerliyor. SPK’ya tabi ve halka açık bir şirket olan Ergaz, kurulduğu günden bu yana ortaklarına kar dağıtan yapısıyla Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yeralıyor. 40 yıldır LPG depolama ve işletmesi konusunda önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduklarını kaydeden Ergaz Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız, tecrübeyi Bluepet markasına taşıyacaklarını, LPG özellikle de otogaz satışlarında ciddi çalışmalar yapmayı amaçladıklarını belirtiyor. Yağız, şu bilgileri veriyor: “Vizyonumuz, altyapımız, tecrübemizle Bluepet markasında büyümeye odaklandık. Yılsonunda Türkiye genelinde 50 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ergaz 2015’te 150 istasyonu bünyesine katmak istiyor. Bunun için özkaynak ve altyapımız yeterli. Ancak piyasada kendi elimizde olmayan bir yapı var. Örneğin kayıtdışı firmalar bizi zorluyor.” Toplumları, şirketleri veya aileleri 3 unsurun geride bıraktığını kaydeden Yağız, unsurları korku-endişe, alışkanlık ve bilgisizlik olarak açıklıyor: “Türkiye’nin geleceği için bilinçli bir tüketici yaratmak zorundayız. Yüzde 100 yerli bir firma olarak, katmadeğerin Türkiye’de kalmasına özen gösteriyoruz. Yaklaşık fiili olarak 220 çalışanı istihdam ediyoruz. Türkiye’de tüm şirketler hammaddeyi TÜPRAŞ’tan alır. Dolayısıyla insanımızı bilinçli olmaya çağırıyorum. Çünkü kaçak akaryakıt milli gelirin israfı ve haksızlığın sürdürülebilir halidir.”



Türkiye’de 2006 yılında 10 milyon araç varken tüketimin 18 milyon 100 bin ton LPG olduğunu hatırlatan Yağız, 2013 sonu itibarıyla ise araç sayısının 18 milyona çıktığını ancak tüketimin halen daha 18 milyon olduğunu hatırlatıyor. Yağız, “Benim hesaplamalarıma göre ÖTV ve KDV’den yıllık 15 milyar dolar kaybımız var. Kayıtdışının motive edilmemesi ve bürokrasi başta olmak üzere toplumum her kesiminin cesur olması gerekiyor” diyor.







Bakan Işık, Ergaz

Bluepet standında

çay molası verdi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Marmara 2. Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın (SANTEK’14) açılışı sonrası fuarda stantları gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve beraberindeki heyet Ergaz Bluepet'in standında çay molası verdi. Ergaz Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile sohbeti esnasında sanayicinin yaşadığı sıkıntıları dile getirirken özellikle kayıtdışı ekonomiden şikayetçi olduklarını ifade etti. Yağız, “Kaçakçılık konusuna devletimiz bir an önce çözüm getirmelidir. Zira bizler yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan sanayiciler olarak eşit şartlarda rekabet edebilmemiz için kayıtdışı ekonomiye yani kaçakçılığa mutlaka dur denilmelidir. Devletimizin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz lakin daha etkili mücadele edilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yatırımcı, eşit şartlarda rekabet edemediğinden dolayı hayal kırıklığı yaşamaktadır” dedi.







Kanca, 3.kez Euroforge Başkan Yardımcısı



Türk dövme sektörünün lider firmalarından Kanca Dövme Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü Alper Kanca, Avrupa Dövmeciler Birliği’nin (Euroforge) Başkan Yardımcılığı görevini 3. kez üstlendi. Euroforge tarihinde ilk kez aynı yönetim kurulu üç kez üst üste göreve seçilmiş oldu. Avrupa Dövmeciler Birliği, dünyanın önde gelen otomotiv markaları başta olmak üzere makine, savunma, enerji sektörlerinin üretimlerinde vazgeçilmez ve büyük önem taşıyan dövme parçaları üreticilerini aynı çatı altında toplayan Avrupa’nın tanınmış ve etkin bir meslek örgütüd

ür.







Marmara Galvaniz, 2015’ten umutlu



Galvaniz sektörünün önemli kuruluşlarından Marmara-Siegener Galvaniz, 2014’ü beklentileri dahilinde geçirerek ciro ve kapasitede yüzde 10 büyüme sağladı. Marmara-Siegener Galvaniz Pazar ve İş Geliştirme Koordinatörü Bünyamin Halaç, seçim ekonomisi sürecine rağmen büyüme planlarında revizyon gerçekleştirmediklerini aktararak, “İki tesiste toplam 100 bin tonluk çelik kapasitemiz var. Genelde Türkiye ortalaması yüzde 65 kapasite ile çalışır ama biz yüzde 75 kapasiteye çıkarmayı başardık” dedi.



2015 yılından daha umutlu olduklarını aktaran Halaç, en az yüzde 10 büyüme hedeflediklerini belirterek, “Hükümetin ekonomi kanadı artık üretimin Türkiye için olmazsa olmazını anlatmaya başladı. Üreticinin destekleneceği bir dönem sektörümüzün de büyümesi açısından fırsattır.” Marmara-Siegener Galvaniz’in hizmet verdiği sektörler; sanayideki metal ve çelik konstrüksiyon kullanan tüm sektörleri kapsıyor. Detaylandırırsak; yapısal çelik, endüstriyel çelikler ve metal imalat ürünleri geliyor. Ayrıca ihraç edilen metal ürünler de galvaniz sektörü için önemli bir potansiyel. Zira ihraç edilen ürünlerin tamamı galvanizli.





Üretim artacak galvaniz sektörü büyüyecek: Bünyamin Halaç’a göre komşu ülkelerdeki sıkıntılar da ülke ekonomisini 2014’te olumsuz etkiledi. Ekonomik iklimin 2015’te daha stabil olacağına inandığını aktaran Halaç, kamu yatırımlarının da sektörün ivmesini yükselteceğini düşünüyor. 3. Köprü ve 3. Havalimanı projelerinin yanısıra Karayolları’nın yürüttüğü bariyer ve trafik işaretleri yatırımlarının da önemli olduğunu aktaran Halaç, “Tüm projeler galvanizli üretimin yolunu açacak projelerdir. Dolayısıyla 2015’te kapasite minimum yüzde 10-15 artış sağlayacaktır. Yani yüzde 85-90 kapasiteye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca Çorlu’da yeni bir fabrika yatırımımız olacak. Avrupa Yakası’nın galvaniz tesisi eksikliği var. Yeni tesisin galvaniz kapasitesi 50 bin ton olacak ve tüm Avrupa’ya hitap edecek” diye konuştu.

Crowne Plaza Istanbul Asia bölgenin çekim merkezi

Crowne Plaza Istanbul Asia, yaklaşık 4 yıl önce misafirlerine kaliteli hizmet vermek üzere Via Properties’in bir kuruluşu olarak hizmete girdi. Toplam 336 odası bulunan Crowne Plaza, günümüzün teknolojisi ile dünyanın en büyük oda sayısına sahip otel zinciri IHG markasının çatısı altında dünyada yaklaşık 4 bin otelin uyguladığı standartları misafirlerine sunuyor. Crowne Plaza Satış ve Pazarlama Direktörü Oral Konag, “Toplamda 9 bin 840 metrekarelik toplantı salonları ile 2 kişiden 2 bin kişiye kadar organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 200 kişiden fazla istihdamımızla bölgenin lider oteli olma özelliğini taşımaktayız” diyor.

Crowne Plaza Istanbul Asia, toplam 28 toplantı salonu ile misafirlerine hizmet veriyor. Konag, “Uygun fiyat anlayışımız, gün ışığı alan toplantı salonlarımız, bölgenin en çok düğün organizasyonu yapılan otellerinden biri olmamızı sağlamıştır. Ayrıca en önemli artımız kalitemizin sürdürülebilir olması ve günümüz teknolojik imkanlarını misafirlerimize sunabiliyoruz olmamızdır” diye konuşuyor. Crowne Plaza Istanbul Asia’nın bölgedeki üstünlüğünü görmek açısından şu veri açıklayıcıdır: Misafirlerin yüzde 75’ini Kocaeli Bölgesi merkezli şirketlerden oluşuyor. Konag, şunları anlatıyor: “Misafirlerimize sunduğumuz 5 yıldızlı hizmetin yanında çevreye duyarlı ‘Yeşil Yıldız’ ödüllü ve kişiye özel hizmet anlayışımızı IHG bünyesinde aldığımız eğitimler ile sürdürülebilir kılarak büyüme anlayışı içerisindeyiz.”

Crowne Plaza Istanbul Asia’nın, sektörde farklılaştığı bir noktayı Konag, şöyle açıklıyor:“Misafir profilimizin gereği ViaPort içerisinde bir koşu parkurumuzun olması pek çok otelde bulunmayan bir ayrıntı olarak bizleri farklılaştırmaktadır.”



Moreum ile güçlü doküman yönetimi

Moreum, 12 kişilik ekibiyle 2004 yılında çalışmalarına başladı. 12 yıllık birikime sahip bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kurumların ihtiyacı olan “Doküman Yönetimi, İş Akışı, Form İşleme ve Kaynak Planlama” alanlarında yoğunlaşıyor.

Moreum Proje Müdürü Alp İnceiplik, güçlü Türkçe desteği sayesinde iç pazardaki firmaların ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeteneğe sahip uygulamaların Türk kullanıcılara yurtdışındaki benzerlerinden daha üstün özellikler sunduğunu söylüyor. İnceiplik, “Aynı zamanda web tabanlı olan uygulamalar yüksek ölçeklenebilirlik özelliğine sahip. Moreum, farklı uygulama ve çözümlerle de entegrasyon olanağı sağlayarak, anahtar teslim projeler oluşturmaktadır” diyor. Moreum Bilişim’in bir yazılım ve danışmanlık şirketi olduğunu belirten Alp İnceiplik, “Ticari faaliyet alanımız olan doküman tabanlı teknolojiler ve bunlara yönelik projeler geliştirme işinin yanında temel vizyonumuz; bugüne kadar edindiğimiz teknik ve pazara yönelik bilgi ve tecrübeler sayesinde her zaman müşteriye odaklı ürün ve hizmetler sunarak tercih edilen firma olmak ve tüm Avrupa ve Türkiye pazarında doküman tabanlı sistemler sözkonusu olduğunda mutlaka aranılıp danışılan bir ‘güvenilir bağımsız danışmanlık kurumu’ imajına sahip olmaktır” diye konuşuyor.



Alp İnceiplik, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Son 10 yılda gittikçe büyüyen bir bilgi teknolojileri koluna dönüşen Sayısal Arşiv Sistemleri, son birkaç yılda kamunun ve büyük ölçekli işletmelerin dışına da taşarak her ölçekteki işletmelerin talep ettiği ve uygulamaya koyduğu bir çalışma haline dönüştü. Geleneksel doküman yönetiminin her türlü işletme süreçleri ve müşteri taleplerine cevap verme konusunda yetersiz kaldığını gören işletmeler hızlı ve katmadeğer üretecek çözümlere doğru bir dönüşüm içine girme zorunluluğunu hissetti, bu süreç önümüzdeki birkaç yılda da artarak devam edecek ve teknolojik gelişmeler ve maliyetlerin azalmasıyla da her sektörde bu tür uygulamaların ve yazılımların yaygınlaştığını göreceğiz. Kurumsal arşiv yönetimi, KOBİ’lerin vizyonlarını revize etmelerini ve buna bağlı olarak daha yeni ve etkin operasyonel çözümler üretmelerini sağlıyor.”



Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla’dan sıradışı konaklama

Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla; Tuzla’nın Aydınlı mevkiinde toplam 20 dönüm arazi üzerine konumlanmış şehrin gürültüsünden uzakta yeşillikler içerisindeki Spa oteli olarak misafirlerini ağırlıyor. Kapalı alanda toplam 55 bin metrekarelik alana sahip otelin yatırımı ve inşaatı Turkol Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından mimarisi ise ünlü mimar Tuncay Çavdar ve ekibi tarafından üstlenilmiş. Radisson Blu markasının İstanbul’daki ilk Spa oteli olarak hizmet veren otel Sabiha Gökçen Havalimanı’na 5 km uzaklıkta bulunuyor.

Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla Genel Müdürü Özgen Sağınç, çağdaş bir anlayışla dekore edilmiş toplam 249 odaları bulunduğunu belirterek, “Otelin balkonlu ferah odalarının tasarımında misafirlerin konforu için tüm ayrıntılar düşünülmüş durumda. Banyolarının içerisinde bulunan kurnalar, teraslı şık suitlerinin içerisinde bulunan Türk Hamamı ve saunalar otelin genel Spa konseptinin odalardaki uzantısı niteliğini taşıyor” diye konuşuyor.

Toplantılarınız daha rahat: Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla’da 3300 metrekare alan ve iki ayrı kat üzerine konumlanmış toplantı odaları bulunuyor. 580 metrekarelik ikiye bölünebilinir Tuzla Balo Salonu, geniş fuaye alanına sahip 750 kişilik toplantılara evsahipliği yapabilecek Teoman Ermete Konferans Salonu, 30 metrekare ile 260 metrekare arasında değişik büyüklüklere sahip 9 ayrı toplantı odası ile hizmet veren otel yaz aylarında havuz başı etkinlikleri için de oldukça ideal. Toplantı odalarında; son teknoloji ile donatılmış ekipmanlar, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, modern havalandırma ve aydınlatma sistemleri bulunuyor. Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla’nın 4000 metrekarelik alan üzerine konumlanmış Spa merkezinde gün ışığı alan kapalı havuz ve performans havuzu, fitness merkezi, birbirinden ferah masaj ve bakım odaları, saunalar, aroma buhar odaları, Türk hamamları, özel havuzlu Spa suitleri ve eğlenceli macera tüneli bulunuyor.