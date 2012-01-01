Ürkek büyüme, ürkütücü olmayan yavaşlama
Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) (2013-2015) Hükümet üç yıllık makro denge planlamasında Avro Bölgesi krizine odaklanmış bir yaklaşımla aşırı tedbirli sonuçlara vardı. Dünya ekonomisindeki topyekün yavaşlamayı Türkiye’nin büyümesini sınırlandıran temel faktör olarak değerlendiren Hükümet sürdürülebilir hızlı büyümeyi 2016 ve sonrasına erteledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Hükümet kararı olarak açıkladığı 2013-2015 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program makro ekonomik dengeleri muhafaza yönünden aşırı hassas bir görünüm verdi. Buna gerekçe olarak “Önümüzdeki dönemde, özellikle gelişmiş ülke ekonomileri kaynaklı belirsizlik ve riskler devam etmektedir” denildi. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonucunda uluslararası kuruluşların, büyüme tahminlerini aşağı doğru revize etmeleri de emsal alındı. Örneğin 2012 yılı dünya büyümesi, yüzde 4’ten yüzde 3.3 seviyesine çekildi. 2013 yılı için büyüme beklentisi de yüzde 3.6 olarak revize edildi.
Ayrıca Avro Bölgesi yüzde 1.1 oranında büyür diye tahmin edilirken, bugün itibariyle 2012 yılı için 0.4 puanlık bir daralma öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin de 2012'de yüzde 6.1'lik bir büyüme göstereceği beklenirken Ekim ayı itibarıyla bu beklenti yüzde 5.3'e çekildi. 2013 yılı için ise aynı tahmin yüzde 6.5'ten yüzde 5.6'ya düşürüldü. Yanısıra OVP hesaplamalarında petrol fiyatlarının yaklaşık 110 dolar seviyesinde seyredeceği varsayıldı.
Programın karakteri
2013-2015 Programı’nın belirgin özelliğini, dünya ekonomisi her taraftan daralırken veya çok yavaş büyürken ‘çılgın büyüme’den vazgeçmesi, Türkiye için ortalama üstü bir büyüme öngörmesidir. Diğer bütün dengeler, büyüme iddiasından vazgeçilmeden diziliyor. 2012’de yüzde 3.2 civarında olacağı öngörülen büyümenin 2013’te yüzde 4, 2014 ve 2015’te ise yüzde 5 olması hedefleniyor.
Ancak büyümenin dinamikleri yer değiştiriyor, tıpkı 2008-2009’daki gibi, dış talep azalırken iç tüketim artışı ekonomik büyümenin esas dayanağı haline geliyor ve bu dayanak düzenli bir ihracat artışı ile destekleniyor. Tüketim yüzde, ihracat milyar dolar olarak şöyle öngörülüyor:
2012 2013 2014 2015
- Tüketim artışı %1.0 %3.1 %4.3 %4.3
- İhracat artışı 149.5 158.0 172.3 187.1
Büyümedeki hız düşüşüne rağmen Program işsizlik oranlarında makul sevideye ama düzenli bir düşüş öngörüyor ve bunun da mantığı artacak iç tüketimin yanısıra artacak yatırımlardan çıkıyor:
2013 2014 2015
- Yatırım artışı %6.8 %6.7 %6.2
Yatırım artış hızının kamu sektöründe ortalama yüzde 5, özel kesimde ise ortalama yüzde 13.5 düzeyinde seyretmesi bekleniyor.
Cari açık korkumuz kalkıyor
Cari açıkta, enerji hariç, başabaş giden bugünkü durum üç yıllık OVP’de aynen korunuyor. Enerji ithali dışında cari açık yaratan bir faktör kalmıyor. Şöyle:
2013 2014 2015
- Enerji ithali (milyar dolar) 59.6 62.6 65.4
- Cari açık (milyar dolar) 60.7 63.6 64.7
İç tüketimdeki genişleme öngörüsü mali politikaların gevşetileceği anlamına gelmiyor. Enflasyon abluka altında tutulmaya devam edecek ve 2013’te yüzde 5.3, 2014 ve 2015’te yüzde 5.0 olacak.
Diğer kalemlerde ‘Program’ öngörüleri
- Bütçe açığının GSYİH’ya oranı 2013’te yüzde 2.2, 2014’te yüzde 2.0, 2015’te yüzde 1.8 olarak öngörülmüş ki, ekonomide seçime dönük politik araçlara başvurulmayacağı söylenmiş oluyor.
- Program dönemi sonunda yüzde 6.5 Cari açık/GSYİH ile tamamlanmasının öngörülmesi ihracatta yüksek katma-değer ağırlığın artacağına, yeni teşvik sisteminin bu yönde ve önümüzdeki üç yıl içinde görece bir etkinlik kazanacağına güvenmekten kaynaklanıyor.
- Sağı-solu toparlanmış bir ekonominin, halen Avrupa’nın en iyisi olan kamu borç stokuna da olumlu yansıyacağı doğal olmalıdır. Bu yıl sonu itibarıyla AB tanımlı kamu borç stoku/GSYH’nin yüzde 36.5’a düşmesi bekleniyor. Bu borç stoku/GSYH oranının önümüzdeki 3 yılda yüzde 35, yüzde 33 ve yüzde 31 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu borç yapısı Türkiye açısından kesin bir ‘Kriz-savar’ nitelik taşımaktadır.
Faiz dışı dengenin yüzde 0.3 fazla vermesinin beklendiği bu yıldan itibaren fazlanın 2013 yılında GSYH’nin yüzde 1.1’ine ulaşması öngörüldü. Program’da dikkat çekici bir kalem de yurt içinde toplam tasarrufla ilgili olanıdır. Tasarruf/GSYH oranının 2012’de yüzde 14.3, 2013’te yüzde 15.0, 2014’te yüzde 15.7 ve 2015’te de 16.7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bütün bunlardan sonra akla gelecek soru, beklenmedik gelişmeler ve evdeki hesabın çarşıya uymaması ihtimalidir. Hükümet ise buna hazırlıklı olduğunu, OVP’de 70-80 ayrı reform alanı öngördüğünü açıklamakla söylemiş olmaktadır. Bunu da önümüzdeki üç yılda yoğun reformlar yaşayacağımız şeklinde almak mümkündür.
OVP dış etmenlere bağlandığı noktalarda ürkek, iç etmenlere bağlandığı noktalarda ise ürkütücü olmayan bir yavaşlıktadır.