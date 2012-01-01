Ürkek büyüme, ürkütücü olmayan yavaşlama

Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) (2013-2015) Hükümet üç yıllık makro denge planlamasında Avro Bölgesi krizine odaklanmış bir yaklaşımla aşırı tedbirli sonuçlara vardı. Dünya ekonomisindeki topyekün yavaşlamayı Türkiye’nin büyümesini sınırlandıran temel faktör olarak değerlendiren Hükümet sürdürülebilir hızlı büyümeyi 2016 ve sonrasına erteledi.





Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Hükümet kararı olarak açıkladığı 2013-2015 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program makro ekonomik dengeleri muhafaza yönünden aşırı hassas bir görünüm verdi. Buna gerekçe olarak “Önümüzdeki dönemde, özellikle gelişmiş ülke ekonomileri kaynaklı belirsizlik ve riskler devam etmektedir” denildi. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonucunda uluslararası kuruluşların, büyüme tahminlerini aşağı doğru revize etmeleri de emsal alındı. Örneğin 2012 yılı dünya büyümesi, yüzde 4’ten yüzde 3.3 seviyesine çekildi. 2013 yılı için büyüme beklentisi de yüzde 3.6 olarak revize edildi.

Ayrıca Avro Bölgesi yüzde 1.1 oranında büyür diye tahmin edilirken, bugün itibariyle 2012 yılı için 0.4 puanlık bir daralma öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin de 2012'de yüzde 6.1'lik bir büyüme göstereceği beklenirken Ekim ayı itibarıyla bu beklenti yüzde 5.3'e çekildi. 2013 yılı için ise aynı tahmin yüzde 6.5'ten yüzde 5.6'ya düşürüldü. Yanısıra OVP hesaplamalarında petrol fiyatlarının yaklaşık 110 dolar seviyesinde seyredeceği varsayıldı.



Programın karakteri

2013-2015 Programı’nın belirgin özelliğini, dünya ekonomisi her taraftan daralırken veya çok yavaş büyürken ‘çılgın büyüme’den vazgeçmesi, Türkiye için ortalama üstü bir büyüme öngörmesidir. Diğer bütün dengeler, büyüme iddiasından vazgeçilmeden diziliyor. 2012’de yüzde 3.2 civarında olacağı öngörülen büyümenin 2013’te yüzde 4, 2014 ve 2015’te ise yüzde 5 olması hedefleniyor.

Ancak büyümenin dinamikleri yer değiştiriyor, tıpkı 2008-2009’daki gibi, dış talep azalırken iç tüketim artışı ekonomik büyümenin esas dayanağı haline geliyor ve bu dayanak düzenli bir ihracat artışı ile destekleniyor. Tüketim yüzde, ihracat milyar dolar olarak şöyle öngörülüyor:

2012 2013 2014 2015

- Tüketim artışı %1.0 %3.1 %4.3 %4.3

- İhracat artışı 149.5 158.0 172.3 187.1



Büyümedeki hız düşüşüne rağmen Program işsizlik oranlarında makul sevideye ama düzenli bir düşüş öngörüyor ve bunun da mantığı artacak iç tüketimin yanısıra artacak yatırımlardan çıkıyor:

2013 2014 2015

- Yatırım artışı %6.8 %6.7 %6.2