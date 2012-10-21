Veri denizinde boğulmadan yüzmek için; Herkes için iş zekası

Bilişim profesyonellerini buluşturan İş Zekası (Business Intelligence-ITP’12) semineri 18-21 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi. Semor A.Ş. tarafından organize edilen etkinlik, bilişim sektörünün 2013 yılına ufuk çizdi.





Semor A.Ş. tarafından 7’incisi organize edilen KobiEfor’unda basın sponsoru olduğu ITP’12 – “Business Intelligence / İş Zekası” etkinliği 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Bodrum Xanadu Otel de gerçekleştirildi. Ana teması ‘İş Zekası’ (Business Intelligence) olarak belirlenen seminere Semor A.Ş. Genel Müdürü Nezih Kuleyin, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, TOSYÖV Eski Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Eski Başkanı Hilmi Develi, Intel Kurumsal İş Geliştirme Müdürü Göker Öztürk ve Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Veri Ambarı ve İş Zekası Ürünleri Yöneticisi Cem Kubilay ile 300’ü aşkın bilişim uzmanı ve üst düzey yönetici katıldı. Etkinlikte, ‘büyük veriyi büyük işe dönüştürmekten’ ‘veri madenciliğine’ oradan ‘kara destek sistemlerinin performansına’ kadar çok geniş bir yelpazede oluşan iş zekası konuları ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Etkinliğin çağrılı konuşmacısı ise KOSGEB Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Metin Şatır’dı.



Menteş: Etkinliği destekliyoruz

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan Menteş, ITP (Bilişim Profesyonelleri) etkinliğini başından beri desteklediklerini belirterek ‘İş Zekası’ programlarının arkasında çok ciddi bir iş zekası ve bilimsel çalışma olduğunu söyledi. Konuşmasında ‘Big Data’ terimine vurgu yapan Menteş, büyük veriler içinde analiz yapmanın ülkeleri nasıl rekabet içine sokacağını anlattı. Bilgilerin toplanması ve işlenmesi sürecinde ‘İş Zekası’na çok önem verilmeye başlandığını kaydeden Menteş, bazı ülkelerin geleceğinin hala ‘İş Zekası’nda olduğuna işaret etti. Hükümetin belirlediği 2023 hedefinin gerçekçi olmadığı yönünde eleştirilerin bulunduğunu hatırlatan Menteş şu değerlendirmede bulundu: “Dijital Türkiye Platformu’nda 2023 hedefi ile ilgili çalışma yaptık. Yüzde 4.5’ler civarında olan büyüme Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmaya yetmiyor. Yüzde 6.5’luk büyüme bile yeterli değil. Türkiye, yüzde 8.5’lik bir büyüme ile sıçrama yapabilir. Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girebilmesi için yapması gereken çalışmalarda bilişim sektörünün geleceği sözkonusudur.”



Aktepe: Bilişimcilere ihtiyacımız var

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Rahmi Aktepe, ITP toplantılarına KOBİ’leri temsilen katıldığını belirterek mizahi bir sunum yaptı. Aktepe, “Boğazımıza kadar veriye battık” diyerek raporların araç olmaktan çıkıp amaç olduğunu, dağlar gibi veri biriktirildiğini, veriyi bilgiye dönüştürmekte başarılı olunmadığını söyledi. “Hangi bilgiye ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz” diyen Aktepe, belki de gelecek beş on yılın bilişim profesyonellerinin yenilik yerine verimliliğe konsantre olması gerektiğini vurguluyarak; “Bireysel yaşamımızda bilgisayardan hoşlansak da kurumsal yatırım için bilgisayara yatırım yapmakta zorlanıyoruz” dedi. İş Zekası’nın karmaşık bir konu olduğuna değinen Aktepe şöyle konuştu: “Bilişimciler bizim işimizi bizden daha iyi bilirler gibi geliyor. Bilişimcilerden, çözüm önericilerden beklentimiz var. KOBİ’lerle işbirliği yapacak bilişimcilere ihtiyaç var. Bize veriden bilgi üretmenin yolunu gösterin. Hedefimiz büyük ve zorlu. Bize işimizi öğretin. Standart veri üretmeyi başaralım. Veriyi üreterek çoğalalım. Bize veri üretmenin yolunu öğretin.”



KOBİ’lerin bilişim teknolojisinden umdukları oranda yararlanamadıklarını yineleyen Aktepe, “Bizim hedefimiz büyük. Önce tek tek işyerlerimizde iş zekası ya da kurumsal zekayı kurmayı, ardından sektörel ve sektörler arası adımlar atıp KOBİ’sel zekayı kurmayı, en sonunda da ulusal zekayı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.



Öztürk: Intel olarak işlemci gücümüzü artırmamız lazım

Intel Kurumsal İş Geliştirme Müdürü Göker Öztürk, 1968’de kurulan Intel’in işlemci gücünü artırması gerektiğine işaret ederek, “Bu hızla devam etmemiz lazım ki 2015’te 20 kat büyüyen işlem kapasitesine uyalım” diye konuştu. Intel olarak satın almalara devam ettiklerini söyleyen Öztürk, bunu yaparken de yazılım firmalarıyla beraber çalıştıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2 milyar internet kullanıcısı bulunduğuna, 2015’te 15 milyar cihazın birbiriyle konuşur hale geleceğine işaret etti. Veri depolama ihtiyacının 10 kat arttığına değinen Öztürk, verileri işleme kapasitesinin de arttığını vurguladı. Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Veri Ambarı ve İş Zekası Ürünleri Yöneticisi Cem Kubilay ise İş Zekası ürünlerinin birbirinden kopuk olduğunu ve karar vermekte zorluk çekildiğini söyledi. İlk önce yapılması gerekenin İş Zekası ürünlerini bir araya getirmek olduğunu dile getiren Kubilay, “İş Zekası bizim için olmazsa olmaz değerlerden birisi” dedi.



Şatır: Bilişim ülkenin ve dünyanın en önemli olgusu

KOSGEB Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Metin Şatır, bilişimin ülkenin ve dünyanın en önemli olgusu olduğuna değinerek, bilişimin değişim treninin lokomotifi ya da yakıtı olduğunu kaydetti. Bilişim olmadan bu trenin bir yere gitmesinin çok zor olduğunu dile getiren Şatır, bilişimi amaç haline getirmenin yanlış olacağına değinerek, KOBİ’lerin başlanmış projelerinin başarısının yüzde 20-30 civarında olduğunu belirtti. Şatır şöyle dedi: “Yola çıkarken nereye gideceğimiz belli olmayan bir durum sözkonusu. Bilişim felsefesi ile ilgili bir çalışma yapılması zorunlu. Özellikle verinin bilgiye dönüştürülmesine, İş Zekası’na ihtiyacımız var.”



Kuleyin: KOBİ’lerin geleceği bilişimde

KOBİ’lerin çok sayıda önderinin seminere katıldığını ifade eden Semor A.Ş. Genel Müdürü Nezih Kuleyin, KOBİ’lerin geleceğinin bilişimde olduğunun altını çizerek, bu yıl toplantının ana temasını İş Zekası olarak belirlediklerini vurguladı. Semineri Antalya, Kıbrıs, İzmir üçgeninden kurtarıp, bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlediklerini söyledi. Kuleyin, bu yıl ilk kez Intel’in yanı sıra Microsoft’unda etkinliğin ana sponsoru olduğunu kaydetti. Etkinliğin ana temasını İş Zekası olarak belirlemelerinin Türkiye’de akla ne kadar önem verildiğini ortaya koyduğunu dile getiren Kuleyin, bu yıl aynı zamanda etkinliğin basın sponsorları sayısının da arttığına işaret ederek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.



Etkinliğin birinci günü

Etkinliğin birinci gününde Intel Türkiye Kurumsal Teknolojiler Yöneticisi Volga Şimşek, “Günümüzün zorlu BT ihtiyaçlarına yönelik Intel çözümleri” konulu bir sunum yaptı. Daha sonra Murat Songür ‘Herkes için İş Zekası’nı anlattı. Oracle’dan Erkan Özden, ‘Oracle Business Analytics’ konusunu aktardı. SAP Türkiye'de İş Zekası çözümlerinden sorumlu Çözüm Yöneticisi Mustafa Aydoğdu, İş Zekası ile kurumsal dönüşümü anlattı. IDE Danışmanlık’tan İsmet Benli ile MOS Bilişim Genel Müdürü Mustafa Kemal Özel ise İş Zekası’na yönelik uygulamalara değindi. Akşam ise ITP’12 kokteyli gerçekleştirildi.



Etkinliğin ikinci günü

Etkinliğin ikinci gününde ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Albayrakoğlu, ‘Veri madenciliği yöntemleri ile İş Zekası’ konusuna değindi. Suç Analiz Uzmanı Tuncer Kurugül, ‘Suç ve suçla mücadele de görsel veri analizi ve teknikleri’ konulu bir sunum yaptı. Avea, İş Zekası Mimarisinden Sorumlu Hüseyin Köksaldı, ‘Telekomünikasyon da İş Zekası’nı anlattı. Daha sonra Eg Yazılım şirketinin kurucularından Erdem Işıldar, ‘Bir İş Zekası’ uygulamasını, Yeni Hayat Bilişim A.Ş. Genel Koordinatörü H. Murat Şermet ise ‘Yaratıcı İş Zekası yaklaşımları piyasayı sektöre taşıyabilir mi?’ konusunu paylaştı.