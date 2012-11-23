VI. OSB Enerji Zirvesi

OSB’ler Kayseri’de toplandı Organize Sanayi Bölgeleri Yöneticileri VI. OSB Enerji Zirvesi’nde buluştu. Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, OSB’leri enerji üretim tesisi kurmaya çağırdı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın onur konuğu olarak katıldığı “ VI. OSB Enerji Zirvesi” 23 Kasım 2012 tarihinde ‘Enerji Verimliliği’ temasıyla Kayseri’de gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgeleri’nin enerji piyasasındaki sorunlarının, sektörün yetkilileri ile karşılıklı görüşülerek çözüm yollarının bulunması amacıyla düzenlenen Zirve’ye Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile OSB Başkan, yönetici ve Bölge Müdürleri’nden oluşan 400’ü aşkın davetli katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin, elektrik üretim ve dağıtımında Avrupa’nın en büyük 3 şebekesinden birine sahip olunduğunu belirterek Doğu’da üretilen elektriğin çoğunluğunun Batı’da tüketildiğini söyledi. Yıldız, şöyle konuştu: “Tükettiğiniz yerde üretebiliyorsanız, ürettiğiniz yerde tüketebiliyorsanız bunun çok büyük artısı var. Bunun her ikisinin de ayrı ayrı gerçekleştiği bölgeler, yerler var. O yüzden ciddi büyüklüğe ulaşmış organize sanayilerimizin yapacağı bir iş var; kendi üretim tesislerini kurmak. Artık bugün sistem iletim bedeli çok yüksek değil. Edirne’de üretip, Kars’ta da kullanabilirsiniz. Doğu’da üretip, Batı’da kullanabilirsiniz. Bu sizin gerçek maliyetlerinizi çok fazla etkilemeyecektir. Ama bu bizim, Türkiye’deki toplam enerji ahengini çok fazla etkileyecek bir konudur. Avrupa’da da böyle yapılıyor. Bugün, genel çerçevesi çizilmiş büyük resme baktığımızda, Türkiye’deki doğalgaz fiyatları sizin ihracat yaptığınız, rekabet ettiğiniz ve pazar payını genişletmeye çalıştığınız AB üyesi ülkeler arasında 2. sıradadır.”

AB üyesi 27 ülke arasında doğalgaz maliyeti en düşük olan 2 ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydeden Yıldız, Türkiye'de elektrik fiyatlarının da AB ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

Rusya ile sorun yok

Organize sanayilerin, BOTAŞ'tan ve özel şirketlerden toplamı 54 milyar metreküp doğalgaz talebinde bulunduklarını ifade eden Yıldız, Türkiye’de geçen yıl özel ve kamu şirketleri toplamında 44 milyar metreküp civarında tüketimin olduğunu anımsattı. “Acaba Suriye ile sizin siyasi sıkıntılarınız bize yansır mı, enerji sektörüne yansır mı?” gibisinden kamuoyunda dile getirilen endişeye rağmen Rusya Federasyonu ile inadına anlaşmaların devam ettiğini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi: “Bu kontratlar, bizim Rusya Federasyonu ile hiçbir problem yaşamaksızın sanki izole edilmiş tarzda devam ediyor. Zamanlaması tartışılır ama bu kontratlar yapıldı. 30 Kasım'a kadar da 300 bin metreküpün üzerinde müracaatı olan bütün organize sanayiler kontratlarını bir şekilde özel sektörden, tercih etmeleri halinde BOTAŞ'tan yapacaklar. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak asgari alım miktarını tutturamayanlar kamunun yaptığı bu hesabı yapacak. Bakacaksın, 'ne kadar alırım, 100 metreküp'. Ona göre hesabını yapacaksın. Eğer 70 metreküp alırsanız, Türkiye'nin yurt dışına nasıl 'al ya da öde' ile alakalı mükellefiyetleri var, bunu aynen ciro ediyor kamu, özel sektör de hesabını yapacak ve o da o tarzda mükellefiyetlerini yerine getirecek.”



Nükleer santrallere OSB ortaklığı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'in, nükleer güç santrallerine ortak olma talebinde bulunduğunu anımsatan Yıldız, şöyle konuştu: “Nükleer güç santrallerine ortak olmayla alakalı talebi hemen Rusya Federasyonu tarafıyla görüşeceğim. Yalnız bunun, Van'da konuştuğumuz gibi '6 milyar metreküpü özelleştirin, biz alacağız' dediğiniz halde almadığınıza benzememesi lazım. OSBÜK, 6 milyar metreküp talebinden vazgeçmemiş olsaydı, açıkça söylüyorum, burası kardeş ortamı, şu anda 6 milyar metreküpün kontratına büyük bir ihtimalle sizler sahip olmuş olacaktınız. Ama bu ticarettir. Kar etmek de var, zarar etmek de var. Nükleer güç santrallerini finansman maliyetleri, yatırım maliyetleri, sözleşme çerçevesi içerisinde talep ediyorsanız, biz yerli ortak olarak OSBÜK'ü gösteririz ve Rusya Federasyonu ile görüşmelere başlarız. Bu önemli bir noktadır.”



OSB’lerin kömüre teşvikli yatırımı

Yerli kömürden elektrik üretilmesi halinde, çıkarılan kömür için bölge teşvikleri uygulandığını hatırlatan Yıldız, OSB’leri bu alanda yatırıma çağırdı: “Bunu en son Ekonomi Bakanlığımız teşvik kapsamı içerisine almıştı. Şimdi bir şey daha ekliyoruz. O çıkarttığımız yerli kömürden yine yerli kömür kullanılan termik santral yapılıyor olması halinde onu da teşvik kapsamına alacağız. Yerli kömürle alakalı Tufanbeyli'de ihaleye çıktık, Soma'da çıktık, sıradakiler var. Her iki ayda bir ihale ediyoruz. OSBÜK'ü huzurlarınızda bu ihaleye davet ediyorum. Orada verilecek tekliflerin mutlaka makul bir oranda kalacağına inanıyorum. Aynen elektrik ve doğalgazdaki teklifleri çok iyi değerlendirdikleri gibi.”



Tasarruf... tasarruf... tasarruf

Zirve’nin açılış konuşmaları bölümünde, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü katılımcılara teşekkür ederek, Kayseri OSB’nin geldiği son durum hakkında bilgiler verdi. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdemir ise yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin önemine değinerek OSB’lerin elektrik ve doğal gaz piyasasındaki sorunlarına vurgu yaptı. Özdebir, şöyle konuştu: “Artan enerji tüketimi ve maliyetleri enerjide etkinlik ve verimlilik konularının önemini de artırmıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuz; ‘En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir’ ilkesinden hareketle bu zirvenin ana temasının enerji verimliliği olmasına karar vermiştir. Enerji verimliliğinde amaç; en düşük enerji girdisiyle en fazla üretimi gerçekleştirmek ya da belirli bir üretimi en düşük enerji kullanımıyla gerçekleştirmektir. Enerji verimliliğinde artış sağlandığında; enerji maliyetleri düşecek, iklim değişikliğine sebep olacak olumsuzluklar azalacaktır. Bu amaçla enerjinin üretimi, iletimi ve nihai tüketimi aşamalarında verimliliğin geliştirilmesi için üretimde ve tüketimde bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi gerekmektedir.”

OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir’den sonra sırasıyla EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı katılımcılara hitap etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise panellere geçildi. ‘Sanayide Enerji Verimliliği’ paneline Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı başkanlık etti. Panele; Kayseri OSB Elektrik Müşaviri Ahmet Seferoğlu, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, KOSGEB Kayseri Müdürü Erdal Çınar, TURSEFF Banka İlişkileri Müdürü Burak Kartal, EPDK Elektrik Daire Başkanlığı Grup Başkanı Dr. Murat Gidiş katıldı.

Başkanlığını EPDK Kurul Üyesi Fazıl Şenel’in yürüttüğü ‘Elektrik-Doğalgaz Piyasaları ve OSB’ler” konulu panele ise Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beşir Fatih Doğan, EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı Uzmanı Nedim Korkutata, EPDK Elektrik Dairesi Başkan Danışmanı Muhsin Ersoy, BOTAŞ Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Ümit Kayrak, Elektrik Üreticileri Derneğinden Ali Erman Aytaç katıldı.