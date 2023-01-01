VİKO Pacific serisi ile teras ve bahçeler daha güvenli

Elektrik düğmesi ve priz sektöründe üstün kaliteye sahip yenilikçi ürünleriyle tanınan VİKO, ıslak ve nemli alanlar için ürettiği Pacific serisi ile önce güvenliğinizi düşünüyor.

Bahçe, balkon, terasta ve ıslanma olasılığı bulunan alanlarda kullanılan priz veya elektrik düğmeleri, güvenlik için yeterli değilse dekoratif görünümüyle de dikkat çeken VİKO’nun sıva üstü Pacific serisi, şık, kaliteli ve güvenli. Pacific priz ve elektrik düğmeleri, IP54 özelliği ve özel topraklama sistemiyle sıçrayan suya olduğu gibi toza karşı da koruma sağlıyor. Böylece havuz kenarlarında, teras ya da bahçelerde güvenle kullanılabiliyor. Modüler tasarımı sayesinde sadece üst kapağı değiştirilerek zevke veya kullanılan alana uygun kombinasyonlar yapmak da mümkün. Patentli özel asimetrik conta sistemiyle duvara en yakın noktadan kablo montajı yapılabiliyor. Özel tasarımı ise 3 farklı çapta kablo girişi seçeneği yaratıyor.