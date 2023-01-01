Volkswagen Crafter Turizm modeli yenilendi

Volkswagen Ticari Araç, turizm sektöründeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu ve Yeni Crafter Turizm’i piyasaya sürdü. Yeni Crafter Turizm’de üst düzey konfor tercih edilirliği sağlayacak. Volkswagen Ticari Araç, Yeni Crafter Turizm modelini pazara sundu.

Yeni Crafter Turizm, özel dizayn yeni lüks segment koltuklarıyla, üst düzey konfor ve ergonomi sunarken aynı zamanda standartların üstünde bir oturma alanı sağlıyor. Katlanır masa, file, askılık ve yatma özelliğine sahip yeni tasarım turizm tipi koltuklarıyla rahat bir yolculuk sunan Yeni Crafter Turizm, konfora olduğu kadar güvenliğe de önem veriyor; yolcu bölümündeki tüm koltuklarda emniyet kemeri standart olarak bulunuyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen Yeni Crafter Turizm‘in bagajlı 13+1 ve 16+1 yolcu kapasitesi seçenekleri mevcut.



Yolcu bölümünde yeni fanlı ısıtıcı

Yeni Crafter Turizm’de göze çarpan yeniliklerin başında, opsiyonel olarak satın alınabilen, yolcu bölümüne ilave fanlı ısıtıcı geliyor. Motor suyuyla çalışan özel ısıtma sistemi ve üfleme fanları sayesinde yolcu bölümünde daha hızlı ve etkin ısıtma gerçekleştiriyor. Yeni fanlı ısıtıcı, araç içi sıcaklığın daha homojen dağılımını sağlarken, aracın içinin kısa sürede ısınmasına olanak sağlıyor. Turizm taşımacılığındaki konfor öğelerinin başında gelen iklimlendirme elemanları, Yeni Crafter Turizm’de gerçekleştirilmiş diğer önemli yenilikler arasında. Yenilenen türbin tavan seçeneği, entegre servis seti sayesinde kişisel iklimlendirme, ışıklandırma ve hoparlör sistemiyle daha konforlu bir yolculuk için gerekli altyapıya sahip.



Elektrikli tavan acil çıkış sistemi

Yeni Crafter Turizm’de standart olarak sunulan tavan acil çıkış sistemi, sürücü tarafından kumanda edilebiliyor. Ön konsolda sürücünün yanındaki acil çıkış kapağı kumandasına basılarak kapak tek tuşla açılıp kapatılabiliyor. Bu sistem araç içine taze hava girişine de imkan tanıyor. Bu sınıfta ilk kez okul aracı dışındaki modellerde standart olarak sunulan park sensörü, arka kısımda bulunan sensörleriyle nesneleri algılayarak sesli uyarı yaparken, ekranda da yaklaşılan mesafeyi gösteriyor. Böylelikle kullanıcıların daha güvenli park etmelerini sağlıyor.

Yenilenen radyosunda bluetooth, USB girişi, Aux-in girişi ve SD card girişinin standart olarak sunulduğu Yeni Crafter Turizm’de ekranlı bluetooth telefon kiti, ilave yolcu bölümü ısıtıcısı, buzdolabı ve DVD oynatıcılı ekran da opsiyonel olarak satın alınabiliyor.



Crafter her zaman kazandırıyor

Yeni Crafter Turizm’de yer alan BiTDI motor, yakıt ekonomisi konusunda standartları yükseltiyor. 75 litrelik deposuyla 950 km yol alan çift turbo beslemeli motorun yanı sıra vites öneri özelliği ve hız sabitleyici sayesinde de yakıt tüketimi önemli oranda azalıyor. 2 lt hacimli ve 4 silindirli motoruyla iyi bir iş ortağının tüm avantajlarını sağlayan Yeni Crafter Turizm, bir önceki versiyona göre yüzde 12’ye varan yakıt tasarrufuyla olduğu kadar artırılmış çekiş gücünün sunduğu maksimum performansla kullanıcısını cezbediyor. Motor, çift turbo hava besleme sistemi sayesinde 163 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor. 20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve ekonomik kullanım imkanı da sunan Yeni Crafter Turizm, sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor.