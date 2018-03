WD Nisan ayını yedekleme ayı ilan etti

WD, anılarınızı, yaşamınızı ve kaybederseniz çok üzüleceğiniz verilerinizi yedekleme ile kurtarmanızı öneriyor. Yöntem ise basit; WD’nin yedekleme çözümleri. Üstelik KOBİ’lere özel WD Sentinel DX4000, işletmelere yedeklemede önemli avantajlar sunuyor.





Western Digital (WD) Nisan ayını yedekleme ayı ilan etti. Dünyanın önde gelen depolama üreticisi WD, tüketicileri değerli kişisel bilgilerini gelecek yıllar boyunca koruyacak beş önemli ipucunu kullanarak, kendi yedekleme planlarını uygulamaya teşvik ediyor. Western Digital Türkiye Markalı Ürünlerden Sorumlu Ülke Müdürü Sibel Şen, “Sizin için önemli olan her şeyi zamanınızı ayırarak masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza kaydettiniz. Ama bütün bunları kaybetmeniz tek bir virüse, kahvenin dökülmesine veya sırt çantanızın çalınmasına bakar” diyor. WD olarak, tüketicileri hangi platformda olursa olsun, kaydettikleri tüm kişisel verileri yedeklemeye teşvik ettiklerini söyleyen Şen, şöyle konuşuyor: “Bu bir sabit disk satın almanın ötesinde bir konu; WD SmartWare gibi otomatik yedekleme yazılımıyla ve My Book Live serisi gibi kişisel bulut ürünleriyle tüketicilere içeriklerinin korunmasını sağlamada yardımcı olmak istiyoruz. Bu eylem çağrısını, kaybetmeyi hiç istemeyeceğimiz, paha biçilemez ve yerine konamaz türde anılardan oluşan kişisel içeriğin değerini hatırlatan sert bir not olarak göndermek istiyoruz.”



Küçük Ölçekli İşletmeler için Veri Koruma

WD’nin KOBİ’lerin taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış komple ağ depolama çözümü önemli bir hizmet. WD Sentinel™ DX4000, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB ve 16 TB kapasiteleri sayesinde küçük ölçekli işletme sahipleri, küçük ofis sunucusunun depolama kapasitesini kendi iş ve depolama talepleriyle orantılı olarak genişletebiliyor. WD Sentinel DX4000’de Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials işletim sistemi yazılımı ve Intel® D525 Dual Core Atom CPU bulunuyor. WD Sentinel DX4000 merkezileştirilmiş ortak depolama yeri ve ağdaki en çok 25 cihaz (PC ve Mac®) için otomatik sunucu tabanlı yedekleme ve geri getirme imkanı sağlıyor. Ürün, ağdaki birbirine bağlı bütün cihazlar için yerleşik donanım ve yazılım içeren komple veri koruması sunuyor. Çift Gigabit Ethernet bağlantısı ile WD Sentinel DX4000, Gigabit Ethernet ara yüzü üzerinden 85 MB/s’ye kadar okuma hızları sunuyor. WD Sentinel DX4000 küçük ofis depolama sunucusu KOBİ için “şirket içi bulut depolama yeri” görevi görüyor. Bütün KOBİ’ler için ideal depolama, yedekleme ve güvenli uzaktan erişim imkanı sağlayan ürün sayesinde küçük ölçekli işletme sahipleri ve çalışanları bugünün hareketli yaşam tarzı için gereken esnekliğe kavuşuyor. WD Sentinel küçük ofis depolama sunucusu işletmelere kendi bilgilerini kullanıcı müdahalesi olmadan koruyabilmeleri için çeşitli yollar sunuyor. WD Sentinel kurumsal sınıf sürücülerle, RAID depolama korumasıyla, yerleşik sunucu bazlı yedekleme ve geri getirme yazılımıyla, ihtiyaç fazlası ağ kurma portlarıyla ve opsiyonel çift güç kaynağı seçeneğiyle önceden konfigüre edilmiş halde temin edilebiliyor. Ayrıca, WD Sentinel’de kullanıcılar, küçük ölçekli işletmelere deprem, hırsızlık, yangın veya su hasarına karşı ekonomik ve bütünleşik bir felaketten kurtulma çözümü sunan bir “kamu bulutu” depolama sağlayıcısına bağlanabiliyor.



WD, tüketicilerin kendi yedekleme planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için yedekleme ipuçlarından en önemli beş tanesini şöyle açıklıyor:



- Çok geç olana kadar beklemeyin: elinizin altında bir harici disk bulunsun.



- Yedekleme yazılımı kullanın: otomatik olsun. Ayarlayın ve unutun.



- Kopyalar farklı yerlerde olsun: yedeğin yedeğinin yedeği gibi.



- Kişisel bulutunuzu edinin; kişisel bulut depolama sistemiyle verilerinizin güvende olduğundan ve aynı zamanda siz hareket halindeyken erişilebilir olduğundan emin olursunuz. Evdeki ağınıza bağlanan My Book Live serisi gibi kişisel bulut depolama seçenekleriyle kişisel bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bulunan içeriği koruyabilirsiniz.



- Yedekleme planınızı test edin.



Veri Korumanın Beş Seviyesi

WD Sentinel DX4000 küçük ofis ağındaki cihazların her biri için beş veri koruma seviyesi sunuyor ve WD Koruyucu Hizmetleriyle destekleniyor.



1. İçteki Sürücüler: WD’nin ödüllü kurumsal sınıf sürücüleriyle dayanıklılık ve güvenilirlik için önceden konfigüre edilmiştir.



2. RAID: Veri koruma ve hız için 1. ve 5. seviyeler.



3. Günlük Yedekleme: Otomatik yedekleme ve geri getirme yazılımı ağınızdaki en çok 25 cihaz için günlük tam sistem yedekleri alır. Sadece ayarlayın ve gerisini unutun.



4. Çift Ethernet Bağlantı Noktası: Uyarlanabilir Hata Toleransı (AFT) ile konfigüre edilmiş İkili Gigabit Ethernet ağ hatası sırasında otomatik olarak ikinci ağ portuna geçer.



5. İsteğe Bağlı Felaketten Kurtulma Koruması: İsteğe bağlı felaketten kurtulma yazılımıyla temin edilen küçük işletme bulutuna bağlanın ve verilerinizi saha dışında depolayarak felaketten kurtarın.