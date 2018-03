WIN Automation Fuarı

İmalat endüstrisini yeni teknolojilerle buluşturan platform; WIN Automation Fuarı sektör profesyonellerini 19-22 Mart tarihleri arasında, İstanbul’da, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturuyor. Automation, Electrotech, Hydraulic & Pneumatic ve Materials Handling konularını kapsayacak fuarın, sektörün ticari hacmini artırmakta büyük rol oynaması bekleniyor.

Geleceğin üretim sistemlerini tek çatı altında buluşturan ve Hannover Messe Bileşim A.Ş. tarafından organize edilen WIN Automation Fuarı, 19-22 Mart tarihleri arasında İstanbul’da, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İhracatın lokomotif firmaları, yenilikçi ürünlerini yüksek profilli ziyaretçilerine bu yıl toplam 30 bin m2’nin üzerinde bir alanda sergileyecek.

Yerli firmaların yanısıra Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kore, Malezya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Tayvan ve Yunanistan, ülke pavyonlarıyla katılımcı olarak fuarda yeralacak.

Bu yıl bir yeniliğe imza atan WIN Automation Fuarı, Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisine sahip olan İtalya’yı “Avrasya İş Ortağı” olarak fuarda ağırlayacak.

Sanayinin nabzını tutan WIN Automation Fuarı, başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, OAİB, KOSGEB ve VDMA olmak üzere; 25’i yabancı 86 kuruluş tarafından destekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’dan yaklaşık 42 ülkenin satın alma heyetleri fuarı yeni iş bağlantıları kurmak üzere ziyaret edecek.

Hannover Messe Bileşim Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefi içinde makina imalat sektörünün 100 milyar dolara ulaşması için bu tarz fuarların çok büyük önem taşıdığını söyledi. Kühnel şöyle konuştu: “Özellikle makina sektöründe Ar-Ge, inovasyon gibi konular şirketler için altın değerindedir. Günümüzün hızla gelişen sanayilerinin hedefi verimliliği artırmak, masrafları minimuma düşürmektir. Bu bağlamda WIN Automation fuarı sektör profesyonellerine yol gösterecek bir fuardır. Değerli iş bağlantıları kurmak isteyen herkese bu önemli organizasyona katılmalarını tavsiye ediyorum. Lider firmaları tek çatı altında bulmak ve iş hacmini yükseltmek isteyenler için WIN Automation fuarı mükemmel bir platform sunuyor.”



Sektörün önde gelen firmaları fuarda

Bu yıl Otomasyon Fuarı’nda yüksek metrakarelerde yeralacak firmalar; Emas Elektroteknik, Festo, Klemsan, Phoenix, Weidmüller, Mitsubishi ve Kontek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon. Materials Handling bölümünde büyük katılımlarıyla dikkat çeken ASDER, Hasel ve Jungheinrich firmaları olacak. Hydraulic & Pneumatic bölümünde Ateş İnşaat ve Kastaş; Electrotech bölümünde ise Esman Elektronik, Legrand Elektrik, Viko Elektrik en büyük metrekareli stantlarıyla yerlerini alacak.



Otomasyon süreçlerinde makinalararası iletişim öne çıkıyor

WIN Fuarları’nın önemli bir parçası olan ve elektrikle ilgili tüm alt dalları kapsayan Electrotech Fuarı bu yıl 6, 7, 8 ve 9’uncu hollerde ziyaretçilerini ağırlayacak. Elektrik enerjisi talebi artışında Avrupa’da 1., dünya’da Çin’den sonra 2. büyük ülke konumundaki Türkiye’nin, elektrik enerjisi talebi 2012’de yüzde 5.1 artış gösterdi; 2023 yılına kadar yılda ortalama yüzde 7-8 artış göstermesi öngörülüyor. 2023 yılına kadar Türkiye’nin enerji talebini karşılamak için son 10 yılda gerçekleştirilen toplam yatırım miktarının iki katını aşarak yaklaşık 120 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’de enerji, elektrik ve elektronik sektörüne ilişkin yatırımlar her geçen gün yoğunluk kazanıyor. 2023 yılına kadar Türkiye’de enerji yoğunluğunun en az yüzde 20 düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 30’a çıkarılması hedefleniyor. Enerji verimliliği ve üretkenlik fabrikalar için büyük önem taşıyor. Ağ tabanlı, komponentlerin birbiriyle iletişim kurduğu fabrika sistemleri bu verimliliği artırmak için önemli rol oynuyor. M2M-Makinalararası iletişim otomasyon sistemi ile makinaları uzaktan izleyerek ve yöneterek süreçler daha verimli hale getiriliyor ve enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Makinalararası iletişimi gelecekte en çok tetikleyen otomotiv, enerji ve üretim gibi sektörler olacak. Katılımcı firmalar, fabrika süreçlerinde önem taşıyan otomasyonla ilgili ürünlerini WIN Automation Fuarı’nda 1,2,3,4 salonlarında ziyaretçilerin beğenisine sunacak.



İstifleme ve depolama sektörünün hedefi; 2023 yılına kadar 2 milyar dolar ihracat

Sektörün 2023 yılına kadar 2 milyar dolarlık pazar hedefine ulaşması bekleniyor, 2014 yılı için ise ihracat hedefi 400 milyon dolar civarında. Günümüzde endüstriyel topluluğun artan ihtiyaçları taşıma, istifleme ve depolama konularındaki çözüm ihtiyacını da arttırıyor. İmalat sanayinin tamamlayıcısı olan istifleme ve depolama sektörünü kapsayan Materials Handling Fuarı forklift grubu gibi birçok çeşit ürünleri ziyaretçisiyle buluşturacak. Bu yıl forklift, transpalet, taşıma kaldırma gibi ürün grupları fuarda 5. ve 6. salonda sergilenecek.



Hidrolik Pnömatik sektörü Türkiye makina üretim sistemleriyle paralel gelişiyor

Hidrolik ve Pnömatik sistemler sağladıkları birçok avantaj nedeniyle birçok sektörde dünyada yaygın olarak tercih ediliyor. Günümüzde dişçilikten otomotive, ağır iş makinalarından yarı iletken üretimine her sektörde yeralan hidrolik pnömatik sistemleri, sundukları avantajlar ve her geçen gün gelişen ürün yelpazeleriyle mühendislerin vazgeçilmez enstrümanları olarak endüstride yeralıyor. Türkiye’de hidrolik ve pnömatik endüstrisi makine üretim endüstrisiyle paralel bir gelişim gösteriyor. Bu gelişimler Hidrolik Pnömatik Fuarı’nda 12. salonda sektör profesyonelleriyle buluşacak.



Endüstriyel Etkinlik Zirvesi

Fuar kapsamında her yıl düzenlenen Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi bu yıl da sektörün sorun ve fırsatlarını çok sayıda konferans, panel, kurumsal etkinlik ve çözüm gösterisiyle ele alıyor. Zirve bilgi paylaşım ve aktarımında da büyük rol oynuyor. İnovatif paylaşımlar, yeni iş ortakları arayan firmalar ve yeni işbirliklerine imza atmak isteyenler için etkili bir platform oluşturacak.



WIN Metalworking 2014

“Metal Working”, “Welding” ve “Surface Treatment” teknolojilerini tek çatı altında toplayan WIN Metal Working Fuarı ise 5-8 Haziran 2014 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Sektördeki en son trendler ve gelişmelerin sergileneceği fuara Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi evsahipliği yapacak.