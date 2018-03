Wın Eurasia Metal Working Fuarı, 20. yılında; İmalat endüstrisinin buluşma noktası

Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nde imalat endüstrisinin en önemli fuarlarından WIN Eurasia Metal Working Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-15 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuar; metal işleme, kaynak ve yüzey işleme olmak üzere 3 önemli sektörün önde gelen firmalarının ürün ve hizmetlerini profesyonel ziyaretçilerle buluşturacak.

Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından, 12-15 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WIN Eurasia Metal Working; 20. yılını kutluyor. WIN Eurasia Metal Working; Metal Working, Surface Treatment ve Welding başlıkları altında 3 ayrı ticaret fuarını tek bir çatı altında birleştiriyor. Ayrıca bu yıl ilk kez fuar kapsamında Hannover Fairs International GmbH ve Hinte GmbH işbirliğiyle düzenlenecek Safe@Work (İşyerinde Güvenlik) özel bölümüyle iş sağlığı ve güvenliğine de odaklanılacak.

Hannover Messe Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunun artan önemi, Türkiye'de 2012’de çıkarılan yeni yasayla özel sektörde bu konuda gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ve İSG'nin fuar kapsamındaki sektörler için hayati rolü gözönünde bulundurularak, Safe@Work adlı özel bölüm oluşturulduğunu söyledi. Kühnel, “Bu yıl ilk kez dahil edilen ve metal işçiliği, kaynak ve yüzey işlemleri için önemli bir modül halini alması beklenen ‘Safe@Work’ konulu özel bölüm, konuşmacı oturumlarıyla da desteklenecek. Böylece, bu özel bölümün endüstriyel sektörlerle temas halinde kapsamlı bir iş güvenliği teknik bilgisi sunma konusunda da faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Alexander Kühnel, geçen yıl Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Kore, Tayvan ve Türkiye’den toplam 592 firmayı, 28.117 profesyonelle biraraya getiren fuarda, sektörün lider marka ve firmalarının yeniden yerlerini aldığı bilgisini verdi: “Laser S.O.S Türkiye, Magmaweld, MVD İNAN başta olmak üzere; Ajan, Akbaysa, Akyaprak, Alfhatech, Apex Dynamics, Askaynak, Atlas CNC, Baykal Machine Tools, Bendmak, Cloos, Dirinler, Durmazlar, Egebant, Erba, Ermaksan, Gedik Kaynak, Intecro, Kromaş, Loyalmak, Nedsan, Nukon, Nuriş, Özen, Özmetal, Prima Power, Retta, Sekizli, Schuler, Şahinler, Wicon, Yıldız, Yılmaz gibi sektörün öncü şirketleri fuarda ürün ve yeniliklerini sunmaya hazırlanıyor.” Kühnel bu yıl fuarda 600’ün üzerinde katılımcının yeralacağını da aktardı.



Avrasya’nın en büyük ticari buluşması

WIN Eurasia Metal Working; evsahibi Türkiye’nin yanısıra tüm Avrasya ekonomik bölgesi için sektörlerinin en önemli buluşması olarak görülüyor. Fuar boyunca, Kuzey Afrika’dan (Fas, Tunus, Cezayir), Yakın ve Orta Asya’dan (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan) ve son derece dinamik ekonomik eğilimleri olan Körfez ülkelerinden her yıl birçok ziyaretçi ağırlanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ekonomi Bakanlığı “Satın Almacı Programı” desteği kapsamında birçok ülkeden satın almacı iş bağlantıları kurmak için WIN Metalworking Fuarı’nda olacak.



Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi

Alexander Kühnel, her yıl WIN Eurasia Metal Working Fuarı ile eşzamanlı olarak Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi'ni de gerçekleştirdiklerini de ifade ederek, zirve kapsamında ziyaretçilerin; konferanslara, panellere, kurumsal etkinliklere, çözüm gösterilerine ve uluslararası etkinliklere de katılım olanağı elde ettiğinden sözetti.



Türkiye fuarcılık sektörü için çok önemli

Alexander Kühnel şunları kaydetti: “74 milyon nüfusuyla Türkiye gelecek vaadeden ve çok elverişli bir pazardır. Sadece yerel pazardaki potansiyeli değil, komşu ülkeleri de değerlendirecek olursak 700 milyon kişilik bir nüfus sözkonusu. Türkiye kuşkusuz Asya, Avrupa ve Ortadoğu ortasındaki kolay ulaşılabilir ve stratejik konumuyla satıcı ve müşterilerin kolay toplandığı bir buluşma noktasıdır. Özellikle Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve toplam 500 milyar dolar tutarında ihracat hedefliyor olması da yabancı şirketlerin yatırım yapma fikrini güçlendirmiştir. Türkiye fuarcılık sektörü için büyük önem taşımaktadır. Türk sanayisinin gelişmesi de fuar üzerinde etkili oluyor, çünkü fuarlar sektörün aynası konumunda. Bu yüzden de biz sektörü yakından takip ediyor, stratejimizi ve konseptlerimizi ona göre belirliyoruz.”



Destekleyen kuruluşlar

Alexander Kühnel WIN Metal Working 2015’i destekleyen kuruluşları ise şöyle sıralıyor: “Fuar, başta KOSGEB, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK UME, Akder, Galder, VDMA (Alman Mühendislik Federasyonu) olmak üzere 90'ın üzerinde ulusal ve uluslararası kuruluş, sektörel dernek ve yayın tarafından destekleniyor. Bu işbirlikleri her yıl pekiştirilerek fuarın daha da güçlü hale gelmesini sağlıyor.”