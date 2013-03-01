“XI. Teknoloji Ödülleri” ne Yoğun İlgi

Süreci 01 Mart 2013 tarihinde başlayan XI. Teknoloji Ödülleri kapsamında 197 adet ön başvuru alındı. Bu rakam, Dokuzuncu Teknoloji Ödüllerinde alınan başvurudan sonra 1998 yılından itibaren alınan en yüksek başvuru rakamı.





1998 yılından bu yana verilen Teknoloji Ödülleri, ülkemizde yenilikçi bir ürünün, üretim sürecinin, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesi çabalarını destekleyerek yerli sanayiciyi bilinçlendirmek amacıyla verilmektedir. Ar-Ge ve inovasyon konularında farkındalık yaratarak diğer şirketleri de bu konuda harekete geçirip ulusal teknolojik birikime katkı sağlamada öncü rol üstlenmektedir. Aynı zamanda kamuoyunda bu konudaki duyarlılığı da artırmayı hedefleyen ödüller, şirketlerin başarı öykülerini de gündeme taşımaktadır.

2013 Mart-Temmuz tarihleri arasında, toplam 197 adet proje ön başvurusu alınmıştır. Bu rakam, Dokuzuncu Teknoloji Ödüllerinde alınan başvurudan sonra 1998 yılından itibaren alınan en yüksek başvuru rakamıdır.

Başvuruların yaklaşık olarak yüzde 43'ünün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından yapılmış olması teknoloji üretiminin öneminin anlaşılmaya başladığının göstergesidir. Yine 21 farklı ilimizden proje başvurusunun yapılmış olması Teknoloji Ödülleri’nin ülke çapında da yaygınlaşarak amacına bir adım daha yaklaştığını göstermektedir.

Ödüller “Ürün”, “Süreç” ve “Teknoloji Büyük Ödülü” olmak üzere üç farklı kategoride verilecektir. Sektöründe fark yaratan ve yenilikçi ürünlere imza atan şirketlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın finalistleri ise, Mart 2014’de açıklanacaktır. 2014’ün Mayıs ayında düzenlenecek Teknoloji Kongresi ve Ödül Töreni’nde de kazanan firmalar “Teknoloji Ödülü Heykelciği” ve “Teknoloji Ödül Belgesi” ile onurlandırılacaktır.