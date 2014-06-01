Yalçın Sönmez’e Gagavuz Devlet Madalyası

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile birlikte düzenlediği törenle TOSYÖV Başkanı ve Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Başkanı Yalçın Sönmez’e, Gagavuz 20. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası verdi.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile birlikte İstanbul Yıldız Parkı Malta Köşkü’nde düzenlenen özel bir törenle TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez’in de dahil olduğu 12 Marmara Grubu Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyesi’ne, Gagavuz 20. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası verdi. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ise Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal’a “Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası” sundu. Toplantıya Dışışleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi olarak Büyükelçi Kenan İpek, İstanbul Valiliği adına İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, Mihail Formuzal’ın eşi ve Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Mihail Formuzal, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin uluslararası arenada tanınırlılığı ve bilinirliliğini artırmada Türkiye’nin ve Marmara Grubu Vakfı’nın yaptığı katkıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Gagavuz’un Birlik’ten ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ilk ülke olduğunu vurgulayan Formuzal, 4 yıl boyunca dünya tarafından tanınmadıklarını, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Azerbaycan 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in çabaları ve katkısıyla Moldova’nın Özerk Bölgesi haline geldiklerini anlattı. Son 10 yıllık süreçte 160 bin nüfuslu Gagavuz’un Türkiye ve Marmara Grubu Vakfı’nın çabalarıyla uluslararası arenada bilinir hale geldiğini aktaran Formuzal, “Kendi fikirlerimizle akıllı işler yaptık” dedi.

Dr. Akkan Suver, 2006 yılında Gagavuz 15. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası, 2011 yılında Gagavuz 20. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası, 2012 yılında Gagavuz Yüksek Devlet Nişanı ile birlikte Gagavuz’dan 3 madalya aldığını anlattı. Türkiye ile Gagavuz ilişkilerinin artarak büyüdüğüne dikkat çeken Suver, aynı zamanda Moldova Bakanlar Kurulu Üyesi olan Mihail Formuzal’ın öneri ve çalışmaları sonucunda 1 Haziran 2014 itibarıyla Türkiye ile Moldova arasında vizenin kalkmasının sağlandığını ifade etti.

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez’in de aralarında olduğu madalya alan Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri’nin isimleri ise şöyle:

“Eski Büyükelçi, eski Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, emekli Orgeneral Necdet Timur, Akademisyen, Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, İşadamı, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi Aykut Eken, eski Milletvekili, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi Yüksel Çengel, İşkadını, Yüksek Mühendis, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi Lale Aytanç Nalbant, İşadamı, Yüksek Mühendis, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi Cafer Okray, İşadamı, Yüksek Mühendis, Marmara Grubu Vakfı İcra Kurulu Üyesi Cengiz Güldamlası, eski Milletvekili, Marmara Grubu Vakfı Genel Mali Sekreteri Şamil Ayrım, Gazeteci, Marmara Grubu Vakfı Başkan Yardımcısı Engin Köklüçınar, İşadamı, Marmara Grubu Vakfı Genel Sekreteri Dr. Fatih Saraçoğlu.”