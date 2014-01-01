Yapı Kredi Leasing’ten güneş enerjisine büyük destek
Yapı Kredi Leasing, enerji yönetim ve mühendislik firması Konar Enerji tarafından yapılacak 20 MWp’lık yatırımın ilk etabı olan 12 Mwp gücünde lisanssız güneş enerji projesine 19 milyon dolarlık finansman sağlayacak.
Maraş, müşterilerine yurtdışından ekipman alımlarında da ilgili ülkenin exim kurumlarıyla ortak proje özelinde uzun vadeli finansman imkanları da sağladıklarını aktarıyor: “Yurtiçinde bono ve tahvil ihracı da finansman kaynaklarımız içinde bir opsiyon olmaya devam ediyor.”
Özgür Maraş, toplam işlem hacimlerinde enerji projelerinin payının yenilenebilir enerji projeleriyle birlikte artış gösterdiğini anlatıyor: “Yenilenebilir enerji finansmanı önceliklerimiz arasında yeralıyor. Bu kapsamda en son enerji yönetim ve mühendislik firması Konar Enerji tarafından yapılacak 20 MWp’lık yatırımın ilk etabı olan 12 Mwp gücünde lisanssız güneş enerji projesine yaklaşık 19 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu finansman, leasing ile güneş enerjisine yönelik en büyük tutarlı işlem olma özelliğini taşıyor. Öte yandan bu işlemle rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji finansmanlarımıza güneş enerjisi leasingini de eklemiş olduk. Sektör lideri Yapı Kredi Leasing olarak güçlü sermaye yapımız ve fonlama kabiliyetimizle her büyüklükte projelere, yenilenebilir enerji ve çevre dostu çalışmalara desteklerde bulunmaya devam edeceğiz.”
Online leasing ile KOBİ’lere fayda: Maraş, Yapı Kredi Leasing’in KOBİ’lere iş akışlarını kolaylaştıracak özel uygulamalar sunduğunu anlatıyor: ”Merkezler yerine toplamda 14’e çıkardığımız şubelerimiz aracılığıyla KOBİ müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kredi tahsis bölümünde KOBİ kredileriyle ilgilenen ayrı ekipler oluşturduk. Stratejik İstanbul dışı şubelerimize daha da hızlanmak adına kredi analistleri yerleştirdik. IT sistemimizi baştan sona revize ettik, otomasyona ve süreçlere yönelik ciddi yatırım yaptık. Satıştaki kadroları da güçlendirdik. Gelen talepleri ve sorunları hızlı çözebilmek için Müşteri İlişkileri birimi kurduk. Bu sayede sektörde bir ilk olarak firmalar 2 saat içinde internet sitemiz www.ykleasing.com.tr ve telefon ile fiyat teklifi almaya başladı. Online Leasing ürünümüz ile de müşterilerimiz web sitemiz üzerinden kontratlarını güncel olarak kendileri takip edebiliyor. KOBİ’lerle sürekli irtibatta oluşumuz, sorularına hızlı geri dönüşlerde bulunmamız ve ihtiyaçlarına göre uygun koşullarda finansman imkanları sunmamız bizi sektörde ayrı bir noktaya taşıyor. Hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi 2015’te de öncelikli hedefimiz, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacak.”
2015 hedefi; 3 binin üzerinde işlem: Özgür Maraş, Yapı Kredi Leasing’in bu yıl içerisinde 3 binin üzerinde işlem gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getiriyor. Maraş, Samsun ve Denizli’de 2 yeni şube açtıklarını, yeni sektörleri leasing ile tanıştıracaklarını, daha fazla firmaya ulaşmak ve özellikle makine ekipman ve iş makine yatırımlarındaki liderliklerini sürdürmeyi de hedeflediklerini ifade ediyor: Yenilenebilir enerji yatırımlarına, gıda sektörü ve üretime yönelik makine ve ekipmanlarda farklılık yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”