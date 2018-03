Yapı Kredi Leasing’ten güneş enerjisine büyük destek

Yapı Kredi Leasing, enerji yönetim ve mühendislik firması Konar Enerji tarafından yapılacak 20 MWp’lık yatırımın ilk etabı olan 12 Mwp gücünde lisanssız güneş enerji projesine 19 milyon dolarlık finansman sağlayacak.