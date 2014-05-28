Yasada yeni düzenlemeler; tüketici kırallığına Bir adım daha

Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklikler günlük hayatımıza dair önemli değişiklikler getirdi.

28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren düzenlemelerle Tüketici Yasası önemli yenilikler getirdi. Tüketici sözleşmeleri: Tam, doğru, önceden bilgilendirmeye dayalı şeffaf sözleşmeler yapılacak.Cayma hakkı: Tüketicilerin alımdan cayma hakkı 14 güne çıkarıldı. Ayıplı mal ve hizmetlerde tüketiciye sağlanan haklar genişletildi. Tüketiciler seçimlik haklarından dilediğini kullanabilecek.



Masraflar: Bankalar artık her işlem için tüketiciden ücret talep edemeyecek. Kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü sunmak zorunda olacaklar. Tüketicilerin kredi kullandıkları bankanın iştiraki şirketten kredi sigortası yaptırmaya mecbur edilmeleri yasaklandı.



Erken ödeme tazminatı: Konut kredisinin erken ödenmesi halinde getirilen yükümlülükler hafifletildi. Mevcut düzenlemelere göre yüzde 2 olan erken ödeme tazminatı, kalan vadesi 36 aya kadar olan kredilerde yüzde 1’e indirildi. Tüketicilerin kredi taksitlerini ödemesi için bankalar tarafından zorunlu olarak açılan hesaplardan, ücret ya da masraf talep edilmesi yasaklandı.



Kapıdan satışlar: 14 günlük cayma süresi içindeyken tüketiciden herhangi bir ödeme veya borç altına sokan bir belge alınamayacak. Tüketici bir şekilde kandırılmışsa ödeme yapmadan vazgeçme imkânı olacak. İnternet, telefon gibi kanallarla yapılan abonelik yine aynı kanallardan iptal edilebilecek.



Maketten konut satışı: Mevcut uygulamada belediyelerden herhangi bir izin almayan inşaat şirketleri tüketicilere maketten satış yapabilmekteydi. Yeni kanuna göre inşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle maketten konut satışı sözleşmesi yapılamayacak. Konut satışlarında tüketicilerin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 günlük cayma hakkı olacak. Ayrıca her durumda tüketiciye; sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat ödeyerek sözleşmeden vazgeçme hakkı tanındı.



Hesap işletim ücreti: Herhangi bir tarifeye bırakmaksızın “hesap işletim ücreti” tamamen yasaklandı.



Saadet zinciri: Halk arasında “saadet zinciri” olarak bilinen piramit satış sistemleri yasaklandı. Kanunda gerçeği yansıtmayan indirimli satışlara sınırlama getirildi. Yeni düzenlemeyle bu alandaki istismarların önüne geçilecek ve indirimli satış uygulamaları daha sıkı denetlenecek.



Reklam Konseyi: Kanunla tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirildi. Dünya uygulamalarında olduğu gibi marka ismi vererek karşılaştırmalı reklam yapılmasına imkan tanınacak. Reklam Kurulu’nun üye sayısı 29’dan 19’a düşürüldü. Reklam Konseyi kurulacak.



Hakem heyetine sınır: Tüketicilerin mağduriyet yaşadıkları alanlarda hak arama yollarını kolaylaştıran ve hızlandıran düzenlemeler yapıldı. Yeni Kanun’da, başvuru sayısına göre bazı ilçelerde birden fazla Hakem Heyeti oluşturulması mümkün olacak. Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurularla ilgili miktar mevcutta bin 272 lira iken bu miktar 3 bin liraya çıkarıldı.