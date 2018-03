21. Kalite Kongresi ve 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni, İstanbul’da, 19-21 Kasım 2012’de Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD evsahipliğinde 21. Kalite Kongresi ve 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni, İstanbul’da 20-21 Kasım’da gerçekleştirilecek. Ana teması “Yaşanabilir Gelecek” olan etkinlikte bu yıl, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’de konuşmacılar arasında yer alıyor.





Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) evsahipliğinde 20-21 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan 21. Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü heyecanını da beraberinde getiriyor. 2012 yılında Ulusal Kalite Ödülü için yarışacaklar şöyle:



- Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi’nde; Hema Endüstri ve Petkim Petrokimya Holding,



- İşletmelerin Operasyonel Birim Kategorisi’nde;İstikbal Sanayi ve Ticaret ile Boytaş Mobilya A.Ş.,



- İşletmelerin KOBİ Kategorisi’nde KYK Yapı Kimyasalları Sanayi Limited Şirketi,



- Kamu Kategorisi’nde ise Karabük Devlet Hastanesi, Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı ve Tarsus Belediye Başkanlığı.



Ana teması ‘Yaşanabilir Gelecek’ olan 21.Kalite Kongresi’ne bu yıl Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kordsa Global CEO’su Hakan Tiftik gibi iş dünyasının önemli isimlerinin yanısıra yurtdışından da uzmanlar katılacak.

Konuştuğumuz KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, günümüzde geleceği öngörmenin ve kuruluşların stratejilerini oluşturmanın geçmiş dönemlere kıyasla hiç olmadığı kadar zorlaştığını söyledi: “Sürekli değişen siyasi gündem, bölgesel ve uluslararası belirsizlikler, teknolojideki inanılmaz gelişmeler, küresel finans yapısının ürkek ve kırılgan bir hal alması, güçlü görünen ülkelerarası yapıların siyasi ve ekonomik olarak çözülmeye başlaması, enerji krizleri ve yeni enerji kaynakları, iklim değişikliği ve birçok ülkeyi vuran teknolojik, doğal ve çevre felaketleri, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan açlık, gıda güvenliği ve yoksullukla ile ilgili konular, günden güne artan sağlık sorunları ve insan ömrünü uzatması beklenen yeni tıp teknolojileri, eğitim sistemi ve sorunları; geleceği öngörüp ona göre konumlanmamız için bizlere küresel yeni yönetim yaklaşımları dayatmaktadır. Artık yöntemlerimizi beş on yılda bir değil, her yıl değiştirerek geleceğin belirsizliklerine karşı esnek olmak zorunluluğunu duyar haldeyiz. Geleceği öngörme ve kurum/kuruluşlarımızı buna göre konumlandırmamızda önemli rol oynayacak temel başlıklarda uzmanları biraraya getirerek konuya ışık tutmayı amaçlıyoruz. Kongre’de gelecek stratejilerimizi oluştururken kuruluşlarımız, kendimiz ve gelecek kuşaklar için yaşanabilir ekonomik, siyasi, doğal, yönetimsel ve teknolojik bir çevre, ortam oluşturmaya yönelik adımları EFQM Mükemmellik Modeli rehberliği ve yardımıyla atabilmek asıl amacımızdır.”



Ulusal Kalite Ödülü yol gösterici unsur

Ulusal Kalite Ödülleri için 1993 yılından bu yana toplam 246 kuruluş başvuruda bulundu. Bu süreçte 1993-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Kalite Ödülü organizasyonunda 27 Büyük Ödül, 40 Başarı Ödülü ve 5 firmaya da Mükemmellikte Süreklilik Ödülü verildi. Yine aynı dönem içerisinde Avrupa Kalite Ödülü çerçevesinde 8 Büyük Ödül ve 11 Başarı Ödülü sahiplerini buldu.



“DİJİTAL BAŞ DÖNMESİ” (Dijital Vertigo)

Kongre’nin 2. Günü Özel Oturum konuşmacısı Girişimci, Yazar ve Yayıncı Andrew Keen; dünyanın en önde gelen dijital ticaret ve kültür analistlerinden biri. Dijital Vertigo: Günümüzün Online Sosyal Devrimi Bizi Nasıl Bölüyor, Eksiltiyor ve Kafamızı Karıştırıyor ve Cult of the Amateur: Internet, Kültürümüzü Nasıl Öldürüyor isimli iki kitabın yazarı. Kitapları 17 dile çevrilen Keen, önde gelen Silikon Vadisi temelli girişimcilerden, kısa sürede popüler bir internet müzik şirketi haline gelmeyi başaran audiocafe.com’un ve Aftertv ve nowtv gibi birçok girişimin kurucusu. Halen, küresel fikir liderleriyle röportajlar yaptığı “Keen On” programının sunuculuğunu yapan Keen’in düzenli olarak Wall Street Journal, Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, Fast Company, Fortune, The New York Times, The Los Angeles Times, Wired, The San Francisco Journal gibi gazete ve dergilerde köşe yazıları yayınlanıyor. Ayrıca, CNN’de internet trendleri ve sosyal kültüre etkileri konusunda yorumcu. Keen, son kitabı Dijital Vertigo’da (Dijital Baş dönmesi) bizleri yakınlaştırmak yerine birbirimizden uzaklaştıran sosyal medya platformlarına duyduğumuz güveni sorguluyor.



21. KALİTE KONGRESİ KONUŞMACILARI

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek



- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin



- Yıldız Holding Global İnovasyon Grup Başkanı Bilal Kaafarani



- TEI Genel Müdürü Akın Duman



- Dijital Girişimci, Yazar, Yayıncı Andrew Keen



- Armağan Çağlayan



- Orya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sümerli



- Psikolog-Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş



- SHR Group CEO’su Barış Özistek



- Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz



- Duayen Bankacı, Türk Lider Merkezi Kurucusu Bülent Şenver



- Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş



- TTBOOM Digital PR& Marketing Genel Koordinatörü Dr. Cem Çınar



- Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan



- UNDP İstanbul Ofisi Yöneticisi ve Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktör Yardımcısı Hansın Doğan



- Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün



- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın



- Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Johan Wisemma



- Renault-MAİS Genel Müdürü İbrahim Aybar



- SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz



- İnonova Genel Müdürü ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Direkçi



- Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel



- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı



- Çalık YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu



- Joint Commission International ve Joint Commission Resources Başkanı ve CEO’su Paula Wilson



- Persona İletişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Perran Ersu Özçaldıran



- Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü Oğuz Engiz



- Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young



- Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş



- Doğan Online CEO’Su Yenal Gökyıldırım



- Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay



- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Toplum Derneği Genel Sekreteri Engin Güvenç.