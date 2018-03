YASED’den Türkiye’nin Ar-Ge’de bölgesel merkez olmasına yönelik yorum: Büyümede çarpan etkisi

YASED’in “Türkiye’deki Ar-Ge Ekosistemini Rakip Ülkelerden Daha İyi Seviyeye Getirmek İçin Program Önerisi” başlıklı raporunu sunduğu konferansta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “2023’te Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payını yüzde 3’e çıkararak 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasına ulaşacağız” dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Türkiye’deki ArGe ekosistemini rakip ülkelerden daha iyi seviyeye getirmek” amacıyla hazırlanan ikinci Ar-Ge raporunu düzenlediği konferansta kamuoyuyla paylaştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve kamunun üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen ‘2023 Hedefleri Doğrultusunda Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçiş Konferansı’nda, raporun kapsamlı program önerisi tartışıldı.

Geçen yıl hazırladığı “Uluslararası Yatırımcıların ArGe Yatırımlarını Türkiye’ye Çekmek İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi” raporundaki stratejik eylem önerileri, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) nezdinde kabul gören ve 2013-2014 Eylem Planı’na dahil edilen YASED, çalışmalarını ileriye taşıyarak bu yeni raporda Türkiye’deki Ar-Ge ekosistemini 15 boyutta değerlendirdi. Sonuçta, 10 ana başlık altında 93 iyileştirme önerisi sunuldu.



Türkiye’ye Ar-Ge yatırımı çekilmeli

Son 12 yılda 146 milyar dolar uluslararası yatırımı Türkiye’ye çektiklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık şunları söyledi: “Türkiye’nin aynı başarıyı, Ar-Ge yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında da göstermesi gerekiyor. 2013 yılında Ar-Ge harcamamız bir önceki yıla göre yüzde 13.4 artış göstererek 14 milyar 807 milyon TL’ye ulaşmış ve bu harcamanın yüzde 47.5’i özel sektör tarafından yapılmıştır. Bu gelişmeler önemli olmakla birlikte 2023 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payını yüzde 3’e çıkararak 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı ve bu harcamaların da 3’te 2’sinin özel sektör tarafından yapılmasını hedefliyoruz.”

YASED’in yayınladığı “Türkiye’deki Ar-Ge Ekosistemini Rakip Ülkelerden Daha İyi Seviyeye Getirmek İçin Program Önerisi” adlı raporun Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Işık, raporun önümüzdeki süreçte Ar-Ge ve inovasyon alanında yapılacak çalışmalara önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarını daha işlevsel hale getirmek için YASED’in önerilerini kullanacaklarını ifade etti.

Türkiye’de yatırım yapanların muhakkak surette karlı çıkacağını ifade eden Işık, yatırımcılara şu çağrıyı yaptı: “Biz ülke olarak yerli ve uluslararası girişimcilerin yapacakları yatırımlar konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Gerek Ar-Ge, gerekse üretim yatırımları olsun, uyguladığımız programlarla yatırımcılara çok ciddi teşvikler ve destekler sunuyor, her geçen gün bu desteklerimizi geliştiriyoruz. Türkiye’de yatırım yapanlar muhakkak surette kazançlı olacaklardır. Önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili ürünlerin üretimine dönük yatırımları, Türkiye’nin neresinde üretilirse üretilsin 5’inci bölge teşviklerinden yararlanmak üzere bir çalışma başlattık. Benzer şekilde orta yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımların 1’inci bölgede yapılması durumunda, bu yatırımların 3’üncü bölge teşviklerinden, diğer bölgelerde yapılması halinde ise 5’inci bölge teşviklerinden yararlanabilmesi için de çalışma başlattık.”



Ar-Ge’de bölgesel merkez olmak büyümede çarpan etkisi yaratacak

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, dünyadaki Ar-Ge yatırımlarının üçte ikisinin uluslararası şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemiyle ilgili belirlediğimiz stratejik öncelik, uluslararası şirketlerin Ar-Ge Merkezi yatırımlarında Türkiye’nin tercih edilmesini sağlamaktır” dedi.

YASED olarak Türkiye’nin 2023 Ar-Ge vizyonunu desteklediklerini aktaran Timuray, bugün Türkiye’de aktif olarak çalışmalarını sürdüren 165 Ar-Ge Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerin 64’ünün uluslararası şirketlere ait olduğunu kaydetti. Timuray, YASED tarafından hazırlanan 2. Ar-Ge raporunun küresel arenada Ar-Ge merkezi seçimlerinde söz sahibi olan şirketlerin bizzat tecrübeleri, global en iyi uygulamaları ve tavsiyeleriyle hazırlandığı bilgisini verdi: “Uluslararası yatırımcıları temsil eden YASED, ülkemizdeki en büyük uluslararası firmaların küresel bilgi birikimlerini ve örnek uygulamalara yönelik önerilerini bu raporda ortaya koyduk. Rakamlar, uluslararası şirketlerin Ar-Ge yatırımları ve faaliyetleri için Türkiye’yi bir merkez olarak konumlandırmalarının stratejik önemine işaret ediyor.”

Timuray, “Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından özellikle ihracatı destekleyecek ve Ar-Ge gibi katmadeğerli alanlarda bölgesel merkez olarak konumlandırılması, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacaktır. Ar-Ge yatırımlarının GSYH üzerindeki etkisine yönelik çalışmamız göstermiştir ki her 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye’nin GSYH’sini yüzde 1 (8.3 milyar dolar) artırma potansiyeline sahiptir” diye konuştu.



Ar-Ge Ekosistem İzleme ve Kontrol Yapısı oluşturulmalı

YASED Üyeleri ve paydaşlarının desteğiyle YASED Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2. Ar-Ge raporunun detaylarını açıklayan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, global Ar-Ge ekosisteminde Türkiye’nin durumunu, rakip ülkelere göre karşılaştırmalı olarak değerlendirdiklerini söyledi. 15 farklı boyutta yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin küresel rekabet gücünün artırılması için 10 ana başlık altında 93 ayrı iyileştirme önerisi tespit ettiklerini aktaran Altay, bu önerileri önceliklendirerek, 4 kısa, 14 orta vadeli konuya ilişkin yol haritası çizildiğini anlattı: “Türkiye Ar-Ge ekosisteminin, milli gelir içindeki Ar-Ge harcamaları dikkate alındığında, rakiplerine göre iyileştirilmesi önemli görülmektedir. Özellikle rakibimiz olan ülkelerden daha iyi bir yatırım ortamı hazırlamak için, bu ülkelerin ve Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemi ve bunu etkileyen parametrelerin sürekli takip edilmesi, karşılaştırılması ve gerekli durumlarda hızla önlem alıcı uygulamaların yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla bir Ar-Ge Ekosistem İzleme ve Kontrol Yapısı oluşturulmasını ve Başbakanlık’a bağlı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun ilgili bakanlıklarından oluşacak bir kontrol merkezinin görev yapmasını öneriyoruz.”



Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için başlıca öneriler:

- Desteklenecek Teknoloji Transfer Ofisleri’nin seçilmesi ve denetlenmesi

- Üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirecek yapısal dönüşümler için harekete geçilmesi

- Üniversitelerin sanayi şirketleriyle birlikte çalışabilecek ve iki yönlü fikir alışverişi yapabilecek düzeye gelmesi

- Sanayinin ihtiyaçlarına uygun kalifiye eleman yetiştirilmesi

- Yan sanayi iş süreçlerinin iyileştirilmesi

- 4691 Sayılı Yasa ile Kurulmuş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yeniden yapılandırılması

- 5746 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin iyileştirilmeler yapılması

- TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları’nın iyileştirilmesi

- Bürokrasinin azaltılması

- Fikri mülkiyet alanında iyileştirmeler yapılması.