Yatırımcı çıksın; ‘Altın hisse’ devletin olabilir ‘Babayiğit’ Türk otomobili

Yerli otomobil için 'altın hisse' ile devlet yatırım yapacak.





Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) düzenlediği 5. Otomotiv Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan himayesinde İstanbul’da gerçekleşti. Çağlayan ilk kez bu kongre ile duyurduğu altın hisse konusuna ilişkin şöyle konuştu: “İçinizde ‘ben yerli bir araba üretmek istiyorum’ diyen bir babayiğit varsa gelin sizlerle özel teşvikler hakkında görüşelim. Hazırız. Gelin sizler için ne yapılır tartışalım. Böyle bir yatırım için 'altın hisse' ile devlet olarak yatırım yapacağız. Özel sektörümüzün yanında olmayı aklımıza koyduğumuzu bilmenizi istiyorum.”

Yerli otomobil konusunu, Türkiye'nin dışarıya bağımlığını azaltmak için ‘göbek bağını kesme’ye benzeten Bakan Çağlayan, yan sanayinin bir otomobilin yüzde 85'ini yapabilecek yetkinliğe, güce ve imkana sahip olduğunu, Türkiye’nin otomobilini, uçağını, helikopterini ve jetini de üreteceğini söyledi.

Kongrenin bu yılki konsepti olan ‘Gelişim ve Değişim’ konusuna da değinen Çağlayan, “Gelişim ve değişimin anlamını bilmek isteyenler Türkiye’nin son 10 yılına bakabilirler” dedi. Çağlayan, Türkiye'nin son 10 yılda ekonomi, siyaset ve demokratik hayatında değişim gösteren bir ülke olduğunu anımsatarak, son yıllarda dünyadaki tüm rakiplerinden pozitif ayrışarak, küresel krizden başarıyla çıkan, krizi fırsata çeviren, krizden dersler çıkaran ve yeni bir yol haritası belirleyen bir ülke olduğunu kaydetti.



“Eğitim kurumları açın”

Meksika Eski Devlet Başkanı Felipe Calderon konuşmasında Türkiye’nin ve Meksika’nın 21’inci yüzyılda yükselen ekonomik güçler olduğunu belirtirken "Her iki ülkede de yüksek rekabet barındıran otomotiv endüstrisi, uzun vadede ekonomik ilerleme sağlamak için katma değer yaratan şirketlere yapılan yatırımların bir örneğidir” dedi. Calderon ayrıca “BRIC Ülkeleri’nin yanına çok önemli bir grup daha eklendi; MIST ülkeleri, yani Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye. Bugün dünyanın gözü artık MIST ülkeleri üzerinde. Türkiye ve Meksika son derece stratejik öneme ve birçok yönden avantaja sahip” şeklinde konuşurken; “Meksika birçok önemli otomotiv markasının üretim sahalarının olduğu bir nokta oldu. Aynı zamanda yan sanayimiz çok güçlü ve Amerika’dan yüzde 30 daha ucuza üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin de aynı pozisyona sahip olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bir sektörü geliştirmek için o alanda meslek liseleri ve üniversitelerin açılması tavsiyesinde bulunan Calderon, şu noktalara değindi: “Küresel ekonomik sarsıntılara rağmen, iki ülke de son yıllarda başarılı bir makroekonomik ve finansal istikrar sağladı. Krizin yavaşlatmasına rağmen, Türkiye son 5 yılda çok yüksek oranlarda büyüme sağladı. Hangi Avrupa ülkesine sorarsanız sorun, Türkiye'nin elde ettiği yıllık büyüme rakamlarına sahip olmaktan mutlu olacaklarını söylerler."



“1 milyon hayaldi gerçek oldu”

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, Türkiye’nin önünde, otomotiv sektöründe küresel oyuncu olabilmek için hala bazı fırsatlar olduğuna inandığını söyledi. Ilısal, şöyle konuştu: “Dünya otomotiv sektöründe global marka yaratabilen sınırlı sayıda ülke var. Bunların en önemli ve ortak özellikleri tartışılmaz bir şekilde, gelişmiş iç pazarlarıdır. Bu ülkeler ekonomik ölçeklerde ürün geliştirmeye ve üretim yapmaya önce iç pazarlarını büyüterek başladılar ve daha sonra ihracat fırsatları yakalayarak global pazarlara hakim oldular. Bizim de bu yoldan ilerleyerek iç pazarımızı geliştirecek değişimi hayata geçirmeliyiz.”