Yöneticinin yol arkadaşı Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri; İşletmelerin yenilikçilik kasını geliştiriyor.

Uçtan uca tüm kesitleriyle pazardan-içe doğru, sürece ve sahaya indirerek, analiz ederek bir dönemde kuruluşun adeta MR’ını çeken Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, 5 Adımda Kurumsal Sağlık Hizmetleri ile kuruluşun sürdürülebilirliliğini ve başarısını destekliyor.

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, ‘yönetim’ ve ‘yenilikçilik’ ana başlıklarında faaliyet gösteriyor. Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Kurucusu ve Genel Müdürü Işık Deliorman Aydın, ‘Yöneticilerin Yol Arkadaşları’ olarak, gelişim, büyüme ve dönüşüm yolculuklarını başarılı kılmayı amaçladıklarını söylüyor. Uçtan uca dönüşüm hizmetleri sunabildikleri gibi kuruluşların gereksinimlerine göre farklı aşamalar için de hizmet sunabildiklerini belirten Aydın, “Yenilikçilik arayışı, pazar analizi, strateji ve pazara gidiş (iş) modeli geliştirme, yönetişim ve yapılanma, organizasyonel gelişim ve insan yönetimi, süreç verimliliği, iş çözümleri, proje yönetimi, BITA-iş & bilgi teknolojileri uyumluluğu, müşteri ilişkileri, değer/tedarik zinciri, satış, pazarlama, dağıtım ve servis kanalları, kurumsal finans” gibi işletme yönetiminin farklı konu başlıklarında “bütünleşik yönetim sistemi” yaklaşımı uygulayarak etkili hizmetler sunduklarını dile getiriyor.

Novida ekibinin tüm bu konu başlıklarında yetkinlik ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Aydın, gerektiğinde sektör veya konu uzmanlarını ve işbirliklerini de ekibe katarak kuruluşun tüm taleplerini karşılayabildiklerini kaydediyor: “Tüm çalışmalarımızı bir proje olarak ele alıyoruz, şirketin ruhuna dokunuyoruz. Sır Saklama Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra analiz çalışmasına başlıyoruz. Herkes başarı hikayelerine odaklanıyor, eksikliklere ve etkilere bakılmıyor. Asıl sorun da bu. Biz mevcut durumla, eksiklikleri ve gelişmeye açık sahaları ortaya koyabiliyor ve iyileştirme ya da geliştirme önerilerimizi sunuyoruz. Bizim yaptığımız ‘gerçek’ hayatlarında neler olduğunun fotoğrafını da çekmek ve bunu dış pazar gerçekleriyle örtüştürmek. Stratejik, yönetsel ve operasyonel kararları ayrıştırıp, belli sürelerde karar vermelerini talep ediyor ve özellikle karar verme süreçlerinde destek oluyoruz.”

Dönüşüm yolculuğunda başarı için çalışanların da katılımı önemle ele alınıyor, çünkü işin en önemli kısmı icraat. Aydın, anlatıyor: “Yenilikçilik ve sürdürülebilirlik, yönetim açısından çok önemli iki unsur. En keyiflisi ve etkilisi, bir kuruma girip önerilerimizi sunup, bunların hayata geçme aşamasında da proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri ile yanlarında olabilmek. Bu amaçla, kuruluşun ölçeğine göre 4-5 hafta ile 4-5 ay arasında değişen sürelerde, 5 Adımda Kurumsal Sağlık (Check-Up) Hizmetleri’ni sunmaktayız. Pazar analizi, seminer ve çalıştay, analiz, değerlendirme, danışmanlık, koçluk, proje yönetimi gibi birçok hizmet türünü bu sürecin içine alıyoruz. Üstelik son derece makul hizmet bedelleriyle; kuruluşu yormadan, odaklı ve sistemli biçimde çalışarak, olabilecek en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ardından, Yenilikçilik Çalıştayları desteği ile geleceğe geniş bakış açısından bakmalarını sağlıyoruz. Gelişim Yol Haritası’nı birlikte oluşturuyoruz. Yol haritalarını hayata geçirirken en az 6 ay süreyle yönlendirme ve proje yönetimi hizmetleriyle yanlarında oluyoruz. Daha uzun soluklu başarılarına ortak olduğumuz modellerimiz de sözkonusu. Bu tür çalışmaları her ölçekte kurum ve kuruluş veya İş/Destek Birimi için yapabilmekteyiz. Yönetimin tüm boyutlarında, belli temalarda (örneğin etkinlik yönetimi, marka, müşteri deneyimi, insan yönetimi, katılım, dağıtım kanalları, mekan tasarımı gibi) veya endüstriyel bazda Yenilikçilik Çalıştayları gerçekleştirmekteyiz. Böylece kuruluşların yenilikçilik kaslarını geliştirmelerini desteklemekteyiz. Bir kuruluş, tüm yapı ve işleyişini yenilikçi kılmak istiyorsa, ‘5 Adımda Novida Yenilikçilik Yolculuğu’ hizmetleri sayesinde topyekun bir yenilikçilik dönüşümünü destekleyebilmekteyiz. Buna ‘yenilikçiliği huy haline getirme de’ demekteyiz. Hem de oldukça net bir yol haritası ve model eşliğinde. Novida Yenilikçilik Çalıştayları’nı, NovidaMekan ofisimizde de gerçekleştiriyoruz. Yenilikçilik hizmetlerimizi, NovIdea ya da Amerikalı SolutionPeople firması tarafından geliştirilen Know-Brainer gibi farklı yaratıcı ve yenilikçi düşünce yöntem ve yaklaşımlarıyla desteklemekte ve know-how transferi sağlamaktayız. Bu sene yenilikçilik hizmetlerimizi webinerler yoluyla yaygınlaştırma çabasındayız.”