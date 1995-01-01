Zengin vergisi!...

Krizden sonraki dünyanın gündeminde, Türkiye’nin de... Türkiye 1995 yılında ‘zengin vergisi’ne kısmen başvurmuştu. Geçmişimizde ‘Varlık Vergisi’ tecrübemiz de var. Gelirden veya varlıktan, vergi bir varoluş sorunu haline gelmişse elzemdir. Yeter ki saptırılmasın, makul çizgi aşılmasın, adil olsun ve amaca hizmet etsin.





Avrupa’da önce krizdeki Fransa devlet başkanı Holland gündeme getirdi. Başbakan Erdoğan Türkiye için sorulunca ‘niçin olmasın?’ dedi. Adına ‘Zengin vergisi’ deniyor ama gerçekte bambaşka bir bağlamı var. Olmak-olmamak!

Gelir vergisi hakkıyla alınıyor ya da veriliyorsa zengin vergisi gibi sapmalara ihtiyaç kalmaz. Ancak Türkiye’de devlet adil vergi alamıyor, insanlar da gerçek kazancının gerçek karşılığı olan vergiyi vermekten kaçınıyor.

Servetin değil ama servet artışının vergilendirilmesine Türkiye yabancı değildir. Geçerli vergi mevzuatı bu vergiye elverişlidir. Servet artışı, eğer beyanı varsa ‘Nerden buldun?’ sorusuna gerek kalmadan vergilendirilebilmektedir. Artan servetten vergi alınınca zengin olandan vergi alınmış olmaz, vergilendirilen sadece ‘zenginleşme’dir.

Zengin vergisi bir kerelik, zenginleşme vergisi ise süreklidir. İslam’ın da yabancısı olmadığı “zekat” gibidir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zenginden daha çok vergi almak için bazı inisiyatifler başlattık!” diyor. Burada vergi sistemine yönelik yeni bir düzenlemeden değil, bütçe açığının beklenenden çok çıkması üzerine bu açığı kapatmak için geçici olarak başvurulan bir önlemden söz edilmektedir.

İnönü döneminde 1942’de harp nedeniyle zenginlerden bir defalık varlık vergisi alınması, Çiller döneminde 1994’te ekonomik kriz nedeniyle şirketlerden bir defalık net aktif vergisi alınması gibi.

‘Varlık vergisi’ sözünden kaçınmak gerekir çünkü uygulanışı tam bir fiyaskodur. Türkiye’de vergilendirilmeyen kazançlar var; menkul değerden gelirler gibi, önce bunun konuşulması gerekir. Sermaye birikimini destekleyen ve tasarrufu özendiren çizgiden kopulmamalıdır. Söylenen sözlerde de, panik olabilecek tonlardan kaçınılmalıdır.

Türkiye’de Değer Artış Vergisi’ne ihtiyaç olduğu kesindir; yabancıların “Capital Gain Tax” dedikleri. Artan varlığın belirlenmiş bir oranı vergi olarak ödenir. Türkiye, ‘Kentsel Dönüşüm’ dediğimiz girişimiyle aynı zamanda ve bir boyutuyla önemli bir rant ekonomisinin kapısını aralamışken salt bu alanda kayıt dışını ortadan kaldırıp tüm faaliyeti vergi denetimi içine alabilirse özel olarak zenginlerin yakasına yapışmak zorunda kalmayacaktır.

Unutulmamalı ki Türkiye’de son yıllarda servetlerdeki hızlı büyümenin ana kaynağı arsa rantları, imar rantlarıdır. Sırf İstanbul’da geçen 5 yıllık dönemde 4500 imar düzenlemesi yapılmıştır. Arsa rantları ve imar rantları nasıl vergilendirilecek, çözülmesi gereken vergilendirme sorunu budur. Ayrıca altına bağlı servetin vergilendirilmesi de yapılamamaktadır. Bu arada, “Nereden Buldun?” kanununun işletilmesini önerenler de mevcut ama bunun kötü bir tecrübesinin yaşandığı da unutulmamalı.

Sonuç olarak, kayıt içindeki zenginlerden daha fazla vergi almak yerine kayıtdışını ortadan kaldırıp vergi veren zengin sayısını arttırmalıyız.