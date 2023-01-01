11. Akbank Kısa Film Festivali, interaktif tanıtıldı

McCann İstanbul reklam ajansı, 11. Akbank Kısa Film Festivali için hazırladığı #Kısayoldan projesiyle bir ilke imza atıyor.

Akbank Kısa Film Festivali’ni ‘kısa’ Instagram filmleriyle tanıtan proje, kullanıcıları interaktif bir hikayenin içine dahil ediyor. McCann İstanbul imzası taşıyan 37 video, 12 alternatif son ve 85 farklı senaryonun yeraldığı projede, kullanıcılar festivale yetişmek isteyen bir gencin yerine geçerek kendi seçimleriyle en kısa yolu bulmaya çalışıyor.