2013 “büyük veri yılı” olacak

Enformasyonun hızla bilgiye dönüştürülmesine dayanan günümüz dünyasında saklanması gereken veri miktarı sürekli artarken bu verileri saklamak, yönetmek ve değerlendirmek giderek zorlaşıyor.





Enformasyonun hızla bilgiye dönüştürülmesine dayanan günümüz dünyasında saklanması gereken veri miktarı sürekli artarken bu verileri saklamak, yönetmek ve değerlendirmek giderek zorlaşıyor. Fujitsu Technology Solutions (FTS) Teknoloji Direktörü Dr Joseph Reger, 2013'ün bir "Büyük Veri" olacağını söyledi. Reger,” Şirketler ve yönetimler kaynaklarını, doğru kararları vermek için üçüncü parti gruplar ile bilgi ticareti yapmak ve gelecek hakkında daha kesin sonuçlara ulaşmak için kullanacaklar" dedi.

