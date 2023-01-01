Acer-Devon IT anlaşması

İki firma yaptıkları global bir anlaşma çerçevesinde son kullanıcılara güvenlik, yönetilebilirlik ve uygun satın alım gücü için yeni nesil bulut bilgi işlem ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunacaklar.





Acer SRC çözümü, sanallaştırma yazılımı kullanan yeni nesil bir Acer sunucu ve Devon IT’nin ince istemci yazılımını kullanan Veriton N ince istemci ürün serisini içeriyor. Acer AR380 F2 sunucusu masaüstü sanallaştırma yazılımı kullanabilmek için güncel nesilden yüzde 60 daha hızlı.