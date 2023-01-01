Adobe Systems: akıllı telefonlara yeni sürüm

Photoshop masaüstü yazılımının temel özelliklerini mobil cihazlar için de...





Adobe Systems Adobe Photoshop Touch ürününün iPhone, iPod Touch ve Android akıllı telefonlara yönelik yeni bir sürümünün pazara sunulduğunu duyurdu. Tabletler için son derece başarılı olmuş Photoshop Touch ürününden ilham alan telefon uygulaması; Photoshop masaüstü yazılımının temel özelliklerini mobil cihazlar için de sağlayacak. Uygulama; tablet uygulamasında olduğu gibi benzer sezgisel, dokunma tabanlı hareketler ve özellikler içeriyor.