Adobe Türkiye’deki varlığını güçlendiriyor

Teknoloji şirketi Adobe, Türkiye’deki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atarak distribütörleri arasına Türkiye bilişim sektörünün lider katma değerli dağıtıcı şirketi Index Bilgisayar'ı da kattı.





Teknoloji şirketi Adobe, Türkiye’deki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atarak distribütörleri arasına Türkiye bilişim sektörünün lider katma değerli dağıtıcı şirketi Index Bilgisayar'ı da kattı. Adobe Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge müdürü Tolunay Tomruk, “Bu ortaklığın Adobe olarak pazardaki büyümemize ve kanaldaki memnuniyeti artırmamıza önemli katkılar getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

