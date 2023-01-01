Akbank, döviz işlemlerinde Türkiye’nin en iyisi

Global Finance dergisi, 97 ülkede gerçekleştirdiği 'Dünyanın En İyi Döviz Tedarikçileri 2013' araştırmasında Akbank’ı bir kez daha Türkiye’nin 'En İyi Döviz İşlemleri Bankası' seçti.





Global Finance dergisi, 97 ülkede gerçekleştirdiği 'Dünyanın En İyi Döviz Tedarikçileri 2013' araştırmasında Akbank’ı bir kez daha Türkiye’nin 'En İyi Döviz İşlemleri Bankası' seçti. Bu prestijli ödülü üst üste 9'uncu kez kazanan Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota ödülü “Döviz piyasası işlemlerindeki uzmanlığımız, işlemlerin hızlı ve güven içinde gerçekleşmesini sağlayan teknoloji platformumuz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve güçlü uluslararası ilişkilerimizle müşterilerimize rekabet avantajı sağlamaya devam edeceğiz." diyerek değerlendirdi.

