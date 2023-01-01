Akbank ile Afrika’ya açılmak
Akbank, Washington D.C’de işbirliği anlaşması imzaladı.
Akbank, Washington D.C’de gerçekleştirilen IMF yıllık toplantılarında İngiliz Barclays Bank Plc’nin yüzde 62.3 iştiraki Barclays Africa Group Limited ile işbirliği anlaşması imzaladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İmzalanan işbirliği anlaşması, Afrika’da özellikle Sahraaltı ülkelerine dış ticaret ve yatırım yapan Türk şirketlerine Barclays Afrika şube ağı kullanılmak yoluyla bankacılık hizmetlerinin sunulmasını öngörüyor” dedi.