Akbank Tasarruf Seferberliği’nde Harvardlı öğrencilerle işbirliği!

Akbank, tasarrufu teşvik eden yenilikçi ürün ve hizmet portföyünü daha da geliştirmek için Harvard Business School öğrencileriyle işbirliği yaptı.

İşbirliğiyle Akbank ve Harvard Business School tarafından FIELD Programı kapsamında gençlere yönelik geliştirilen dijital projeler, Türkiye’nin tasarruf konusundaki çalışmalarını destekleyecek. Harvard Business School MBA öğrencileri, projelerinin sunumlarını Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in katıldığı toplantıda yaptı.