Akbank Uluslararası Danışma Kurulu
Akbank Uluslararası Danışma Kurulu, 2012 yılının ikinci toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Akbank Uluslararası Danışma Kurulu, 2012 yılının ikinci toplantısını, yeni üyeleri, Zürih Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Ackermann ve Çin Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Gao Jian ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu Başkanı Kemal Derviş'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Uluslararası Danışma Kurulu bünyesinde yürütülen çalışmalarda Türkiye ekonomisi için var olan fırsatların küresel boyutlarda ele alınıp değerlendirildiğini söyledi.