Akbank’ın ekonomiye desteği

Bankanın 2013 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Yılın ilk 9 ayında aktiflerimizi 2012 yıl sonuna kıyasla yüzde 17’nin üzerinde bir büyümeyle 191 milyar TL’nin üzerine çıkardık.





Ayrıca aynı dönemde, yüzde 26’nın üzerinde bir artışla 140 milyar TL’ye yükselttiğimiz nakdi ve gayrinakdi kredilerimizle de ekonomimizin büyümesine destek sağlamayı sürdürdük.” dedi. Akbank’ın 2013 yılı ilk dokuz ayında 3 milyar 227 milyon TL brüt kâr elde etti. KOBİ ve kurumsal kredilerini yüzde 24’ün üzerinde büyüterek yaklaşık 73 milyar TL’ye çıkardı.