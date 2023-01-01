Akbank’ın “Sosyal KOBİ”si

“Kur Yönet” adlı oyununun geliştirilmiş bir versiyonu...





“Sosyal KOBİ”, Akbank'a 2012 yılında, 15’in üzerinde yerel/ulusal ödül kazandıran “Kur Yönet” adlı oyununun geliştirilmiş bir versiyonu olarak tasarlandı. Bu oyunun “Kur Yönet”den en önemli farkını ise katılımcıların Facebook listesinde ve oyuncular arasında yer alan arkadaşlarını, oyunlarının içinde çeşitli görevlere ataması oluşturuyor. Akbank’ın bu yeni uygulaması ile ilgili olarak bir açıklama yapan Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, oyunun eğlencenin yanı sıra bilgi verme işlevine de dikkat çekerek, "Finansal olmayan hizmetler ile de her zaman KOBİ’lerin yanındayız” dedi.