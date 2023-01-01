Akbank’ta Western Union

Western Union Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Nogay Kanpolat...





Western Union, 200’ün üzerinde ülke ve bölgede bulunan 510 binin üzerinde acente hizmet noktasına para gönderip alabiliyor. Servis, Akbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden sunuluyor.

Akbank Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge “Bu işbirliğiyle Akbank müşterisi olsun olmasın herkese bine yakın Akbank şubesinden Western Union para gönderme-alma işlemlerini yapabilme olanağı sunuyoruz” dedi.

Western Union Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Nogay Kanpolat ise “Finansal sisteme bugüne kadar yeterince dahil olamamış kitle Western Union sayesinde bu kişiler finansal hizmetleri kullanmaya başlıyor” diye konuştu.