Akbank’tan 168 milyar TL’nin üstünde kredi desteği

Banka’nın 2014 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Akbank olarak zor ve finansal olarak hareketli bir yılda aktiflerimizi yaklaşık yüzde 12 büyüterek 218 milyar TL’nin üstüne çıkardık. Aynı dönemde, nakdi ve gayrinakdi kredilerimizle ekonomimizin büyümesine sağladığımız desteği yüzde 13 büyümeyle 168 milyar TL’nin üstüne yükselttik” dedi.

Binbaşgil, Akbank’ın 2014’te, 4 milyar 334 milyon TL brüt kar elde ettiğini açıkladı: “Brüt karı üzerinden 955 milyon TL vergi karşılığı ayıran bankamızın konsolide net karı 3 milyar 379 milyon TL oldu.”